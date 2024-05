Bỏ túi thêm hơn 430 tỷ đồng trong một ngày, đại gia Nguyễn Đức Tài giàu cỡ nào?

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến những rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày 30/5, theo đó, có thời điểm chỉ số VN-Index giảm sâu tới hơn 20 điểm nhưng dòng tiền đẩy mạnh vào cuối phiên giúp chỉ số chính sàn HoSE phục hồi chỉ còn giảm 6,32 điểm để đóng cửa ở mức 1.266,32 điểm. Đây là phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp của chỉ số VN-Index. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 0,14 điểm , đóng cửa ở mức 244,01 điểm và Upcom-Index giảm 0,12 điểm để đóng cửa ở mức 955,80 điểm.

Trái ngược với diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 30/5, mã cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động lại có phiên giao dịch tích cực khi ghi nhận mức tăng 3,8% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức giá 62.800đ/cổ phiếu.

Với mức tăng này, MWG là mã cổ phiếu tăng mạnh nhất trong rổ chỉ số VN30 trong phiên giao dịch này. Không chỉ tăng về giá, thanh khoản của MWG cũng tăng gần gấp đôi so với phiên liền trước với gần 14,8 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay, giá trị giao dịch đạt hơn 895,6 tỷ đồng.

Khối tài sản trên sàn chứng khoán của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu MWG

Cổ phiếu MWG tăng mạnh sau khi doanh nghiệp này mới công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm với doanh thu đạt hơn 43.000 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ 2023 và hoàn thành 34% kế hoạch cả năm 2024 đề ra. Trong đó, tổng doanh thu 2 chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) đạt 29.400 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Doanh thu online 4 tháng đạt khoảng 4.700 tỷ đồng, chiếm 16% tổng doanh thu 2 chuỗi. Về chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX), doanh thu 4 tháng đạt 12.400 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ 2023.

Đà tăng mạnh của MWG không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng 2.300đ/cổ phiếu trong phiên giao dịch 30/5 cũng giúp khối tài sản trên sàn chứng khoán của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài cũng ghi nhận tăng thêm hơn 434 tỷ đồng khi đại gia Nam Định đang trực tiếp và gián tiếp nắm giữ hơn 188,8 triệu cổ phiếu doanh nghiệp mình làm lãnh đạo. Tính theo giá thị trường, khối tài sản trên sàn chứng khoán của đại gia 555 tuổi người Nam Định đang nắm giữ có giá trị hơn 11.851 tỷ đồng.

Sau hai phiên giảm điểm liên tiếp của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về xu hướng phiên giao dịch ngày 31/5, chuyên gia công ty chứng khoán Vietcap dự báo VN-Index vẫn sẽ còn quán tính giảm và có xu hướng kiểm định lại hỗ trợ MA20 tại 1.260 điểm. Sau đó, chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ có xu hướng hồi phục về phía cuối ngày với những chuyển động khả quan hơn của nhóm VNMidcap và VNSmallcap. VN-Index sẽ kiểm định lại kháng cự của đường MA10 ngày tại 1.272 điểm trong nỗ lực khôi phục lại tín hiệu tăng ngắn hạn.

Chuyên gia CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận định trong ngắn hạn, VN-Index sau khi vượt lên trên vùng kháng cự mạnh 1.250 điểm để quay trở lại kênh giá 1.250 – 1.300 điểm, lại một lần nữa chịu áp lực kiểm tra lại vùng dưới của kênh giá này. Điểm tích cực là lực cầu vẫn gia tăng khá tốt ở vùng giá 1.250 điểm khi có nhiều mã/nhóm mã phục hồi mạnh với kỳ vọng, triển vọng kết quả kinh doanh quý 2/2024 tăng trưởng.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên giữ tỷ trọng thấp và tiếp tục quan sát diễn biến thị trường tại vùng hỗ trợ trong các phiên tới. Nhà đầu tư trung - dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục và nếu tỷ trọng thấp vẫn có thể tiếp tục chiến lược giải ngân dần trong các nhịp giảm điểm, mục tiêu là các mã cổ phiếu đầu ngành, dự báo có triển vọng tích cực trong cuối năm.

Lạc quan hơn chuyên gia của CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) nhận định thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại mức 1.270 điểm hoặc cao hơn là 1.285 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao cho nên Yuanta cho rằng áp lực điều chỉnh vẫn còn lớn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn tỏ ra thận trọng và dòng tiền đang phân hóa.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Yuanta nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-45% danh mục và chưa nên mua mới trong giai đoạn này.

