Đại gia tuần qua: Hậu "nội chiến", đại gia xây dựng tái xuất với vai trò mới

Thứ Bảy, ngày 27/02/2021 16:12 PM (GMT+7)

Mọi tin đồn về bến đỗ mới của cựu thuyền trưởng Nguyễn Bá Dương đều được nhà đầu tư quan tâm.

Hậu “nội chiến”, ông Nguyễn Bá Dương tái xuất

Sau khi rời CTCP Xây dựng Coteccons từ đầu tháng 10/2020 tới nay, mọi tin đồn về bến đỗ mới của cựu thuyền trưởng Nguyễn Bá Dương đều được nhà đầu tư quan tâm.

Ông Nguyễn Bá Dương tái xuất với vai trò mới.

Ngày 22/2, ông Nguyễn Bá Dương đã có mặt tại Lễ ký kết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của CTCP Vật liệu và Giải pháp SOL (SOL E&C) với vai trò Chủ tịch sáng lập, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý và đại diện cán bộ nhân viên.

Theo tìm hiểu, CTCP Vật liệu và Giải pháp SOL ban đầu là khối thi công chống thấm thuộc Công ty FDC (tiền thân của Newtecons).

Tới tháng 11/2015, CTCP Vật liệu và Giải pháp S.M.A.R.T (tên cũ của SOL E&C) được thành lập với vốn điều lệ 18 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông sáng lập gồm ông Huỳnh Nhật Minh, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật (70%), ông Nguyễn Xuân Đạo, em trai của ông Nguyễn Bá Dương (29,9%) và bà Phạm Thị Thu Huyền (0,1%).

Tới cuối tháng 5/2017, ba cổ đông trên đều thoái sạch vốn tại S.M.A.R.T và tăng vốn lên 50 tỷ vào giữa tháng 8/2017. Cơ cấu cổ đông mới không được công bố.

Năm 2018 ghi nhận S.M.A.R.T đã đổi tên thành CTCP Vật liệu và Giải pháp SOL và tăng vốn lên 80 tỷ đồng vào cuối năm này.

Tới ngày 23/11/2020, SOL E&C tăng vốn lên 305 tỷ đồng. Ông Trần Văn Tiến (sinh năm 1978) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật.

Hiện SOL E&C đang hoạt động trong lĩnh vực thi công chống thấm cũng như cung cấp giải pháp vật liệu cho các dự án.

Dự án của đại gia Cường đô la bị phạt vì xây dựng không phép

Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương vừa xử phạt hành chính Công ty Cổ phần C-Holdings, là chủ đầu tư xây dựng công trình Khu chung cư Phú Thọ Quốc Cường tại phường Phú Thọ (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do ông Nguyễn Quốc Cường làm đại diện pháp luật.

Dự án của đại gia Cường đô la bị phạt vì xây dựng không phép

Cụ thể, dự án C-River View bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng, theo Quyết định xử phạt hành chính số 20 của Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương.

Trong đó, chủ đầu tư đã tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, trái với quy định.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty Cổ phần C-Holdings phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này, Công ty Cổ phần C-Holdings không xuất trình được thì bị áp dụng biện pháp tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định.

Thế giới Di động của đại gia Nam Định giảm lợi nhuận vào tháng Tết

Tháng 1 vừa qua, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 11.049 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 494 tỷ đồng. Sau tháng đầu tiên, Thế giới Di động hoàn thành 9% kế hoạch doanh thu 175.000 tỷ và 10% kế hoạch lãi ròng 4.750 tỷ của cả năm 2021. Còn so với cùng kỳ 2020, doanh thu của công ty giảm 12% và lợi nhuận giảm 11%.

Lý do khiến tập đoàn của đại gia Nguyễn Đức Tài khởi động năm 2021 có phần chậm chạp do nhu cầu mua sắm của khách hàng thường tăng mạnh trong khoảng 2 tuần trước Tết Nguyên đán. Theo đó, mùa cao điểm bán hàng năm nay bắt đầu từ cuối tháng 1 và kéo dài đến hết ngày 10/2 thay vì tập trung vào tháng 1 như năm trước.

Do vậy, đại diện doanh nghiệp nhận định việc so sánh tăng trưởng so với cùng kỳ tháng 1/2020 “không có nhiều ý nghĩa”. Thế giới Di động cho biết kết quả lũy kế 2 tháng đầu năm sẽ phản ánh đúng bức tranh tổng thể cho mùa kinh doanh Tết của doanh nghiệp.

Ông Lê Hải Trà được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc HSX

Ông Lê Hải Trà đã chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) kể từ ngày 26/2. Quyết định này do Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải vừa ký.

Như vậy, "ghế CEO" đang khuyết của HSX hiện đã có chủ. Trước đó, trong Ban Tổng Giám đốc của HSX chỉ ghi nhận 4 Phó Tổng Giám đốc, với ông Nguyễn Vũ Quang Trung là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách.

Ông Lê Hải Trà sinh năm 1974, là một trong những lãnh đạo được nhận xét là có phong cách kỹ trị. Ông Trà có bằng Thạc sỹ Quản lý Công (MPA) với chuyên ngành kép Lãnh đạo và Phân tích thị trường tài chính từ Đại học Harvard Kennedy - một trong những trường đại học hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, ông còn từng nhận học bổng Hubert H. Humphrey danh tiếng của Bộ Ngoại giao Mỹ cho chương trình tu nghiệp về Quản trị Chiến lược và Tài chính tại Đại học Boston năm 2003.

“Shark” Hưng muốn vay ngân hàng 1.300 tỷ nhằm mua lại dự án

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, CRE) vừa thông qua phương án vay tối đa 1.272 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thái Hà. Mục đích vay để đầu tư nhận chuyển nhượng một phần sản phẩm bất động sản (dự kiến số lượng và loại sản phẩm gồm 65 lô Biệt thự và 12 lô liền kề) tại dự án đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ tại các phường Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt, Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Đầu tư và Phát triển đô thị Hoàng Mai làm chủ đầu tư.

Được biết, ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) đang giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của CenLand. Năm 2021, Cen Land đặt kế hoạch doanh thu thuần là 4.000 tỷ đồng, tương ứng LNST dự thu 355 tỷ đồng, lần lượt tăng 89% và 18% so năm 2020. Đáng chú ý, Công ty dự thu 2.372 tỷ đồng doanh thu chuyển nhượng bất động sản, tăng 129% so với năm 2019.

Nguồn: http://danviet.vn/dai-gia-tuan-qua-hau-noi-chien-dai-gia-xay-dung-tai-xuat-voi-vai-tro-moi-50202...Nguồn: http://danviet.vn/dai-gia-tuan-qua-hau-noi-chien-dai-gia-xay-dung-tai-xuat-voi-vai-tro-moi-50202127216134973.htm