Thân thế và khối tài sản “khủng” của Phượng Chanel khiến nhiều người choáng váng

Thứ Hai, ngày 12/04/2021 10:40 AM (GMT+7)

Tối 10/4, Phượng Chanel lên tiếng xác nhận chuyện chia tay Quách Ngọc Ngoan sau 6 năm gắn bó đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, thân thế và khối tài sản “khủng” của nữ đại gia mới khiến nhiều người thực sự nể.

Mới đây, thông tin nữ đại gia Phượng Chanel xác nhận chuyện chia tay diễn viên Quách Ngọc Ngoan sau 6 năm gắn bó khiến nhiều người quan tâm. Đến hiện tại, cặp đôi đã có con gái gần 1 tuổi. Hậu chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, coi nhau là tri kỉ.

Qua các kênh truyền thông, Phượng Chanel được biết đến là một đại gia bất động sản nức tiếng Hà thành.

Giàu có, nổi tiếng, Phượng Chanel sở hữu khối tài sản khủng.

Phượng Chanel tên thật là Trương Thị Phượng, là nữ đại gia bất động sản nổi tiếng. Cô sinh năm 1977, quê gốc ở Thanh Hóa. Được biết, cô là chủ tịch Hội đồng quản trị của 3 công ty giải trí lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, Phượng Chanel còn kinh doanh rất nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, chuỗi nhà hàng ở Tp.HCM. Đặc biệt, cô cũng sở hữu nhiều siêu xe tiền tỷ.

Nữ doanh nhân này từng là học sinh chuyên Lý của trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Với nền tảng kiến thức này, cộng với tố chất thông minh, nhanh nhạy, quyết đoán, cô nhanh chóng tạo dựng được thành công trên thương trường.

Nữ đại gia có niềm đam mê đặc biệt với nhãn hàng Chanel

Cái tên Phượng Chanel gắn liền với nữ đại gia này là bởi cô có niềm đam mê đặc biệt với nhãn hàng Chanel. Doanh nhân nữ thực sự được công chúng biết đến khi đầu tư vào lĩnh vực giải trí. Khối tài sản của đại gia đang thao túng showbiz này cụ thể là bao nhiêu thì không ai nắm rõ nhưng với ba công ty giải trí hàng đầu Việt Nam do Phượng Chanel sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT đủ thấy cô “khủng” cỡ nào, đó là: công ty Siêu sao do ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng làm giám đốc, công ty Tài hoa Việt do siêu mẫu Xuân Lan làm giám đốc và công ty AC do chính Phượng Chanel điều hành.

Cô được giới nghệ sỹ nể phục và tôn trọng

Hầu như trong các sự kiện lớn của làng giải trí đều không mấy khi thiếu vắng cô. Phượng Chanel là người đứng sau rất nhiều các hoạt động nghệ thuật và ngồi trong Hội đồng quản trị của các công ty giải trí.

Qua lời kể của một số ngôi sao trong showbiz, Phượng Chanel rất được giới nghệ sỹ nể phục và tôn trọng. Điều này có thể xuất phát từ thân thế doanh nhân và sự chân tình, hay giúp đỡ người khác của cô.

Trong giới hoa hậu, Phượng Chanel kết thân với hầu hết các hoa hậu quý bà, từ Giáng My, Thu Hương đến Diễm My, Thanh Mai. Các hoa hậu người Việt tại Mỹ như Jenifer Phạm hay Michelle Nguyễn cũng gọi Phượng Chanel là "bà chị".

Hiện nữ doanh nhân đang sống tại một căn biệt thự màu trắng, sở hữu nhiều xế hộp đắt tiền

Trong làng ca hát, Phượng Chanel được biết đến với tư cách là bạn thân thiết của Thanh Lam và Đàm Vĩnh Hưng. Mr Đàm thường xuyên khoe mối quan hệ 10 năm gắn bó giữa hai anh em, còn đằng sau là mối quan hệ làm ăn mà Phượng Chanel ở "cơ trên".

Trên Facebook của Phượng Chanel hay Thanh Lam, hình ảnh hai người đàn bà xinh đẹp và sexy lúc nào cũng xuất hiện kè kè bên nhau.

Hiện nữ doanh nhân Phượng Chanel đang sống tại một căn biệt thự màu trắng được xây theo phong cách hiện đại. Cô cũng sở hữu nhiều xế hộp đắt tiền, thường xuyên diện đồ hàng hiệu.

