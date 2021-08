Tài sản của con trai tỷ phú giàu thứ 2 Việt Nam tăng mạnh

Thứ Sáu, ngày 20/08/2021 11:10 AM (GMT+7)

Với khối tài sản hơn 3,5 nghìn tỷ đồng, thiếu gia nhà tỷ phú Trần Đình Long có bước nhảy vọt trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát (HPG) cho biết trong ngày 18/8, ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long đã hoàn tất giao dịch mua thêm 5 triệu cổ phiếu HPG như đã đăng ký.

Lượng cổ phiếu này được ông Minh mua thỏa thuận từ ông Nguyễn Văn Kiểu. Theo mệnh giá ông Minh bỏ ra số tiền 50 tỷ đồng để thực hiện giao dịch này.

Tuy nhiên, trong ngày 18/8, thị trường ghi nhận 5,15 triệu cp HPG được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị gần 242 tỷ đồng, tương ứng trung bình 46.938 đồng/cp.

Ước tính con trai tỷ phú giàu thứ hai Việt Nam đã chi gần 235 tỷ đồng cho lô cổ phiếu nêu trên.

Gia đình tỷ phú Trần Đình Long đang sở hữu khối tài sản hơn 3,4 tỷ USD

Sau giao dịch, ông Trần Vũ Minh nắm giữ 69,8 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 1,56% vốn điều lệ của Tập đoàn Hòa Phát. Tính theo giá kết thúc phiên ngày 18/8, khối tài sản của con trai tỷ phú Trần Đình Long có giá trị hơn 3,5 nghìn tỷ đồng.

Với khối tài sản này, thiếu gia nhà tỷ phú giàu thứ 2 Việt Nam có bước nhảy vọt trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán. Theo đó, ông Trần Vũ Minh vượt qua một loạt gương mặt lão làng trên sàn chứng khoán để lên đứng vị trí 41.

Gia đình ông Trần Vũ Minh đang sở hữu khối tài sản lớn tại Hòa Phát. Theo đó, cha của ông Minh là Chủ tịch Trần Đình Long đang sở hữu xấp xỉ 1,17 tỷ cổ phiếu HPG, mẹ ông Minh là bà Vũ Thị Hiền cũng đang nắm giữ hơn 328 triệu đơn vị.

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong do ông Trần Vũ Minh làm giám đốc cũng đang nắm giữ hơn 2,1 triệu cổ phiếu HPG.

Tổng cộng, gia đình Chủ tịch Trần Đình Long đang kiểm soát hơn 1,566 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 35,02% vốn của Hòa Phát, giá trị thị trường khoảng 79.120 tỷ đồng (tức hơn 3,4 tỷ USD).

Báo cáo tài chính quý 2/2021, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 35.400 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9.745 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát ghi nhận doanh thu gần 66.900 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 16.750 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 24% so với lãi ròng cả năm 2020.

Mặc dù nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, nhưng thép xây dựng Hòa Phát vẫn đạt mức sản lượng khả quan.

Trong tháng 7/2021, sản lượng sản xuất thép thô của Hòa Phát đạt 700.000 tấn, tăng 70% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 600.000 tấn.

Trong đó, thép xây dựng đạt 363.000 tấn, tăng 58% so với tháng 6 và 21% so với cùng kỳ. Thép cuộn cán nóng là 160.000 tấn, còn lại là ống thép và tôn mạ.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất gần 4,8 triệu tấn thép thô, tăng 58% so với cùng kỳ 2020. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 4,9 triệu tấn, tăng 50%. Trong đó, thép xây dựng là 2,2 triệu tấn, tăng 22%. Thép cuộn cán nóng (HRC) đạt gần 1,5 triệu tấn.

Đối với các sản phẩm hạ nguồn HRC, Ống thép Hòa Phát đã cho ra thị trường 419.000 tấn, tương đương cùng kỳ. Sản phẩm tôn mạ ghi nhận mức tăng trưởng tốt nhất khi đạt 188.000 tấn, gấp 2,7 lần so với 7 tháng đầu năm 2020.

Qua 7 tháng, Tập đoàn Hòa Phát nộp ngân sách Nhà nước hơn 6.300 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ 2020. Các Công ty thành viên đóng góp nhiều nhất gồm Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương.

Nguồn: http://danviet.vn/tai-san-cua-con-trai-ty-phu-giau-thu-2-viet-nam-tang-manh-5020212081111307.htmNguồn: http://danviet.vn/tai-san-cua-con-trai-ty-phu-giau-thu-2-viet-nam-tang-manh-5020212081111307.htm