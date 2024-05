Sở hữu "kho tiền" hơn 7.300 tỷ đồng, chủ hãng sữa Vinasoy kinh doanh ra sao?

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) - chủ hãng sữa Vinasoy do ông Trần Ngọc Phương giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc cho biết trong 3 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu đạt hơn 2.522 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Giá vốn bán hàng tăng chậm hơn doanh thu với gần 1.715 tỷ đồng, tăng 181 tỷ đồng so với cùng kỳ giúp chủ hãng sữa Vinasoy ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 808 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 596 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Trong kỳ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được kiểm soát. QNS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 579 tỷ đồng và lãi sau thuế 532 tỷ đồng, tăng mạnh tới 68% so với 3 tháng đầu năm 2023.

Ông Trần Ngọc Phương đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Giải trình về lợi nhuận đột biến trong quý 1/2024, chủ hãng sữa Vinasoy cho biết Lợi nhuận tăng chủ yếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đường. Trong đó, lượng tiêu thụ tăng 38% so với cùng kỳ, giá thành giảm nhờ phát triển vùng nguyên liệu. Dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định giúp tiết kiệm chi phí, mang lại lợi nhuận cho công ty. Ngoài ra, các biện pháp phòng vệ thương mại của Nhà nước và việc kiểm soát tốt đường nhập lậu cũng giúp sản xuất kinh doanh đường đạt hiệu quả cao.

QNS còn ghi nhận lượng tiêu thụ bia tăng 14%, bánh kẹo 15%. Ban lãnh đạo cho hay sản xuất các mặt hàng này ổn định so với bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, sức mua chưa phục hồi.

Năm 2024, QNS đặt mục tiêu doanh thu 9.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.341 tỷ đồng, giảm 14% và 39% so với kết quả kinh doanh năm 2023. Sau ba tháng đầu năm, chủ hãng sữa đậu nành Vinasoy hoàn thành 28% chỉ tiêu doanh thu và gần 40% kế hoạch lợi nhuận.

Đến cuối tháng 3, chủ hãng sữa Vinasoy có hơn 7.300 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương, trong đó có vàng và đôla Mỹ, tăng 13% so với đầu năm. Số tiền này chiếm chiếm 54% tổng tài sản hơn 13.577 tỷ đồng của doanh nghiệp này.

Trong "kho tiền" hơn 7.300 tỷ đồng, QNS gửi 6.760 tỷ đồng tại ngân hàng kỳ hạn 3-12 tháng, tăng 10% so với đầu năm. Ngoài ra, QNS còn gửi kỳ hạn ngắn hơn 503 tỷ đồng. "Kho tiền" này giúp QNS mang về hơn 66 tỷ đồng tiền lãi trong 3 tháng đầu năm, giảm nhẹ hơn 3 tỷ so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo tài chính của chủ hãng sữa Vinasoy cho thấy doanh nghiệp này đang có hơn 2.411 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính. Con số này giảm gần 50% so với con số 3.632 tỷ đồng cùng kỳ. Trong đó, Ngân hàng đầu tư và phát triển Quảng Ngãi là chủ nợ lớn nhất của doanh nghiệp này với gần 1.109 tỷ đồng; vay Ngân hàng công thương Quảng Ngãi hơn 572 tỷ đồng, vay ngân hàng ngoại thương Quảng Ngãi hơn 576 tỷ đồng và vay ngân hàng Quân đội Quảng Ngãi gần 154 tỷ đồng.

