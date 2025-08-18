Từng mất trắng hơn 200 triệu, nay giàu to nhờ lên núi nuôi loài “nhả vàng”

Lần đầu khởi nghiệp và cú sốc mất trắng hơn 200 triệu

Trương Huy, một chàng trai 9X đến từ thôn Quốc Pha, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã khéo léo biến một vườn đào bình dị trở thành “vương quốc đào”, với thu nhập hàng năm lên đến gần 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng).

Tất nhiên, đây không phải là một hành trình dễ dàng. Năm 2017, sau nhiều tháng ngày rong ruổi làm việc trên thành phố, Huy khi đó mới 24 tuổi đã quyết định trở về quê hương, hòa vào làn sóng phục hồi nông thôn ở thời điểm đó.

Thế nhưng, những nỗ lực ban đầu của anh đã kết thúc nhanh chóng trong thất bại. Hơn 60.000 NDT (gần 214 triệu đồng) vốn khởi nghiệp đã bốc hơi sau nhiều lần “thử sức”. Năm đó, anh thuê một mảnh đất trên núi và thử nuôi gà trong rừng. Tuy nhiên, anh bị nhà cung cấp gà giống lừa đảo.

Không chỉ vậy, do thiếu kinh nghiệm, Huy còn gặp phải nhiều khó khăn trong kỹ thuật chăn nuôi, cuối cùng mất trắng số tiền đầu tư khổng lồ.

Lúc đó, anh cảm thấy như trời sập. Tất cả số tiền cha mẹ anh vất vả dành dụm đã tiêu tan. Anh thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ bản thân, tự hỏi liệu mình có đi sai đường hay không. Nhớ lại khoảng thời gian đen tối ấy, ánh mắt Trương Huy thoáng chút tuyệt vọng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại quyết tâm.

Lần thất bại đó đã trở thành một bài học đắt giá. Anh đã phân tích kỹ nguyên nhân thất bại và chủ động tìm cách cải thiện.

Sau đó, anh đã đi khắp nơi để học hỏi kiến thức, kỹ thuật quan trọng của việc nuôi gà trong rừng từ những nông dân giàu kinh nghiệm. Anh cũng nghiên cứu nhiều tài liệu về chăn nuôi và liên tục thực hành để tích lũy kinh nghiệm. Thậm chí, anh còn học cách đánh giá sức khỏe của gà bằng cách quan sát màu sắc và hình dạng phân của chúng.

Với mong muốn đạt đến sự hoàn hảo trong mọi khâu chăn nuôi, anh tự tìm cách ấp trứng, lựa chọn giống cẩn thận để đảm bảo chất lượng. Đồng thời, anh xây dựng thêm hệ thống thông gió cho chuồng để đảm bảo lưu thông không khí và ngăn ngừa dịch bệnh.

Anh nhận ra rằng, muốn nuôi gà hiệu quả không chỉ cần công nghệ, việc quản lý khoa học cũng rất quan trọng. Anh tỉ mỉ ghi chép lịch trình cho ăn hàng ngày, sự phát triển của gà và những thay đổi của thời tiết, từ đó điều chỉnh kế hoạch chăn nuôi cho phù hợp. Anh còn quy hoạch vườn cây ăn quả, chia thành các khu vực riêng biệt và thả gà vào các giai đoạn phát triển khác nhau.

Ngoài ra, ông chủ 9X này còn nghiên cứu mô hình sinh trưởng của cây đào để tìm cách sử dụng nguồn tài nguyên của chúng tốt hơn. Anh phát hiện ra rằng quả đào và lá rụng là nguồn thức ăn tốt cho gà, giúp tiết kiệm chi phí thức ăn, đồng thời cải thiện chất lượng và giá trị dinh dưỡng của gà. Anh cũng bắt đầu trồng các loại thảo mộc trong vườn đào để cung cấp nguồn thực phẩm xanh dồi dào cho gà.

Bán gà theo “trend”, thu lãi to

Dù vậy, khó khăn vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh Huy phải đối mặt với một thách thức mới: bán hàng. Anh nhận ra nếu chỉ dựa vào các mô hình bán hàng truyền thống sẽ khó tiếp cận thị trường lớn hơn. Vì vậy, anh bắt đầu tìm hiểu về bán hàng trực tuyến.

Anh tự xây một kênh riêng trên nền tảng video ngắn Douyin, quay nhiều video về công việc của mình, giới thiệu gà thả vườn và nhiều nội dung liên quan khác.

Những video của anh, với góc nhìn độc đáo và hình ảnh chân thực, nhanh chóng thu hút đông đảo người hâm mộ. Những con gà thả vườn với hương vị và giá trị dinh dưỡng độc đáo cũng được người tiêu dùng ưa chuộng. Tài khoản Douyin của anh trở thành một kênh bán hàng chủ chốt, thu hút một lượng đơn hàng ổn định, thậm chí đến nhiều địa điểm trên khắp Trung Quốc.

Hiện nay, từ đàn gà ban đầu chỉ vài trăm con, anh Huy đã có thể bán được 7.000 con gà mỗi năm, tạo ra doanh thu gần 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng)/năm. Không dừng lại ở đó, anh còn dự định thành lập một hợp tác xã trồng rừng để giúp dân làng cùng làm giàu.