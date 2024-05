Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu lãi gần 15 tỷ đồng mỗi ngày

CTCP Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 21.739 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, trong kỳ doanh thu tài chính tăng cao lên 18.941 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận lợi nhuận sau đạt 1.335 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ, tương đương thu lãi gần 15 tỷ đồng mỗi ngày trong 3 tháng đầu năm.

Tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2024 vừa qua, Vingroup đã được thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 với mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 200.000 tỷ đồng và 4.500 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm VIC đã hoàn thành gần 11% doanh thu và 29,67% lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024, tổng tài sản Vingroup đạt 693.949 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,9% so với 31 tháng 12 năm 2023. VIC có hơn 36.490 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ở khối Thương mại Dịch vụ, Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM) cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.211 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes và các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)) đạt 8.605 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 904 tỷ đồng.

Trong kỳ, việc bàn giao Vinhomes Ocean Park 1 – 2 – 3 và Vinhomes Grand Park tiếp tục đóng góp chính vào kết quả kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận trong quý 1 thấp hơn cùng kỳ năm 2023 do chưa đến kỳ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho các sản phẩm đang trong quá trình xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành và được ghi nhận trong các quý sau theo chuẩn mực kế toán.

Trong năm nay, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu ở mức 120.000 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 4% so với năm 2023. Nếu hoàn thành kế hoạch trên, Vinhomes sẽ xác lập mức doanh thu cao kỷ lục mới. Với doanh số chưa ghi nhận đạt 112 nghìn tỷ tại thời điểm cuối quý 1/2024, Công ty tự tin sẽ đạt kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt tại Đại hội cổ đông vừa qua.

Tại thời điểm 31 tháng 3 năm 2024, Vinhomes tiếp tục duy trì nền tảng tài chính vững mạnh với quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đạt 464.485 tỷ đồng và 196.216 tỷ đồng, tăng lần lượt 4,5% và 7,4% so với tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023.

Vào cuối tháng 3, Vinhomes chính thức ra mắt dự án Thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island quy mô 877 ha nằm trên đảo Vũ Yên, Hải Phòng. Dự án được thị trường ghi nhận gần 2.000 khách đặt mua chỉ sau chưa đầy một tháng kể từ khi ra mắt.

Ở lĩnh vực Bất động sản bán lẻ, báo cáo tài chính quý 1/2024 mới được Vincom Retail (VRE) công bố cho thấy, trong 3 tháng đầu năm tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.255 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của VRE tăng mạnh từ 224 tỷ đồng lên 435 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp VRE nghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1.343 tỷ đồng, tăng hơn 130 tỷ đồng so với con số 1.204 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, VRE ghi nhận khoản lãi sau thuế 1.083 tỷ đồng, tăng gần 60 tỷ đồng, tương đương khoảng 6% so với cùng kỳ. Vincom Retail đặt kế hoạch 2024 với doanh thu thuần khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 4.420 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm Vincom Retail đã hoàn thành 23,7% doanh thu và 24,5% lợi nhuận sau thuế.

Tính đến cuối tháng 3/2024, VRE có tổng tài sản 49.016 tỷ đồng, tăng đáng kể so với tổng tài sản 47.653 tỷ đồng hồi đầu năm. Tuy nhiên, từ quý 2/2024, Vincom Retail sẽ không còn là công ty con của Vingroup khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chuyển nhượng 55% vốn điều lệ công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại SDI - đơn vị sở hữu trên 99% vốn điều lệ của CTCP Kinh doanh thương mại Sado. Trong khi đó, Sado đang là cổ đông lớn nhất của Vincom Retail (VRE) khi nắm 41,5% vốn. Sau bản hợp đồng chuyển nhượng này, VIC chỉ còn sở hữu trực tiếp 18,4% vốn cổ phần Vincom Retail và vẫn sẽ là cổ đông lớn thứ hai.

Một doanh nghiệp khác liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng là CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC - VEF) cũng đã công bố BCTC quý 1/2024 với doanh thu 268 triệu đồng, giảm 88% so với cùng kỳ, trong khi đó, lợi nhuận trước thuế 115 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. VEFAC được biết đến là công ty con của Vingroup do tập đoàn này sở hữu hơn 83% vốn.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, VEFAC không có doanh thu từ hoạt động hội chợ, triển lãm. Thực tế, lợi nhuận của doanh nghiệp này không đến từ doanh thu của hoạt động kinh doanh chính mà chủ yếu từ hoạt động tài chính. Trong quý vừa rồi, doanh thu từ hoạt động tài chính của VEFAC là 125 tỷ đồng.

