Người dùng iPhone XR và XS đón tin vui dù bị iOS 26 “ruồng bỏ”

iOS 18.7 là bản cập nhật phần mềm thuộc nhánh iOS 18, được phát hành với khuyến nghị nâng cấp cho tất cả mọi người. Đây là cách làm gần đây của Apple nhằm giúp người dùng đảm bảo iPhone của mình an toàn khi vẫn chưa chấp nhận cập nhật iOS 26 do lo ngại sự cố ở giai đoạn đầu.

iPhone XR, XS và XS Max đều không thể cập nhật iOS 26.

Cụ thể, iOS 18.7 chủ yếu tập trung vào việc sửa lỗi và cập nhật bảo mật, với những thay đổi chủ yếu diễn ra ở hậu trường mà người dùng có thể không nhận thấy. Ngược lại, iOS 26 là phiên bản hệ điều hành hoàn toàn mới mang đến phong cách thiết kế Liquid Glass và nhiều tính năng mới nổi bật.

Theo ghi chú phát hành chính thức từ Apple, bản cập nhật iOS 18.7 cung cấp các bản sửa lỗi quan trọng và cập nhật bảo mật, mang đến cho người dùng iPhone một giải pháp thay thế an toàn cho iOS 26. Với những cải tiến lặp đi lặp lại trong năm qua, iOS 18.7 hứa hẹn sẽ ổn định hơn và ít lỗi hơn so với phiên bản mới, vốn vẫn cần thời gian để “thích nghi”.

Do iOS 18.7 là một phiên bản của iOS 18 nên người dùng các thiết bị tương thích với hệ điều hành này vẫn sẽ được cập nhật. Điều đó có nghĩa người dùng iPhone XR, XS và XS Max vẫn có thể tải và cập nhật, thay vì bị bỏ rơi như iOS 26.

Tuy nhiên người dùng vẫn có thể cập nhật lên iOS 18.7.

Người dùng có thể tìm thấy iOS 18.7 trong ứng dụng Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm. Mặc dù iOS 26 cũng có sẵn, nhưng nó nằm ở phía dưới màn hình cập nhật và dễ bị bỏ qua. Nếu còn băn khoăn về việc nâng cấp lên giao diện mới với Liquid Glass hoặc lo ngại về các lỗi có thể xảy ra ở iOS 26, việc cập nhật lên iOS 18.7 là lựa chọn an toàn hơn cho người dùng. Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm những tính năng và thiết kế mới nhất, iOS 26 sẽ là sự lựa chọn phù hợp.