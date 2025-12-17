Honor Power 2 lộ cấu hình: Pin 10.080 mAh, chip Dimensity 8500

Honor đang chuẩn bị ra mắt mẫu điện thoại kế nhiệm Power, mang tên Honor Power 2. Theo thông tin rò rỉ mới nhất, Honor Power 2 sẽ được trang bị màn hình OLED LTPS phẳng kích thước 6.79 inch với độ phân giải 1.5K (2,640 x 1,200 pixel). Tuy nhiên, thông tin về tần số quét của màn hình vẫn chưa được công bố.

Về hiệu năng, thiết bị này dự kiến sẽ sử dụng chipset Dimensity 8500 mới của MediaTek, hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội trong phân khúc. Điểm nổi bật nhất của Honor Power 2 chính là dung lượng pin, với con số ấn tượng 10.080 mAh, cao hơn so với thông tin trước đó cho rằng pin chỉ có 10.000 mAh. Máy cũng sẽ hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W, đi kèm camera selfie 16MP và camera chính 50MP ở mặt sau.

Dự kiến, Honor Power 2 sẽ chạy trên nền tảng MagicOS 10, dựa trên Android 16 ngay khi ra mắt. Thiết bị sẽ có ba tùy chọn màu sắc: Trắng tuyết, Đen huyền và Cam bình minh. Theo nguồn tin từ Digital Chat Station, Honor Power 2 có thể được trình làng trước Tết Nguyên đán Trung Quốc, tức vào khoảng tháng 1/2026.