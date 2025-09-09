iPhone sắp tự động "tàng hình" trước các hoạt động theo dõi lén lút nhờ iOS 26

Bản cập nhật iOS 26, dự kiến được phát hành ngay trong tháng 9 này, sẽ mang đến một nâng cấp bảo mật quan trọng, giúp những chiếc iPhone gần như "tàng hình" trước các kỹ thuật theo dõi tinh vi. Đây được xem là động thái đáp trả mạnh mẽ của Apple trước việc Google và các nhà quảng cáo đang ngày càng đẩy mạnh thu thập "dấu vân tay kỹ thuật số" của người dùng.

Gần đây, Google đã đảo ngược chính sách của hãng, âm thầm cho phép các nhà quảng cáo thu thập dữ liệu về người dùng thông qua một phương pháp gọi là "dấu vân tay kỹ thuật số". Đây là một tập hợp thông tin về thiết bị của bạn (như cấu hình hệ thống, font chữ, địa chỉ IP...) để tạo ra một hồ sơ nhận dạng độc nhất, từ đó phân phát quảng cáo nhắm mục tiêu một cách chính xác hơn.

Về cơ bản, chính bản thân bạn đang bị theo dõi trên khắp không gian mạng mà không hề hay biết.

Google âm thầm cho phép các nhà quảng cáo thu thập dữ liệu của người dùng.

Để chống lại điều này, Apple sẽ kích hoạt mặc định một tính năng bảo mật cực mạnh trên trình duyệt Safari gọi là "Advanced tracking and fingerprinting protection". Trước đây, tính năng này chỉ hoạt động trong chế độ duyệt web riêng tư (Privacy). Nhưng với iOS 26, nó sẽ được bật cho toàn bộ hoạt động duyệt web của bạn.

Tính năng này hoạt động bằng cách "ngụy trang" iPhone. Nó sẽ cung cấp cho các trình theo dõi một phiên bản cấu hình hệ thống đã được đơn giản hóa và chuẩn hóa. Điều này khiến thiết bị của bạn trông giống hệt hàng triệu chiếc iPhone khác, làm cho việc xây dựng một "dấu vân tay" độc nhất để nhận dạng riêng bạn trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Việc thu thập dấu vân tay kỹ thuật số sẽ khó khăn hơn trên iOS 26.

Mặc dù đây là một bước tiến lớn, người dùng cần biết một vài điểm:

- Chỉ dành cho Safari: Tính năng này chỉ có hiệu lực khi bạn lướt web bằng Safari. Các trình duyệt khác như Chrome hay Firefox sẽ không được bảo vệ.

- Không phải trình chặn quảng cáo: Bạn vẫn có thể thấy một số quảng cáo, nhưng chúng sẽ ít mang tính cá nhân hóa hơn.

- Có thể ảnh hưởng đến một số trang web: Trong một vài trường hợp hiếm hoi, việc làm gián đoạn thu thập dữ liệu có thể khiến một số trang web tải không chính xác hoặc hiển thị các cảnh báo.

Tuy nhiên, với việc quyền riêng tư ngày càng bị xâm phạm, việc đánh đổi một vài phiền toái nhỏ để đổi lấy sự bảo vệ mạnh mẽ hơn có lẽ là hoàn toàn xứng đáng. Hãy sẵn sàng cập nhật lên iOS 26 ngay khi có thể để kích hoạt "tấm khiên" bảo vệ mới này cho chiếc iPhone của mình.