Lưu ý trước khi cập nhật iOS 26 vào ngày 15/9

Mặc dù nhiều người dùng có thể háo hức cập nhật ngay khi có thông báo iOS 26 được triển khai, nhưng các chuyên gia khuyên rằng nên chờ vài ngày để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất và tránh các sự cố về hiệu suất.

Người dùng iPhone đang rất nóng lòng chờ được cập nhật iOS 26 chính thức.

iOS 26 mang đến một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới cùng với hàng loạt tính năng cải tiến. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa cho các thiết bị cũ hơn là một thách thức lớn. Một số lỗi có thể xuất hiện trong bản phát hành chính thức, dẫn đến các vấn đề như thời lượng pin giảm, hiện tượng nóng máy hoặc ứng dụng bị treo. Những vấn đề này thường nghiêm trọng hơn trên các thiết bị cũ do chúng thiếu sức mạnh cần thiết cho các tính năng mới và pin đã trải qua nhiều chu kỳ sạc.

Để có trải nghiệm tốt nhất với iOS 26, người dùng nên kiên nhẫn chờ đợi vài ngày sau khi phát hành. Trong thời gian này, hàng triệu iPhone sẽ chạy iOS 26 giúp Apple thu thập thông tin về các vấn đề tiềm ẩn và phát hành bản sửa lỗi kịp thời. Mặc dù một số người dùng đã thử nghiệm bản beta công khai cho biết trải nghiệm khá mượt mà, nhưng việc chờ đợi vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Tuy nhiên người dùng các mẫu iPhone cũ nên chờ đợi thêm một thời gian để đảm bảo sự ổn định.

Cần lưu ý rằng không phải tất cả các tính năng của iOS 26 đều có sẵn cho mọi thiết bị. Các tính năng mới liên quan đến Apple Intelligence, như Writing Tools hay Visual Intelligence chỉ hỗ trợ cho các mẫu iPhone mới hơn với bộ xử lý A17 Pro, bao gồm iPhone 15 Pro, dòng iPhone 16, iPhone 17 và iPhone Air.