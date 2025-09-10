Khi nào iPhone 11 trở lên được cập nhật iOS 26 bản chính thức?

Bên cạnh các mẫu iPhone, Apple Watch và phần cứng mới, sự kiện Apple rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam) còn mang đến thông tin về thời điểm người dùng có thể cài đặt iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 và macOS 26 bản chính thức.

Theo đó, iFan sẽ có thể cài đặt các hệ điều hành này trên các thiết bị tương thích vào ngày 15/9.

iOS 26 mang tới giao diện tối giản.

Năm nay, Apple chuyển sang ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass trên các thiết bị của mình, được xem là một cuộc đại tu đáng kể về thiết kế hệ điều hành của Apple khi họ tập trung vào tính trong suốt và linh hoạt. Ngoài ra, Apple cũng làm khác khi chuyển hẳn tên gọi từ iOS 18 sang iOS 26.

Dòng iPhone 17 series tất nhiên sẽ được cài đặt sẵn iOS 26. Với các dòng cũ hơn, người dùng có thể tải xuống trên các thiết bị iPhone 11, 12, 13, 14, 15 và 16, cũng như các thiết bị iPhone SE thế hệ thứ hai trở lên.

Danh sách thiết bị tương thích với watchOS 26 là Apple Watch SE thế hệ thứ hai, Apple Watch Series 6 trở lên và tất cả các phiên bản Apple Watch Ultra.

Mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút khi nói đến iPadOS và macOS. Nếu muốn dùng thử macOS 26 (hay còn gọi là macOS Tahoe), người dùng cần một trong các máy Mac sau:

- MacBook Air với chip Apple (2020 trở lên).

- MacBook Pro với chip Apple (2020 trở lên).

- MacBook Pro (16 inch, 2019).

- MacBook Pro (13 inch, 2020, Bốn cổng Thunderbolt 3).

- iMac (2020 trở lên).

- Mac mini (2020 trở lên).

- Mac Studio (2022 trở lên).

- Mac Pro (2019 trở lên).

Đối với iPadOS 26, người dùng có thể sử dụng trên các mẫu iPad sau:

- iPad Pro (M4).

- iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 3 trở lên).

- iPad Pro 11 inch (thế hệ thứ 1 trở lên).

- iPad Air (M2 và M3).

- iPad Air (thế hệ thứ 3 trở lên).

- iPad (A16).

- iPad (thế hệ thứ 8 trở lên).

- iPad mini (A17 Pro).

- iPad mini (thế hệ thứ 5 trở lên).