Apple trao cơ hội cuối cho người dùng iPhone chưa chịu cập nhật iOS 26?

Hôm 12/12, Apple đã chính thức phát hành phiên bản phần mềm mới nhất cho iPhone, iOS 26.2. Đáng chú ý, thay vì thứ Hai hoặc thứ Ba như thường lệ, lần phát hành này diễn ra vào thứ Sáu, điều này cho thấy Apple quyết tâm không để người dùng phải chờ đợi lâu hơn.

Nhiều người dùng iPhone đời mới vẫn chưa chịu cập nhật iOS 26 vì lo ngại trải nghiệm bị ảnh hưởng.

Đối với những người dùng chưa sẵn sàng chuyển sang phiên bản phần mềm mới, Apple cũng đã chuẩn bị một lựa chọn thay thế mang tên iOS 18.7.3. Đây có thể được xem là cơ hội cuối cùng để người dùng trì hoãn việc nâng cấp lên iOS 26 mà vẫn đảm bảo an toàn trước các vấn đề bảo mật.

Quay trở lại tháng 9, thời điểm Apple phát hành iOS 26, công ty cũng triển khai bản cập nhật mới cho iOS 18 nhằm hỗ trợ những người muốn chờ đợi cho đến khi trải nghiệm iOS 26 hoàn toàn ổn định. Chiến lược này đã được lặp lại với các bản cập nhật iOS 26.0.1 và iOS 26.1. Ở thời điểm đó, nhiều người đã nghĩ rằng iOS 18.7.2 sẽ là bản cập nhật cuối cùng cho những iPhone có khả năng chạy iOS 26. Tuy nhiên, Apple đã phát triển thêm một bản cập nhật iOS 18 khác, iOS 18.7.3.

Vì vậy, iOS 18.7.3 là cách để họ đảm bảo được an toàn trước các vấn đề bảo mật.

iOS 18.7.3 sẽ chỉ được phát hành cho những mẫu iPhone không hỗ trợ iOS 26, bao gồm iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR. Tuy nhiên, iOS 18.7.3 cũng hoạt động trên các mẫu iPhone tương thích với iOS 26, có nghĩa người dùng các mẫu iPhone này tiếp tục có thêm một cơ hội để trì hoãn việc nâng cấp lên iOS 26.

Nếu không thích thiết kế Liquid Glass mới, việc tiếp tục sử dụng iOS 18 có thể là một lựa chọn hợp lý, mặc dù iOS 26 sẽ mang đến nhiều tính năng mới và cải thiện bảo mật. Để cập nhật iOS 18.7.3, người dùng iPhone có thể truy cập vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm và làm theo hướng dẫn.