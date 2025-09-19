Khác biệt nào giữa bản cập nhật iOS 26 và iOS 18.7?

Trong khi iOS 26 được xem là bản cập nhật đáng chờ đợi nhất, mang đến nhiều cải tiến về giao diện và hiệu suất, cùng với các tính năng AI tiên tiến thì iOS 18.7 lại không có nhiều thay đổi lớn về thiết kế hay tính năng.

iOS 26 mang đến nhiều tính năng và cải tiến cho người dùng iPhone.

Ngay cả khi không có thay đổi lớn, iOS 18.7 vẫn được đánh giá rất quan trọng khi đây là phiên bản cập nhật gia tăng của iOS 18 dành cho các thiết bị iPhone cũ không đủ điều kiện nâng cấp lên iOS 26. Theo khuyến cáo, người dùng nên cập nhật iOS 18.7 ngay khi có thông báo vì bản cập nhật này khắc phục nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Trong tuyên bố của Apple, một trong những lỗ hổng mà iOS 18.7 có thể khắc phục chính là cho phép ứng dụng độc hại theo dõi thao tác phím mà không cần sự đồng ý của người dùng, từ đó đánh cắp thông tin nhạy cảm như thông tin đăng nhập và dữ liệu ngân hàng.

Về phần iOS 26, bản cập nhật này mang đến một giao diện người dùng mới mang tên Liquid Glass với thiết kế trong suốt và mượt mà, điều này tạo cảm giác hiện đại hơn. Apple mô tả đây là “bản cập nhật thiết kế phần mềm toàn diện nhất từ trước đến nay”. Giao diện mới không chỉ thay đổi cách hiển thị các nút bấm và thanh trượt mà còn cải tiến ứng dụng Camera và Photos.

iOS 18.7 được cung cấp nhằm khắc phục các sự cố bảo mật.

Ngoài ra, iOS 26 còn bổ sung nhiều tính năng hữu ích cho các ứng dụng cốt lõi của Apple. Ví dụ, ứng dụng Phone giờ đây có tính năng “Hold to Assist” trong trường hợp cuộc gọi bị tạm dừng, và tính năng sàng lọc cuộc gọi giúp người dùng nhận diện cuộc gọi rác. Trong ứng dụng Messages, người dùng có thể dịch ngôn ngữ theo thời gian thực và thay đổi hình nền trò chuyện.

Đặc biệt, iOS 26 nâng cấp bộ công cụ Apple Intelligence lên mô hình GPT-5 mới nhất của OpenAI, mang đến khả năng suy luận nâng cao và hiệu suất cải thiện. Tuy nhiên, người dùng iPhone XR, XS và XS Max sẽ không thể nâng cấp lên iOS 26, vì vậy iOS 18.7 là giải pháp duy nhất.

Hiểu rõ hơn về iOS 18.7 và iOS 26, người dùng iPhone nên cân nhắc kỹ lưỡng và thực hiện cập nhật để tận hưởng những tính năng mới và bảo mật tốt hơn từ Apple.