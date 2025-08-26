iOS 26 mang sạc nhanh không dây Qi2 25W lên iPhone 16

Theo các thông tin mới nhất, bản cập nhật iOS 26 sẽ chính thức cho phép các mẫu iPhone 16 (trừ iPhone 16e) hỗ trợ sạc nhanh không dây 25W với các phụ kiện chuẩn Qi2 của bên thứ ba, chấm dứt thời kỳ độc quyền của sạc MagSafe.

Từ trước đến nay, nếu người dùng iPhone muốn đạt tốc độ sạc không dây 25W, họ buộc phải sử dụng bộ sạc MagSafe chính hãng từ Apple. Các bộ sạc không dây chuẩn Qi từ các nhà sản xuất phụ kiện khác đều bị giới hạn ở tốc độ tối đa 15W.

Chuẩn sạc không dây Qi2 25W sẽ hỗ trợ iPhone 16 nhờ iOS 26.

Tuy nhiên, rào cản này sắp được gỡ bỏ. Với iOS 26, các mẫu iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, và iPhone 16 Pro Max sẽ có thể nhận được công suất sạc 25W từ bất kỳ bộ sạc nào đạt chứng nhận "Qi2 25W" (tên thương hiệu chính thức của chuẩn Qi2.2). Điều này mở ra một thế giới phụ kiện đa dạng hơn với giá cả cạnh tranh hơn cho người dùng.

Thông tin này gần như đã được xác nhận một cách chắc chắn khi hãng phụ kiện danh tiếng Belkin vừa cho ra mắt hàng loạt đế sạc "Qi2 25W" mới trong tuần này. Đáng chú ý, Belkin quảng cáo rằng các bộ sạc mới này có thể sạc iPhone 16 (chạy iOS 26) từ 0-50% chỉ trong khoảng 30 phút, tương đương với tốc độ của bộ sạc MagSafe 25W của Apple.

Đây được xem là lời xác nhận gián tiếp nhưng rất đáng tin cậy về tính năng mới, bởi các nhà sản xuất phụ kiện lớn thường được tiếp cận sớm với các thông số kỹ thuật của sản phẩm sắp ra mắt.

Hiện tại, những người dùng đang tham gia chương trình beta đã có thể thử nghiệm tính năng này trên các phiên bản iOS 26 mới nhất. Dự kiến, iOS 26 sẽ được phát hành chính thức cùng với dòng iPhone 17 vào tháng 9. Hơn nữa, điều này cũng gần như khẳng định rằng thế hệ iPhone 17 cũng sẽ được trang bị chuẩn sạc tiện lợi này.