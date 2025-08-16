Apple nêu lý do người dùng nên cập nhật ngay iOS 18.6.1

Theo ghi chú phát hành từ Apple, công ty cho biết bản cập nhật iOS 18.6.1 mang đến “trải nghiệm đo nồng độ oxy trong máu mới” dành riêng cho người dùng Apple Watch Series 9, Series 10 và Apple Watch Ultra 2. Các phép đo SpO2 (nồng độ oxy trong máu) sẽ được thực hiện trên iPhone và ghi lại trong ứng dụng Sức khỏe.

Người dùng iPhone tại Mỹ cần cập nhật iOS 18.6.1 để có thể xem chỉ số SpO2 từ Apple Watch.

Điều này có nghĩa người dùng Apple Watch tại Mỹ cuối cùng cũng đã có thể nhận được tính năng đo nồng độ SpO2 mà Apple đã vô hiệu hóa trước đó. Công ty cũng khẳng định rằng các thiết bị Apple Watch được mua trước sự cố hoặc từ các quốc gia khác sẽ không gặp vấn đề gì bởi tính năng SpO2.

Chính vì lý do này, việc cập nhật cả hai hệ điều hành được xem là rất quan trọng để khôi phục khả năng đo nồng độ SpO2 đối với người dùng tại Mỹ. Sau khi cập nhật, người dùng chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng chuyên dụng trên Apple Watch để thu thập dữ liệu, sau đó kết quả sẽ được hiển thị trong mục Hô hấp của ứng dụng Sức khỏe, mặc dù dữ liệu này sẽ không xuất hiện trực tiếp trên đồng hồ.

Đây là giải pháp tạm thời từ Apple sau sự cố phát sinh vào đầu năm 2024 khi Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) ra phán quyết buộc Apple ngừng bán Apple Watch Series 9 và Watch Ultra 2 trong khoảng thời gian đó. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Apple đã bị công ty Masimo cáo buộc vi phạm bằng sáng chế liên quan đến tính năng đo nồng độ SpO2. Apple chỉ được phép bán các thiết bị vi phạm sau khi buộc phải tắt tính năng này đi.

Đây là hướng đi tạm thời của Apple nhằm giúp khách hàng Apple Watch tại Mỹ có thể xem chỉ số SpO2.

Với bản cập nhật mới, iPhone trở thành “cứu cánh” cho Apple khi người dùng Apple Watch giờ đây có thể theo dõi chỉ số SpO2 ngay trên ứng dụng Sức khỏe của iPhone thay vì dựa vào smartwatch. Ngoài tính năng này, Apple chưa công bố thêm tính năng mới nào khác trong iOS 18.6.1.

Để cập nhật iOS 18.6.1 trên iPhone của mình, người dùng hãy vào ứng dụng Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm và tải về bản cập nhật. Nếu sở hữu Apple Watch, hãy cập nhật từ ứng dụng Đồng hồ trên iPhone hoặc trực tiếp từ thiết bị, đồng thời đảm bảo rằng thiết bị có kết nối Wi-Fi ổn định.