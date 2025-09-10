Đã tìm ra lý do khiến nhiều hệ thống Windows 11 "dở chứng" gần đây

Theo đó, người dùng đã báo cáo một loạt sự cố đã xảy ra, bao gồm lỗi phát trực tuyến NDI OBS, lỗi cài đặt Windows và đặc biệt là các vấn đề liên quan đến ổ SSD NVMe. Nhiều người dùng Windows 11 sau khi cập nhật cho biết ổ SSD của họ đột ngột biến mất khỏi hệ thống và có nguy cơ làm hỏng dữ liệu khi xử lý khối lượng lớn thông tin.

Firmware tiền phát hành cho SSD chính là nguyên nhân gây ra sự cố lần này?

Công ty Phison tuyên bố đang điều tra vấn đề vì một số bộ điều khiển của họ có thể bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, sau khoảng một tuần rưỡi điều tra, Phison thông báo rằng họ không thể tái tạo sự cố, mặc dù đã thực hiện 4.500 giờ thử nghiệm.

Microsoft cũng đưa ra lập luận tương tự khi khẳng định không tìm thấy mối liên hệ giữa lỗi ổ đĩa và bản cập nhật tháng 8. Dù vậy, nhiều người dùng vẫn tiếp tục báo cáo các vấn đề tương tự, dẫn đến những nghi ngờ về khả năng kiểm tra của cả Phison và Microsoft.

Giờ đây, một nhóm đam mê PC DIY trên Facebook có tên PCDIY! được cho là đã tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Họ cho rằng các phiên bản firmware kỹ thuật trước khi phát hành có thể đã bị kích hoạt bởi bản cập nhật Windows 11. Quản trị viên nhóm, Rose Lee, cho biết các kỹ sư của Phison đã xác minh thông tin này trong phòng thí nghiệm, điều đó làm tăng độ tin cậy cho báo cáo.

Người dùng có thể yên tâm trước sự cố nếu mua SSD từ các cửa hàng bán lẻ chính thức.

Lee chia sẻ: “Kiểm tra PCDIY! đã phát hiện ra rằng các ổ SSD gặp sự cố đều sử dụng phiên bản firmware tiền phát hành. Các sản phẩm SSD bán ra thị trường đều sử dụng firmware chính thức đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không có bất thường nào”.

Do đó, người dùng không cần lo lắng nếu đã mua ổ SSD NVMe từ các cửa hàng bán lẻ vì firmware chính thức không gặp phải vấn đề này. Nếu gặp sự cố tương tự, hãy cập nhật firmware cho ổ SSD và nhớ sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện.

Phison cũng cho biết thêm rằng tình trạng ổ đĩa chậm lại có thể do bộ nhớ đệm SLC bị sử dụng hết công suất khi truyền dữ liệu lớn. Trong trường hợp này, người dùng cần chạy tính năng Secure Erase để khắc phục sự cố, và việc định dạng lại Windows sẽ không đủ để giải quyết vấn đề.