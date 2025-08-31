Sự cố SSD hàng loạt trên Windows 11: Microsoft "phủi tay", đổ lỗi do người dùng?

Một cuộc tranh cãi nảy lửa đang diễn ra xung quanh bản cập nhật bảo mật Windows 11 khi hàng loạt người dùng báo cáo ổ SSD của họ đột ngột bị treo hoặc hỏng. Tuy nhiên, Microsoft đã chính thức phủ nhận trách nhiệm, và một giả thuyết bất ngờ đang nổi lên, hướng sự chú ý sang chính thói quen sử dụng và trang thiết bị của người dùng.

Trước đó, cộng đồng công nghệ xôn xao trước thông tin bản cập nhật bảo mật Windows 11 (mã KB5063878) bị cho là "thủ phạm" gây ra tình trạng lỗi hàng loạt trên các ổ SSD. Các báo cáo cho thấy sự cố xảy ra một cách phổ biến, không phân biệt nhà sản xuất, đặc biệt khi máy tính phải xử lý các tác vụ ghi dữ liệu nặng.

Tranh cãi xung quanh lỗi SSD trên Windows 11 vẫn chưa đi đến hồi kết.

Trước làn sóng phàn nàn, Microsoft đã nhanh chóng vào cuộc. Trong một cảnh báo dịch vụ mới nhất, gã khổng lồ phần mềm khẳng định sau quá trình điều tra và thử nghiệm nội bộ kỹ lưỡng, họ không thể tái hiện được sự cố và không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa bản cập nhật tháng 8/2025 và các lỗi được báo cáo.

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi Phison, một trong những nhà sản xuất chip điều khiển SSD lớn nhất thế giới, cũng lên tiếng. Sau khi hợp tác với Microsoft và thực hiện hơn 4.500 giờ thử nghiệm, Phison tuyên bố các ổ SSD của họ hoạt động hoàn toàn bình thường với bản cập nhật nói trên.

Khi cả Microsoft và nhà sản xuất linh kiện đều "lắc đầu", một giả thuyết bất ngờ đã được Phison đưa ra. Họ cho rằng nguyên nhân có thể không đến từ phần mềm, mà từ chính phần cứng và cách người dùng sử dụng. Cụ thể, việc các ổ SSD phải hoạt động liên tục dưới cường độ cao trong thời gian dài mà không được trang bị hệ thống tản nhiệt đầy đủ (như heatsink chuyên dụng) có thể đã gây ra tình trạng quá nhiệt, dẫn đến treo và hỏng hóc.

Hãng Phison đổ lỗi cho người dùng không sử dụng tản nhiệt cho SSD.

Điều này đã đẩy câu chuyện vào thế bế tắc, Microsoft nói không phải lỗi của họ, nhà sản xuất cũng vậy, trong khi người dùng vẫn tiếp tục báo cáo về những chiếc SSD bỗng dưng biến thành "cục gạch".

Hiện tại, khi nguyên nhân gốc rễ vẫn còn là một ẩn số, lời khuyên an toàn nhất cho người dùng là nên hạn chế để SSD của mình phải chạy các tác vụ quá nặng trong thời gian dài để phòng tránh rủi ro.