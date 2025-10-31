Nghiên cứu mới hé lộ những gì người ta thật sự thấy khi cận kề với cái chết

Bí ẩn lâu đời nhất của nhân loại vừa có thêm một mảnh ghép mới qua một cuộc điều tra khoa học, phỏng vấn 48 người từng trải qua trải nghiệm cận tử (NDE). Các nhà nghiên cứu đã yêu cầu 48 người tham gia mô tả và thậm chí phác họa lại thị kiến của họ, kết quả cho thấy một bức tranh vô cùng đa dạng, từ các cuộc gặp gỡ thần thánh đến những hành trình siêu thực.

Một số người mô tả đã nhìn thấy các nhân vật tôn giáo. "Có những bậc thang đá ở bên trái... và Chúa Jesus đang ở trên đỉnh, mặc áo choàng trắng", một người nhớ lại. Một người khác thì khẳng định: "Chúa trời xuất hiện như một vầng sáng lớn ở phía xa".

Nhiều người cho biết đã nhìn thấy Chúa Jesus khi cận kề cái chết.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là trải nghiệm tôn giáo. Những người khác báo cáo về các cảnh tượng vượt xa khuôn khổ truyền thống. Một người tuyên bố đã thấy một "lỗ đen", trong khi một người khác mô tả một "ma trận vũ trụ" được tạo thành từ "nhiều điểm lưới, kết nối trong đa chiều". Một người tham gia còn mô tả một thiên thần với "đôi cánh trắng tinh xảo" và "khuôn mặt giống như một vị thần Hy Lạp".

Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ France Lerner, cho rằng niềm tin văn hóa đóng vai trò định hình then chốt. Điều này lý giải tại sao có người nghe thấy tiếng đọc kinh Torah, trong khi người khác lại thấy Chúa Jesus.

Dù khác biệt, các trải nghiệm cận tử (NDE) đều có nhiều chủ đề chung là đường hầm, ánh sáng rực rỡ, cầu thang, gặp lại người thân đã khuất, và đôi khi là các mô hình vũ trụ, hình học.

Quan trọng nhất, tiến sĩ Lerner nhấn mạnh rằng những phát hiện này không chứng minh sự tồn tại của một linh hồn hay ý thức tách rời khỏi cơ thể. Thay vào đó, chúng có thể chỉ là nỗ lực cuối cùng của não bộ nhằm diễn giải các thông tin cảm giác đang mờ dần khi lưu lượng máu lên não giảm sút.

Ánh sáng cuối đường hầm khi con người rời bỏ thế gian là có thật?

Trong khi nghiên cứu của tiến sĩ Lerner tập trung vào những gì người ta thấy, một nghiên cứu khác từ Đại học Virginia (UVA) lại tập trung vào những gì xảy ra sau đó.

Nghiên cứu của UVA (khảo sát 167 người) cho thấy các di chứng có thể làm thay đổi cuộc đời. Gần 70% người tham gia có những thay đổi lớn về niềm tin tâm linh và giảm bớt nỗi sợ hãi cái chết.

Nhưng sự thay đổi này có cái giá của nó. Hơn 20% người tham gia cho biết họ phải đối mặt với các vấn đề quan hệ hoặc ly hôn. Nhiều người mô tả cảm giác cô đơn và bị cô lập kéo dài. Một người tham gia đã gọi trải nghiệm của mình là "con dao hai lưỡi", vì đó một sự kiện quá sâu sắc để chia sẻ vì sợ bị hiểu lầm.

Cuộc tranh luận vẫn chưa đến hồi kết. Tiến sĩ Jeffrey Long, một bác sĩ xạ trị ung thư và là người sáng lập Quỹ Nghiên cứu Trải nghiệm Cận tử, đã phân tích hơn 5.000 trường hợp. Ông tuyên bố đã tìm thấy "bằng chứng áp đảo" về sự sống sau khi chết.

Theo tiến sĩ Long, 45% người sống sót sau NDE báo cáo trải nghiệm "hồn lìa khỏi xác" (out-of-body), mô tả việc họ lơ lửng bên trên cơ thể mình, điều mà đôi khi được các nhân chứng có mặt xác nhận sau đó.

"Tôi đã đọc nghiên cứu về não bộ và xem xét mọi lời giải thích khả dĩ cho NDE", Long thú nhận. "Điểm mấu chốt là không có lời giải thích nào [mang tính khoa học] đứng vững cả".

Tiến sĩ Bruce Greyson (UVA) cũng đồng ý rằng NDE phổ biến đáng ngạc nhiên, ảnh hưởng đến khoảng 5% dân số nói chung. Dù bạn mong đợi cánh cổng ngọc trai, một vầng sáng rực rỡ hay một chiều không gian khác, có vẻ như thế giới này chưa phải là thứ cuối cùng bạn nhìn thấy.