Microsoft khắc phục một trong những sự cố khó chịu nhất của Windows 11

Trong số các công nghệ không dây, Bluetooth được xem là phổ biến nhất nhờ đã được kiểm chứng. Mặc dù vậy, nếu là người dùng Windows 11, một vấn đề nghiêm trọng đã được phát hiện: chất lượng âm thanh của một số thiết bị Bluetooth giảm sút khi người dùng kích hoạt tính năng trò chuyện thoại.

Microsoft đã khắc phục vấn đề với âm thanh Bluetooth trên Windows 11, tuy nhiên vẫn có một số hạn chế xảy ra.

Sự cố này cũng đã được Microsoft thừa nhận trong một bài đăng thảo luận gần đây, nơi công ty nêu rõ rằng một số người chơi, chẳng hạn như trong game Forza Horizon 5, đã gặp phải tình trạng âm thanh từ tai nghe Bluetooth giảm chất lượng khi tham gia trò chuyện với bạn bè. Theo Microsoft, công nghệ Bluetooth Classic Audio chính là nguyên nhân của vấn đề.

Cụ thể, sự sụt giảm chất lượng âm thanh xảy ra do hệ thống sử dụng hai cấu hình khác nhau: cấu hình A2DP cho âm thanh chất lượng cao nhưng không hỗ trợ micrô, và cấu hình HFP cho phép sử dụng micrô nhưng lại phát lại âm thanh ở chế độ đơn âm với chất lượng kém hơn.

Giờ đây, Microsoft đã bắt đầu đưa ra giải pháp khắc phục vấn đề khó chịu mà người dùng Windows 11 phải hứng chịu suốt thời gian qua bằng cách triển khai hỗ trợ âm thanh nổi băng thông siêu rộng trên Windows 11. Tính năng mới này cho phép âm thanh trò chơi tiếp tục phát ở chất lượng cao hơn bằng cách thay thế cấu hình A2DP bằng cấu hình TMAP. Đây là một bản cập nhật cho Bluetooth LE Audio giúp nén âm thanh hiệu quả hơn, giữ lại chất lượng âm thanh gốc trong khi vẫn cho phép sử dụng micrô.

Tuy nhiên, người dùng sẽ cần tai nghe tương thích với LE Audio và bản cập nhật mới nhất cho Windows 11, trong đó việc triển khai tùy thuộc vào thời điểm nhà sản xuất PC phát hành bản cập nhật trình điều khiển cho LE Audio.

Được biết, sự cố âm thanh trên chỉ là một trong nhiều vấn đề mà người dùng Windows 11 đang phải đối mặt. Gần đây, bản cập nhật Windows 11 cũng được ghi nhận gây ra sự cố làm hỏng ổ SSD. Mặc dù Microsoft đã thừa nhận vấn đề, tuy nhiên bản vá lỗi cho sự cố này vẫn chưa được công ty triển khai.