Nhiều người dùng Windows 11 khóc ròng với bản cập nhật mới

Vấn đề này đã được phát hiện bởi người dùng X @Necoru_cat trong quá trình cập nhật trò chơi Cyberpunk 2077, cho biết sự cố đặc biệt được ghi nhận khi người dùng ghi dữ liệu lớn.

Nhiều người dùng đang gặp vấn đề với bản cập nhật tháng 8/2025 của Windows 11 24H2.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra khi người dùng ghi liên tục khoảng 50 GB dữ liệu. Hệ điều hành có thể không nhận diện được ổ SSD sau khi quá trình ghi dữ liệu kéo dài, và nếu máy tính được khởi động lại, phân vùng ổ đĩa có thể trở nên không thể truy cập. Đáng chú ý, sự cố không chỉ xảy ra với SSD mà còn ảnh hưởng đến ổ HDD.

Các thử nghiệm nội bộ cho thấy ổ SSD sử dụng bộ điều khiển Phison tích hợp có nguy cơ cao hơn, mặc dù không phải tất cả các sản phẩm đều bị ảnh hưởng. Danh sách các ổ SSD đã được báo cáo gặp sự cố bao gồm:

- Corsair Force MP600.

- SSD được trang bị bộ điều khiển Phison PS5012-E12.

- KIOXIA EXCERIA PLUS G4.

- Fikwot FN955.

- SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D.

KIOXIA EXCERIA PLUS G4 là một trong những ổ SSD có thể bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Hiện tại, sự cố này chưa được ghi nhận rộng rãi trên các diễn đàn công khai và dường như chỉ xảy ra đối với người dùng Nhật Bản, tuy nhiên người dùng nên cẩn trọng. Nguyên nhân có thể là do lỗi trong trình điều khiển lưu trữ hoặc lỗi hồi quy cấp nhân từ bản cập nhật dẫn đến tình trạng khóa bộ điều khiển và làm cho ổ đĩa không được nhận diện.

Trong thời gian chờ đợi giải thích chính xác và bản vá khắc phục sự cố, người dùng được khuyến cáo nên tránh ghi dữ liệu lớn, đặc biệt nếu ổ SSD của họ nằm trong danh sách nêu trên hoặc sử dụng bộ điều khiển Phison tích hợp.