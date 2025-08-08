Tính năng Windows 11 gây ra nỗi kinh hoàng cần phải tắt ngay

Một báo cáo mới cho thấy dịch vụ này của Windows 11 vẫn có khả năng thu thập thông tin nhạy cảm. Cụ thể, mặc dù được thiết kế để tự động chụp ảnh màn hình trên máy tính Windows nhưng Recall lại được ghi nhận không thể ngăn chặn việc ghi lại các thông tin như số thẻ tín dụng và mật khẩu.

Recall thực sự "không an toàn".

Mặc dù Microsoft khẳng định Recall thực hiện mọi thao tác trên thiết bị một cách an toàn, nhiều người cảm thấy lo ngại rằng kẻ xấu có thể dễ dàng chiếm đoạt thông tin mà Recall thu thập. Để đối phó với tình hình, công ty đã phát hành một số bản cập nhật và thậm chí tạm thời nhằm gỡ bỏ dịch vụ để bảo vệ người dùng.

Tuy nhiên, một báo cáo mới từ The Register cho thấy tính năng lọc thông tin nhạy cảm của Recall vẫn chưa đủ hiệu quả. Trong một thử nghiệm, tác giả đã phát hiện rằng Recall không thể nhận diện được một số thông tin nhạy cảm ngay cả khi người dùng đang truy cập vào các trang thanh toán thẻ tín dụng. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng của hệ thống trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Được biết, Microsoft đã thực hiện nhiều thay đổi đối với Recall, tuy nhiên phát hiện nói trên cho thấy công ty vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Việc hệ thống không nhận diện được thông tin thẻ tín dụng trừ khi có các từ khóa như “thanh toán” hay “thẻ tín dụng” cho thấy sự thiếu sót trong khả năng lọc của Recall. Điều này khiến nhiều người dùng cảm thấy không an tâm khi sử dụng dịch vụ.

Bất chấp các nỗ lực không biết mệt mỏi nhằm thuyết phục người dùng của Microsoft.

Nhìn chung, ngay cả khi Recall có khả năng lọc thông tin nhạy cảm, vẫn có quá nhiều rủi ro tiềm ẩn khi kẻ xấu có thể tiếp cận thông tin cá nhân nếu họ truy cập vào máy tính của họ. Bài báo từ The Register cho thấy những lo ngại này là có thật, vì vậy người dùng nên cân nhắc trong việc có cho phép tính năng này hoạt động để đổi lấy những lợi ích mà Microsoft tuyên bố có thể mang lại hay không.