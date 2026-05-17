Thời lượng pin iPhone thay đổi thế nào sau khi cập nhật iOS 26.5?

Nhiều người dùng đang lo lắng về thời lượng pin sau khi cập nhật lên iOS 26.5, phiên bản cập nhật mới nhất cho iPhone từ Apple. Để giúp giải quyết nỗi lo này, kênh công nghệ iAppleBytes đã thực hiện các bài kiểm tra thời lượng pin trên nhiều thiết bị chạy phiên bản này và chia sẻ kết quả để người dùng tham khảo.

Theo dữ liệu từ iAppleBytes, iPhone 13 và iPhone 16 cho thấy thời lượng pin tốt trên iOS 26.5. Mặc dù vậy, iPhone 15 lại giảm 68 phút, từ khoảng 9 giờ xuống còn 8 giờ 52 phút. Các mẫu iPhone khác không ghi nhận sự thay đổi đáng kể nào.

iOS 26.5 iOS 26.4.2 Sự khác biệt về thời lượng pin iPhone SE 2 3 giờ 40 phút 3 giờ 41 phút -1 phút iPhone 11 4 giờ 46 phút 4 giờ 49 phút -3 phút iPhone 12 5 giờ 46 phút 5 giờ 48 phút -2 phút iPhone 13 7 giờ 04 phút 6 giờ 22 phút + 42 phút iPhone 15 7 giờ 57 phút 9 giờ 5 phút - 68 phút iPhone 16 14 giờ 48 phút 13 giờ 58 phút + 50 phút

Phân tích phản hồi từ người dùng cho thấy 49,9% cho rằng thời lượng pin không có sự khác biệt lớn, 20,7% cảm thấy tiết kiệm pin hơn, trong khi 29,9% cho rằng pin tiêu thụ nhiều hơn.

Cụ thể, 66,7% người dùng iPhone 13/13 mini, iPhone 14 Pro/14 Pro Max và iPhone 16/16 Plus không nhận thấy sự khác biệt về thời lượng pin. Ngược lại, iPhone 12 Pro/12 Pro Max có mức tiêu thụ điện năng cao hơn 60%, trong khi iPhone 13 Pro/13 Pro Max cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng lên đến 50%.

Người dùng được khuyến cáo nên cập nhật iOS 26.5

Mặc dù có những lo ngại về thời lượng pin, việc cập nhật lên hệ điều hành iOS 26.5 vẫn được khuyến nghị. Phiên bản này không chỉ mang đến các tính năng mới mà còn khắc phục hơn 50 lỗ hổng bảo mật, bao gồm các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin và quyền riêng tư. Việc giữ cho thiết bị luôn được cập nhật là một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Apple cũng đã nhấn mạnh rằng hiện tượng hao pin tạm thời sau khi cập nhật là bình thường, do hệ thống cần thời gian để hoàn tất các quá trình thiết lập và sắp xếp. Sau khi các tiến trình này hoàn tất, thiết bị sẽ trở lại trạng thái ổn định.

Tóm lại, nếu đang cân nhắc việc cập nhật lên iOS 26.5, người dùng hãy xem xét các lợi ích về bảo mật và tính năng mới, mặc dù có thể có một số thay đổi về thời lượng pin.