Công ty Trung Quốc phá kỷ lục thế giới, đưa pin mặt trời lên hiệu suất 35,5%

Công ty LONGi của Trung Quốc vừa công bố một bước đột phá trong công nghệ pin mặt trời khi tuyên bố pin mặt trời song song silicon-perovskite tinh thể của họ đã đạt hiệu suất chuyển đổi năng lượng 35,5%, thiết lập kỷ lục thế giới mới. Được chứng nhận bởi Trung tâm Thử nghiệm Năng lượng Mặt trời Châu Âu, mức hiệu suất này đã vượt qua kỷ lục trước đó là 35,2% do chính LONGi đạt được hồi đầu năm nay.

Mức kỷ lục được LONGi công bố.

Thông tin này được công bố tại Hội nghị Đổi mới Năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng năm 2026 diễn ra tại Thượng Hải. Các tế bào tandem silicon-perovskite tinh thể được xem là một trong những công nghệ hứa hẹn nhất trong việc nâng cao hiệu suất điện mặt trời, vượt qua giới hạn của các tế bào silicon thông thường.

Bằng cách xếp chồng một lớp perovskite lên trên tế bào silicon, công nghệ này có khả năng thu nhận phổ ánh sáng mặt trời rộng hơn, với hiệu suất chuyển đổi lý thuyết lên đến 43%, con số cao hơn đáng kể so với giới hạn lý thuyết 33,7% của các tế bào silicon đơn lớp.

Kỷ lục mới này diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Trung Quốc đang gia tăng đầu tư vào công nghệ tế bào ghép nối tiếp nhằm tìm kiếm những cải tiến hiệu suất tiếp theo, mặc dù ngành công nghiệp này đang phải đối mặt với tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và giá thành sản phẩm quang điện truyền thống giảm.

Pin mặt trời song song silicon-perovskite được xem là tương lai của năng lượng mặt trời.

Trong những năm gần đây, LONGi đã liên tục nâng cao hiệu suất của các tế bào quang điện song song khi lập nhiều kỷ lục thế giới và hướng tới sản xuất thương mại. Đầu năm nay, tế bào quang điện song song silicon-perovskite tinh thể hai cực với hiệu suất 35,2% của công ty đã được ghi nhận trong ấn bản mới nhất của Bảng hiệu suất tế bào quang điện quốc tế, do nhóm nghiên cứu do Martin Green tại Đại học New South Wales, Úc dẫn dắt.

LONGi cũng cho biết họ đã đạt được hiệu suất chuyển đổi 34,3% và 32,2% đối với các tế bào song song có diện tích lớn hơn, cùng với 31,4% và 29,4% cho các mô-đun song song. Đây là những kết quả chứng minh sự tiến bộ hướng tới các ứng dụng quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa công bố thời gian biểu cho việc sản xuất hàng loạt các tế bào song song lập kỷ lục này.