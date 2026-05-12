Người dùng iPhone được khuyên cập nhật iOS 26.5 càng sớm càng tốt

Apple vừa chính thức phát hành iOS 26.5 cho người dùng iPhone trên toàn cầu. Đây không phải là một bản cập nhật mang tính đại tu giao diện, nhưng lại bổ sung nhiều cải tiến thực tế cho trải nghiệm sử dụng hằng ngày, đồng thời tăng cường mạnh về bảo mật.

Nhiều tính năng được bổ sung

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên iOS 26.5 là việc Apple tiếp tục mở rộng hỗ trợ mã hóa đầu cuối cho tin nhắn RCS. Nhờ vậy, việc nhắn tin giữa iPhone và điện thoại Android trở nên an toàn hơn, đồng thời cải thiện tính riêng tư trong các cuộc trò chuyện xuyên nền tảng.

Ứng dụng Maps cũng nhận được nâng cấp với tính năng Suggested Places. Tính năng này cho phép hệ thống đề xuất các địa điểm phù hợp dựa trên khu vực người dùng thường xuyên xuất hiện, lịch sử tìm kiếm hoặc xu hướng phổ biến gần đó. Apple kỳ vọng thay đổi này sẽ giúp người dùng tìm quán ăn, cửa hàng và địa điểm dịch vụ nhanh hơn trong quá trình di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh đó, Apple cũng đã giới thiệu hình nền Pride Luminance mới, phù hợp với mặt đồng hồ và dây đeo Apple Watch Pride Luminance.

Đây mới là lý do chính để cập nhật iOS 26.5

Ngoài các tính năng mới, iOS 26.5 còn tập trung cải thiện độ ổn định tổng thể của hệ thống. Các trải nghiệm của người dùng với phiên bản beta trước đó cho thấy iPhone hoạt động mượt hơn, giảm lỗi ứng dụng và tối ưu thời lượng pin tốt hơn sau khi cập nhật.

Bản cập nhật không chỉ cung cấp các tính năng mới mà còn khắc phục hơn 50 lỗ hổng bảo mật.

Tuy nhiên, phần quan trọng nhất của iOS 26.5 lại nằm ở bảo mật. Theo Apple, bản cập nhật này vá hơn 50 lỗ hổng liên quan đến nhiều thành phần quan trọng như Bluetooth, FaceTime, WebKit và nhân hệ thống. Một số lỗ hổng có thể bị khai thác để thực thi mã độc hoặc truy cập dữ liệu trái phép nếu người dùng không cập nhật kịp thời.

Chính vì vậy, Apple khuyến nghị người dùng iPhone nên nâng cấp lên iOS 26.5 càng sớm càng tốt. Đây được xem là một trong những bản cập nhật tập trung mạnh vào việc củng cố an toàn thiết bị, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa bảo mật trên smartphone ngày càng phức tạp hơn.

Để cập nhật iPhone lên phiên bản iOS 26.5 mới nhất, người dùng có thể truy cập vào đường dẫn Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm và làm theo hướng dẫn. Dung lượng bản cập nhật có thể khác nhau tùy mẫu điện thoại sử dụng, có thể hơn 10 GB, do đó người dùng được khuyến cáo sử dụng mạng Wi-Fi để cập nhật thay vì gói dữ liệu di động.