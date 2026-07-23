3 tính năng của Google Maps mà mọi chủ xe điện nên biết

Google Maps không chỉ cung cấp chỉ dẫn từng bước miễn phí mà còn hỗ trợ tìm kiếm địa điểm, hướng dẫn phương tiện công cộng và thông tin giao thông. Đặc biệt, với những chủ sở hữu xe điện (EV), Google Maps trở thành công cụ hữu ích giúp lập kế hoạch chuyến đi hiệu quả hơn, nhất là khi cơ sở hạ tầng sạc điện vẫn còn hạn chế.

Ứng dụng này không chỉ giúp người dùng tìm kiếm các trạm sạc xe điện dọc đường mà còn tối ưu hóa hành trình dựa trên nhu cầu sử dụng xe điện. Với tính năng hoàn toàn miễn phí, không có lý do gì để không tận dụng Google Maps cho những chuyến đi bằng xe điện.

Dự đoán pin và lập kế hoạch hành trình thông minh

Một trong những tính năng mới nhất của Google Maps là dự đoán pin bằng trí tuệ nhân tạo, giúp giảm bớt những lo lắng trong việc lập kế hoạch chuyến đi. Thay vì tự tính toán phạm vi hoạt động và xác định các điểm sạc, người dùng chỉ cần nhập thông tin về xe điện và điểm đến. Google Maps sẽ tự động đề xuất thời gian và địa điểm sạc dựa trên dung lượng pin, thông tin giao thông thời gian thực, độ cao của đường và thời tiết.

Tính năng này hiện có sẵn cho hơn 350 mẫu xe điện hỗ trợ Android Auto. Người dùng chỉ cần thêm thông tin xe và nhập điểm đến để nhận được các đề xuất điểm dừng sạc, mức pin ước tính khi đến nơi và thời gian đến dự kiến.

Thông tin thời gian thực về trạm sạc

Google Maps không chỉ giúp tìm kiếm trạm sạc mà còn cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng cổng sạc. Ứng dụng cho phép người dùng biết có bao nhiêu cổng sạc khả dụng tại một trạm cụ thể, tốc độ sạc và tình trạng sử dụng của chúng. Nếu sử dụng trên điện thoại, người dùng còn có thể nhận thông tin về phương thức thanh toán và tình trạng hoạt động của trạm sạc.

Ngoài ra, Google Maps cho phép lọc các trạm sạc theo loại phích cắm và tốc độ sạc, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm trạm phù hợp với nhu cầu.

Tính năng hữu ích trên xe có tích hợp Google

Nếu sở hữu một chiếc xe có tích hợp sẵn các ứng dụng của Google, như Google Maps, người dùng sẽ được hưởng nhiều tính năng hỗ trợ cho việc di chuyển hằng ngày. Một số nhà sản xuất ô tô như Ford, GM, Honda, Nissan, Polestar, Renault và Volvo đã tích hợp Google vào xe của họ.

Một trong những tính năng nổi bật là “hiển thị dung lượng pin khi đến nơi”. Khi tìm kiếm địa điểm trên Google Maps, ứng dụng sẽ cung cấp phần trăm pin ước tính khi đến nơi và cập nhật theo thời gian thực trong quá trình lái xe. Nếu lượng pin không đủ để đến đích, Google Maps sẽ tự động thêm các điểm sạc dọc đường và hiển thị thời gian dự kiến cho chuyến đi.