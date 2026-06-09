iOS 27 có gì mới, iPhone nào trở lên mới cập nhật được?

Apple vừa chính thức giới thiệu iOS 27 tại sự kiện WWDC 2026, đánh dấu bản cập nhật lớn tiếp theo dành cho iPhone. Tuy nhiên, giống như mọi năm, những gì được công bố tại WWDC mới chỉ là phiên bản dành cho lập trình viên và người dùng thử nghiệm. Bản cập nhật chính thức dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 9, cùng thời điểm Apple ra mắt thế hệ iPhone mới.

iOS 27 đã trình làng.

So với iOS 26, phiên bản năm nay không tạo ra một cuộc cách mạng về giao diện như Liquid Glass từng làm được trước đó, nhưng lại tập trung mạnh vào trí tuệ nhân tạo, hiệu năng và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm. Bên cạnh đó, Apple cũng mang đến một tin vui cho người dùng iPhone đời cũ khi tiếp tục duy trì danh sách thiết bị hỗ trợ khá rộng.

iPhone 11 trở lên được cập nhật iOS 27

Một trong những thông tin được quan tâm nhất sau mỗi kỳ WWDC là danh sách thiết bị tương thích. Trái với nhiều đồn đoán trước đó, Apple không loại bỏ iPhone 11 khỏi danh sách hỗ trợ. Điều này đồng nghĩa những chiếc iPhone ra mắt từ năm 2019 vẫn có thể tiếp tục nhận bản cập nhật hệ điều hành mới.

Các thiết bị được hỗ trợ bao gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, toàn bộ dòng iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 cùng các mẫu iPhone SE thế hệ mới. Đây được xem là một trong những vòng đời hỗ trợ phần mềm dài nhất trong ngành smartphone hiện nay.

Tuy nhiên, không phải mọi tính năng mới đều xuất hiện trên tất cả thiết bị. Các tính năng Apple Intelligence yêu cầu phần cứng mạnh hơn sẽ tiếp tục được ưu tiên cho những mẫu iPhone đời mới, đặc biệt là nhóm máy từ iPhone 15 Pro trở lên.

Siri AI trở thành trung tâm của iOS 27

Điểm nhấn lớn nhất trên iOS 27 chính là sự xuất hiện của Siri AI thế hệ mới. Sau nhiều năm bị đánh giá thua kém ChatGPT hay Gemini, Siri đã được Apple xây dựng lại với khả năng hội thoại tự nhiên hơn, hiểu ngữ cảnh tốt hơn và có thể xử lý nhiều yêu cầu liên tiếp.

Người dùng có thể trò chuyện với Siri theo cách gần giống một chatbot AI hiện đại thay vì phải sử dụng các câu lệnh ngắn như trước. Siri cũng có khả năng ghi nhớ ngữ cảnh cuộc hội thoại, giúp việc tương tác trở nên liền mạch hơn.

Cùng với iOS 27, còn có iPadOS, macOS và visionOS mới.

Liquid Glass được cải tiến sau nhiều tranh cãi

Giao diện Liquid Glass tiếp tục xuất hiện trên iOS 27 nhưng đã được Apple tinh chỉnh đáng kể. Trong năm qua, không ít người dùng phản ánh hiệu ứng trong suốt quá mạnh khiến nội dung đôi khi khó quan sát.

Để khắc phục, Apple bổ sung thanh điều chỉnh độ trong suốt mới. Người dùng có thể chủ động tăng hoặc giảm hiệu ứng kính mờ theo sở thích thay vì phải chấp nhận một thiết lập cố định như trước đây. Đây là thay đổi nhỏ nhưng mang tính thực dụng cao đối với trải nghiệm hàng ngày.

Ứng dụng hoạt động nhanh hơn

Bên cạnh AI, Apple cũng tập trung tối ưu hiệu năng hệ thống. Theo giới thiệu của hãng, tốc độ mở ứng dụng trên iOS 27 được cải thiện đáng kể, trong khi thời gian tải ảnh và dữ liệu cũng được rút ngắn.

Những nâng cấp này đặc biệt có ý nghĩa đối với các mẫu iPhone đời cũ như iPhone 11 hay iPhone 12. Thay vì chỉ bổ sung tính năng mới, Apple đang cố gắng duy trì cảm giác sử dụng mượt mà cho các thiết bị đã nhiều năm tuổi.

Apple Intelligence xuất hiện ở nhiều ứng dụng hơn

Apple đang mở rộng phạm vi hoạt động của AI trên toàn hệ điều hành. Safari có thể hỗ trợ quản lý tab thông minh hơn, ứng dụng Ảnh được bổ sung công cụ chỉnh sửa bằng AI, trong khi ứng dụng Mật khẩu có khả năng tự động hỗ trợ cập nhật thông tin đăng nhập.

Nhiều ứng dụng hệ thống khác cũng được tích hợp khả năng hiểu ngữ cảnh để đưa ra gợi ý phù hợp với thói quen sử dụng của người dùng.

Tính năng hỗ trợ cuộc gọi thông minh hơn

Một điểm mới khác trên iOS 27 là khả năng hiển thị ngữ cảnh cuộc gọi. Hệ thống có thể cung cấp thêm thông tin liên quan trong lúc đàm thoại, giúp người dùng dễ theo dõi nội dung trao đổi hoặc xử lý công việc nhanh hơn.

Dù chưa phải cuộc lột xác toàn diện như iOS 26, iOS 27 vẫn được xem là bản cập nhật quan trọng khi đưa trí tuệ nhân tạo trở thành trọng tâm của trải nghiệm iPhone. Người dùng có thể tải bản beta dành cho lập trình viên ngay từ bây giờ, trong khi phiên bản chính thức nhiều khả năng sẽ được phát hành vào tháng 9 cùng thế hệ iPhone mới. Với việc iPhone 11 vẫn tiếp tục được hỗ trợ, hàng triệu người dùng thiết bị đời cũ sẽ có thêm ít nhất một năm trải nghiệm các tính năng mới nhất từ Apple.