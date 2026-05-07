3 tính năng sẽ có trên OS 26.5, không quá quan trọng nhưng cũng đáng tiền

Apple vừa phát hành phiên bản Release Candidate (RC) cho iOS và iPadOS 26.5, cùng với các hệ điều hành khác như watchOS, tvOS cũng như visionOS. Phiên bản chính thức dự kiến sẽ ra mắt trong tuần tới.

Trong ghi chú phát hành iOS 26.5, Apple cho thấy hệ điều hành này mang đến người dùng một số tính năng mới, dù không quá nổi bật nhưng vẫn đáng xem với một số đối tượng.

- Nhắn tin RCS được mã hóa đầu cuối (phiên bản beta) trong ứng dụng tin nhắn hiện đã có sẵn với các nhà mạng được hỗ trợ và sẽ được triển khai dần.

- Hình nền Pride Luminance với khả năng khúc xạ quang phổ màu sắc sống động đã có sẵn để tải xuống.

- Mục địa điểm được đề xuất trên Apple Maps hiển thị các gợi ý dựa trên những địa điểm đang thịnh hành gần đó và các tìm kiếm gần đây của người dùng.

Để cài đặt phiên bản iOS 26.5 beta cho iPhone tương thích, người dùng hoàn toàn có thể thực hiện mà không cần phải sử dụng tài khoản nhà phát triển.

- Truy cập trang Apple Beta và đăng ký bằng Apple ID cá nhân.

- Đăng nhập vào Beta Software Program.

- Đăng ký thiết bị iOS sở hữu.

- Mở ứng dụng Settings > General > Software Update.

- Trong mục Beta Updates, chọn iOS Public Beta.

Sau khi đăng ký, có thể mất vài phút để tùy chọn beta xuất hiện trong phần Software Update.