World Cup nóng chuyện thù địch: Đức - Nhật bị cấm sau thế chiến, Nam Phi nhận án kỷ lục

World Cup 2026 sắp sửa khởi tranh và giải đấu đang nóng lên từng ngày bởi những vấn đề ngoài sân cỏ như việc Iran dọa rút lui vì xung đột leo thang. Hãy cùng tìm hiểu lịch sử các kỳ World Cup đã có những quốc gia nào trải qua tình cảnh tương tự, và những mối quan hệ căng thẳng ngoài sân cỏ giữa các đội tuyển như thế nào, qua loạt bài của chúng tôi!

Lịch sử các đội tuyển bị cấm hoặc vắng mặt tại World Cup

Chưa từng có trường hợp một đội tuyển bị nước chủ nhà trực tiếp “cấm cửa” tại một kỳ World Cup trong suốt 96 năm qua. Tuy nhiên, trong lịch sử giải đấu diễn ra bốn năm một lần này, đã có không ít đội bóng bị loại khỏi cuộc chơi vì các lý do ngoài chuyên môn như xung đột chính trị, chiến tranh, sự can thiệp của chính phủ hoặc những vấn đề phức tạp khác.

Iran để ngỏ khả năng tham dự World Cup 2026

Trường hợp của đội tuyển Iran tại kỳ World Cup 2026 mùa hè năm nay đang trở nên khó lường, sau khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự tại quốc gia này. Khả năng đội tuyển Iran được nhập cảnh vào Mỹ vẫn còn bỏ ngỏ. Bên cạnh đó, chính đội bóng Tây Á cũng để ngỏ khả năng từ chối tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây được dự báo sẽ là câu chuyện kéo dài cho tới khi giải đấu khởi tranh vào tháng 6.

Vụ việc này đã khiến nhiều người hâm mộ nhớ lại quá khứ. Dù rất hiếm khi một đội tuyển bỏ giải sát ngày khai mạc, World Cup từng không ít lần bị tác động bởi những biến động chính trị toàn cầu. Từ các kỳ giải bị hủy trong Thế chiến II cho đến những cuộc tẩy chay nổi tiếng ở thập niên 1960-70, lịch sử đã chứng minh giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.

1930

Kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại Uruguay với chỉ 13 đội tham dự, không đủ 16 suất như dự kiến. Phần lớn các đội tuyển châu Âu từ chối góp mặt do việc di chuyển bằng tàu biển kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng để vượt Đại Tây Dương. Chỉ có 4 đại diện châu Âu góp mặt gồm Pháp, Bỉ, Romania và Nam Tư.

1934

Đội tuyển Uruguay tẩy chay World Cup tại Italia nhằm đáp trả việc nhiều đội châu Âu không tham dự giải năm 1930. Với tư cách nhà vô địch đầu tiên, Uruguay trở thành đội duy nhất trong lịch sử không bảo vệ danh hiệu của mình. Argentina là đại diện Nam Mỹ duy nhất góp mặt tại vòng chung kết gồm 16 đội và bị Thụy Điển loại với tỷ số 3-2 ngay vòng đầu tiên.

Uruguay tẩy chay World Cup 1934 dù đang là đương kim vô địch

1938

Tây Ban Nha không tham dự do nội chiến. Đồng thời, Uruguay và Argentina đồng loạt rút lui sau khi Pháp được chọn làm chủ nhà. Hai quốc gia Nam Mỹ cho rằng World Cup nên luân phiên giữa châu Âu và Nam Mỹ mỗi bốn năm, và quyết định này bị xem là phá vỡ “thỏa thuận ngầm”. Các đội thuộc Vương Quốc Anh vẫn tự cô lập và chỉ ra mắt World Cup vào năm 1950.

1950

Sau gián đoạn vì Thế chiến II, World Cup trở lại. Đức và Nhật Bản bị cấm tham dự như một phần của nỗ lực quốc tế nhằm cô lập hai cường quốc bại trận. Bóng đá Đức sau đó bị chia tách thành hai đội Đông Đức và Tây Đức, và chỉ tái hợp thành một đội tuyển thống nhất sau khi đất nước thống nhất năm 1990.

Ấn Độ rút lui do chi phí di chuyển tới Brazil quá cao. Scotland cũng từ chối tham dự khi không chấp nhận góp mặt với tư cách đội bóng “xếp thứ hai” của Vương quốc Anh, sau khi về nhì sau Anh tại British Home Championship 1949/50 (giải đấu nay đã không còn tồn tại).

1954

Đôi khi các đội tuyển không thể tham dự World Cup do những sai sót về mặt hành chính. Trong kỳ World Cup 1954, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Iceland không tham gia vì nộp đơn đăng ký quá hạn.

1958

Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Ai Cập và Sudan từ chối tham dự vòng loại do phải đối đầu với Israel. Indonesia đề nghị được gặp Israel trên sân trung lập, nhưng FIFA đã bác bỏ đề xuất này. Liên đoàn bóng đá thế giới quyết định rằng không quốc gia nào có thể giành vé mà không thi đấu đầy đủ các trận.

Một trận play-off đặc biệt được tổ chức với đội nhì bảng từ châu Âu. Xứ Wales, đội xếp nhì sau Tiệp Khắc ở vòng loại châu Âu, được trao cơ hội đặc biệt lần thứ hai. Xứ Wales thắng cả hai lượt trận với tỷ số 2-0 mỗi trận, chính thức giành vé tham dự World Cup đầu tiên trong lịch sử. Họ tiến đến tứ kết tại giải đấu tổ chức ở Thụy Điển trước khi để thua đội vô địch cuối cùng là Brazil của “Vua bóng đá” Pele.

1966

Tất cả các đội tuyển châu Phi từ chối tham dự vòng loại World Cup 1966 sau khi FIFA thông báo sẽ không có suất trực tiếp dành cho khu vực này. Cuộc phản đối đã phát huy hiệu quả khi lục địa đen được trao suất vào thẳng World Cup 1970.

Không có đội tuyển châu Phi nào tham dự World Cup 1966

1966-1990

Nam Phi bị cấm tham dự World Cup trong gần ba thập kỷ do chính sách phân biệt chủng tộc (Apartheid). Đây vẫn là án cấm dài nhất trong lịch sử FIFA. Sau khi trở lại, họ giành quyền tham dự World Cup 1998 và 2002, trước khi trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên đăng cai World Cup vào năm 2010.

1974

Liên Xô từ chối thi đấu trận play-off lượt về với Chile vì lý do chính trị, dẫn đến bị loại. Chile thậm chí ghi bàn vào “khung thành trống” để hoàn tất thủ tục đi tiếp.

1990

Mexico bị loại khỏi World Cup 1990 sau khi bị phát hiện sử dụng 4 cầu thủ quá tuổi ở giải U20 thế giới. Việc Mexico vắng mặt ở vòng loại đã mở đường thuận lợi hơn cho Mỹ, khi đối thủ lớn nhất của họ không thể góp mặt. Đội tuyển Mỹ sau đó giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên sau 40 năm. Cùng với Mỹ, đội bóng khu vực CONCACAF khác là Costa Rica cũng thành công giành vé tham dự giải đấu tại Italia.

1994

Ngày 3/9/1989, trong trận lượt về vòng loại World Cup 1994 khu vực Nam Mỹ, Chile đã cố tình tạo ra sự cố với Brazil và hậu quả là bị cấm tham dự World Cup 1994. Khi Brazil đang dẫn 1-0 còn 21 phút thi đấu, pháo sáng rơi gần thủ môn Roberto Rojas. Rojas ngã xuống sân và được đồng đội khiêng ra ngoài với vết máu trên mặt. Toàn bộ đội tuyển Chile rời sân, từ chối thi đấu tiếp. FIFA sau đó công nhận chiến thắng 2-0 cho Brazil vì Chile không thông báo với trọng tài.

Sau điều tra, vết thương của Rojas được xác định là giả mạo. HLV thể lực và nhiều quan chức bóng đá hàng đầu của Chile từ chức hoặc bị sa thải. Rojas bị FIFA cấm thi đấu vĩnh viễn, lệnh cấm sau này được dỡ bỏ vào năm 2001.

Do lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc liên quan đến chiến tranh Nam Tư kéo dài nhiều thập kỷ, FIFA và UEFA đã cấm Nam Tư tham dự World Cup 1994 chỉ vài tuần trước ngày khai mạc. Sau này, quốc gia này tan rã thành nhiều quốc gia nhỏ hơn, và từng đội tuyển đã theo những con đường khác nhau để tham dự các kỳ World Cup kể từ đó.

Nga bị cấm tham dự World Cup kể từ 2022

2006

Myanmar bị cấm tham dự vòng loại World Cup 2006 do từ chối thi đấu với Iran ở vòng loại World Cup 2002 khu vực châu Á.

2018, 2022, 2026

Pakistan không thể tham gia vòng loại kể từ năm 2014 do vấn đề quản lý và không tuân thủ quy định của FIFA về cơ cấu tổ chức.

2022, 2026

Nga đã bị FIFA cấm tham dự World Cup 2022 sau khi tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022. Lệnh cấm này tiếp tục kéo dài tới vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng bày tỏ mong muốn lệnh cấm đối với Nga sớm được dỡ bỏ.

2026

Congo không được tham gia vòng loại World Cup 2026 do “sự can thiệp trái phép từ bên thứ ba” vào liên đoàn bóng đá nước này.

