Tennis đỉnh cao Rome Open: Sinner chờ phá kỷ lục Federer, Osaka đấu “ác mộng” Swiatek

Jannik Sinner - Alexei Popyrin: Khoảng 20h, 11/5 (vòng 3 đơn nam Rome Open)

Sinner tiếp tục cho thấy vị thế số một thế giới với màn ra quân đầy chắc chắn trước Sebastian Ofner tại vòng 2 Rome Open 2026. Tay vợt người Ý gần như không cho đối thủ cơ hội áp đặt thế trận, duy trì khả năng kiểm soát rally (bóng bền) cực tốt từ cuối sân và nối dài chuỗi thắng Masters 1000 lên con số 29, thành tích cân bằng kỷ lục của Roger Federer.

Sinner (bên trái) sẽ vượt kỷ lục Federer nếu có trận thắng 30 liên tiếp tại các giải Masters 1000

Đối thủ tiếp theo của Sinner là Alexei Popyrin, tay vợt vừa trải qua hai chiến thắng đáng chú ý trước Matteo Berrettini và Jakub Mensik. Popyrin sở hữu giao bóng rất nặng cùng lối đánh tấn công trực diện, nhưng mặt sân đất nện chậm tại Rome không phải điều kiện lý tưởng để anh phát huy tối đa sức mạnh.

Xét chuyên môn, chìa khóa của trận đấu nằm ở khả năng trả giao bóng và điều tiết nhịp độ của Sinner. Tay vợt số một thế giới đang đạt độ ổn định cực cao trong các loạt bóng bền, đồng thời gần như không mắc lỗi tự đánh hỏng ở những thời điểm quan trọng. Trong bối cảnh Popyrin thường gặp khó khi bị kéo vào các pha rally kéo dài trên đất nện, rất khó để tay vợt Australia tạo nên bất ngờ trước sự áp đảo toàn diện của chủ nhà.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 2-0.

Pablo Llamas Ruiz - Daniil Medvedev: Khoảng 21h30, 11/5 (vòng 3 đơn nam Rome Open)

Ruiz đang tạo nên hành trình đáng nhớ nhất sự nghiệp tại Rome Open khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng 3 một giải Masters 1000. Tay vợt người Tây Ban Nha vừa vượt qua Corentin Moutet sau trận đấu kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, cho thấy nền tảng thể lực bền bỉ cùng sự lì lợm đặc trưng trên sân đất nện.

Medvedev vẫn đang thể hiện phong độ ổn định

Tuy nhiên, thử thách phía trước là cực đại khi đối thủ của anh là cựu số một thế giới Medvedev. Tay vợt Nga được nghỉ ở vòng trước sau khi Tomas Machac rút lui, qua đó có thêm thời gian hồi phục thể lực. Dù không phải mẫu tay vợt quá vượt trội trên sân đất nện, tay vợt Nga vẫn sở hữu khả năng điều tiết nhịp độ cực khó chịu cùng chất lượng giao bóng đủ để kiểm soát thế trận trước đa số đối thủ.

Về chuyên môn, Llamas Ruiz có thể gây khó khăn nhờ khả năng phòng ngự và những loạt bóng bền cuối sân, nhưng sự khác biệt lớn nằm ở kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Medvedev thường chơi rất thực dụng ở các trận đấu kiểu này và nhiều khả năng sẽ tận dụng tốt các thời điểm then chốt để bẻ gãy sự kháng cự của tay vợt Tây Ban Nha.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng 2-0.

Naomi Osaka - Iga Swiatek: Khoảng 23h, 11/5 (vòng 4 đơn nữ Rome Open)

Cuộc đại chiến đáng chờ đợi nhất vòng 4 Rome Open 2026 sẽ chứng kiến màn so tài giữa Naomi Osaka và Iga Swiatek, hai nhà vô địch Grand Slam sở hữu phong cách hoàn toàn đối lập. Trong khi Osaka dựa vào sức mạnh giao bóng và những cú đánh phủ đầu đầy uy lực, Swiatek vẫn là chuẩn mực của sự ổn định trên sân đất nện với khả năng di chuyển, phòng ngự và chuyển trạng thái tấn công gần như hoàn hảo.

Osaka (bên phải) so tài trận đỉnh cao với Swiatek (bên trái)

Cả hai đều bước vào trận đấu với phong độ rất cao. Osaka vừa hủy diệt Diana Shnaider chỉ sau hai set, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trên mặt sân đất nện, điều từng bị xem là điểm yếu lớn nhất trong sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, phía bên kia lưới là Swiatek, tay vợt đã ba lần vô địch Rome và vừa nghiền nát Elisabetta Cocciaretto với tỷ số 6-1, 6-0.

Điểm đáng chú ý là lần gặp duy nhất của hai tay vợt trên sân đất nện tại Roland Garros 2024 từng diễn ra cực kỳ căng thẳng, khi Swiatek phải lội ngược dòng mới thắng được sau ba set. Điều đó cho thấy Osaka đủ khả năng gây áp lực bằng các cú giao bóng và những pha tấn công sớm, đặc biệt nếu cô duy trì tỷ lệ giao bóng một ở mức cao.

Dẫu vậy, xét tổng thể, Rome vẫn là “lãnh địa” của Swiatek. Mặt sân chậm và độ nảy cao giúp tay vợt Ba Lan phát huy tối đa khả năng phòng ngự phản công và kéo đối thủ vào các loạt rally dài, điều Osaka chưa thật sự thoải mái trên đất nện. Nếu duy trì được cường độ pressing quen thuộc, Swiatek nhiều khả năng sẽ bào mòn thể lực đối thủ theo thời gian.

Dự đoán kết quả: Iga Swiatek thắng 2-1.

Lịch thi đấu Rome Open 2026 ngày 11/5