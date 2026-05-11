Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

jannik-vs-alexei
Rome Open
Jannik Sinner 0
Alexei Popyrin 0
jessica-vs-anastasia
Rome Open
Jessica Pegula -
Anastasia Potapova -
pablo-vs-daniil
Rome Open
Pablo Llamas Ruiz -
Daniil Medvedev -
naomi-vs-iga
Rome Open
Naomi Osaka -
Iga Swiatek -
karolina-vs-elena
Rome Open
Karolina Pliskova -
Elena Rybakina -
andrey-vs-alejandro
Rome Open
Andrey Rublev 2
Alejandro Davidovich Fokina 0
brandon-vs-nikoloz
Rome Open
Brandon Nakashima 0
Nikoloz Basilashvili 2
coco-vs-iva
Rome Open
Coco Gauff 2
Iva Jovic 1
anna-vs-jelena
Rome Open
Anna Kalinskaya 0
Jelena Ostapenko 2
frances-vs-andrea
Rome Open
Frances Tiafoe 0
Andrea Pellegrino 2
elise-vs-mirra
Rome Open
Elise Mertens 0
Mirra Andreeva 2

Tennis đỉnh cao Rome Open: Sinner chờ phá kỷ lục Federer, Osaka đấu “ác mộng” Swiatek

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Rome Open 2026 tiếp tục bùng nổ với loạt đại chiến đáng chờ đợi: Sinner chạm trán Popyrin, Medvedev đối đầu hiện tượng Ruiz, còn Osaka đại chiến “nữ hoàng sân đất nện” Swiatek ở vòng 4 đầy căng thẳng tại Foro Italico.

  

Trận đấu của Sinner sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Jannik Sinner - Alexei Popyrin: Khoảng 20h, 11/5 (vòng 3 đơn nam Rome Open)

Sinner tiếp tục cho thấy vị thế số một thế giới với màn ra quân đầy chắc chắn trước Sebastian Ofner tại vòng 2 Rome Open 2026. Tay vợt người Ý gần như không cho đối thủ cơ hội áp đặt thế trận, duy trì khả năng kiểm soát rally (bóng bền) cực tốt từ cuối sân và nối dài chuỗi thắng Masters 1000 lên con số 29, thành tích cân bằng kỷ lục của Roger Federer.

Sinner (bên trái) sẽ vượt kỷ lục Federer nếu có trận thắng 30 liên tiếp tại các giải Masters 1000

Sinner (bên trái) sẽ vượt kỷ lục Federer nếu có trận thắng 30 liên tiếp tại các giải Masters 1000

Đối thủ tiếp theo của Sinner là Alexei Popyrin, tay vợt vừa trải qua hai chiến thắng đáng chú ý trước Matteo Berrettini và Jakub Mensik. Popyrin sở hữu giao bóng rất nặng cùng lối đánh tấn công trực diện, nhưng mặt sân đất nện chậm tại Rome không phải điều kiện lý tưởng để anh phát huy tối đa sức mạnh.

Xét chuyên môn, chìa khóa của trận đấu nằm ở khả năng trả giao bóng và điều tiết nhịp độ của Sinner. Tay vợt số một thế giới đang đạt độ ổn định cực cao trong các loạt bóng bền, đồng thời gần như không mắc lỗi tự đánh hỏng ở những thời điểm quan trọng. Trong bối cảnh Popyrin thường gặp khó khi bị kéo vào các pha rally kéo dài trên đất nện, rất khó để tay vợt Australia tạo nên bất ngờ trước sự áp đảo toàn diện của chủ nhà.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 2-0.

Pablo Llamas Ruiz - Daniil Medvedev: Khoảng 21h30, 11/5 (vòng 3 đơn nam Rome Open)

Ruiz đang tạo nên hành trình đáng nhớ nhất sự nghiệp tại Rome Open khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng 3 một giải Masters 1000. Tay vợt người Tây Ban Nha vừa vượt qua Corentin Moutet sau trận đấu kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, cho thấy nền tảng thể lực bền bỉ cùng sự lì lợm đặc trưng trên sân đất nện.

Medvedev vẫn đang thể hiện phong độ ổn định

Medvedev vẫn đang thể hiện phong độ ổn định

Tuy nhiên, thử thách phía trước là cực đại khi đối thủ của anh là cựu số một thế giới Medvedev. Tay vợt Nga được nghỉ ở vòng trước sau khi Tomas Machac rút lui, qua đó có thêm thời gian hồi phục thể lực. Dù không phải mẫu tay vợt quá vượt trội trên sân đất nện, tay vợt Nga vẫn sở hữu khả năng điều tiết nhịp độ cực khó chịu cùng chất lượng giao bóng đủ để kiểm soát thế trận trước đa số đối thủ.

Về chuyên môn, Llamas Ruiz có thể gây khó khăn nhờ khả năng phòng ngự và những loạt bóng bền cuối sân, nhưng sự khác biệt lớn nằm ở kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Medvedev thường chơi rất thực dụng ở các trận đấu kiểu này và nhiều khả năng sẽ tận dụng tốt các thời điểm then chốt để bẻ gãy sự kháng cự của tay vợt Tây Ban Nha.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng 2-0.

Naomi Osaka - Iga Swiatek: Khoảng 23h, 11/5 (vòng 4 đơn nữ Rome Open)

Cuộc đại chiến đáng chờ đợi nhất vòng 4 Rome Open 2026 sẽ chứng kiến màn so tài giữa Naomi Osaka và Iga Swiatek, hai nhà vô địch Grand Slam sở hữu phong cách hoàn toàn đối lập. Trong khi Osaka dựa vào sức mạnh giao bóng và những cú đánh phủ đầu đầy uy lực, Swiatek vẫn là chuẩn mực của sự ổn định trên sân đất nện với khả năng di chuyển, phòng ngự và chuyển trạng thái tấn công gần như hoàn hảo.

Osaka (bên phải) so tài trận đỉnh cao với Swiatek (bên trái)

Osaka (bên phải) so tài trận đỉnh cao với Swiatek (bên trái)

Cả hai đều bước vào trận đấu với phong độ rất cao. Osaka vừa hủy diệt Diana Shnaider chỉ sau hai set, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trên mặt sân đất nện, điều từng bị xem là điểm yếu lớn nhất trong sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, phía bên kia lưới là Swiatek, tay vợt đã ba lần vô địch Rome và vừa nghiền nát Elisabetta Cocciaretto với tỷ số 6-1, 6-0.

Điểm đáng chú ý là lần gặp duy nhất của hai tay vợt trên sân đất nện tại Roland Garros 2024 từng diễn ra cực kỳ căng thẳng, khi Swiatek phải lội ngược dòng mới thắng được sau ba set. Điều đó cho thấy Osaka đủ khả năng gây áp lực bằng các cú giao bóng và những pha tấn công sớm, đặc biệt nếu cô duy trì tỷ lệ giao bóng một ở mức cao.

Dẫu vậy, xét tổng thể, Rome vẫn là “lãnh địa” của Swiatek. Mặt sân chậm và độ nảy cao giúp tay vợt Ba Lan phát huy tối đa khả năng phòng ngự phản công và kéo đối thủ vào các loạt rally dài, điều Osaka chưa thật sự thoải mái trên đất nện. Nếu duy trì được cường độ pressing quen thuộc, Swiatek nhiều khả năng sẽ bào mòn thể lực đối thủ theo thời gian.

Dự đoán kết quả: Iga Swiatek thắng 2-1.

Lịch thi đấu Rome Open 2026 ngày 11/5

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 1000 - Rome Open - đơn nam - vòng 3

Thứ hai, 11/05/2026
16:00 Andrey Rublev Alejandro Davidovich Fokina

On Sports
16:00 Mattia Bellucci Martin Landaluce

On Sports
17:30 Frances Tiafoe Andrea Pellegrino

On Sports
17:30 Brandon Nakashima Nikoloz Basilashvili

On Sports
19:30 Mariano Navone Hamad Medjedovic

On Sports
20:00 Jannik Sinner Alexei Popyrin

On Sports
21:30 Pablo Llamas Ruiz Daniil Medvedev

On Sports

Thứ ba, 12/05/2026
00:00 Flavio Cobolli Thiago Agustin Tirante

On Sports

Tennis WTA 1000 - Rome Open - đơn nữ - vòng 4

Thứ hai, 11/05/2026
16:00 Sorana Cirstea Linda Noskova
17:30 Coco Gauff Iva Jovic
18:00 Anna Kalinskaya Jelena Ostapenko
19:00 Elise Mertens Mirra Andreeva
20:00 Elina Svitolina Nikola Bartunkova
21:00 Jessica Pegula Anastasia Potapova
23:00 Naomi Osaka Iga Swiatek

Thứ ba, 12/05/2026
01:30 Karolina Pliskova Elena Rybakina

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

Barcelona
Real Madrid

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

119

Danh sách trúng thưởng
Video tennis Sinner - Ofner: Không thể ngăn cản, sánh ngang Federer (Rome Open)
Video tennis Sinner - Ofner: Không thể ngăn cản, sánh ngang Federer (Rome Open)

(Vòng 2 đơn nam) Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã khởi đầu hành trình chinh phục bộ sưu tập “Career Golden Masters" (vô địch cả 9 giải Masters...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/05/2026 08:58 AM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP World Tour Masters 1000 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN