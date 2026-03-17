Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Neymar tiếp tục bị "hắt hủi" ở ĐT Brazil, cơ hội dự World Cup 2026 ra sao?

Sự kiện: World Cup 2026 Neymar Đội tuyển Brazil

Neymar không được HLV Ancelotti triệu tập vào danh sách ĐT Brazil tham dự các trận giao hữu gặp Pháp và Croatia sắp tới.

Ở tuổi 34, Neymar tiết lộ hồi tháng trước rằng anh cân nhắc giải nghệ, song vẫn bày tỏ khát khao tham dự World Cup 2026. Cựu sao Barcelona đã góp mặt ở World Cup trong 3 lần và hè năm nay nhiều khả năng là cơ hội cuối cùng để anh chinh phục vinh quang, khi ĐT Brazil hướng tới chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ năm 2002.

Neymar gần đây thi đấu trọn 90 phút trong trận hòa 1-1 của Santos trước Corinthians. Trận đấu này có sự theo dõi của 2 trợ lý của HLV Ancelotti, nhưng Neymar không để lại dấu ấn đáng kể.

Neymar chưa đáp ứng được yêu cầu của HLV Ancelotti

Với tình hình như vậy, Neymar không được HLV Ancelotti triệu tập vào danh sách ĐT Brazil tham dự các trận giao hữu gặp Pháp và Croatia sắp tới. Nhưng chiến lược gia này không loại bỏ cơ hội để ngôi sao sinh năm 1992 tái xuất ĐTQG ở World Cup:

"Neymar chưa đạt 100% phong độ, vì vậy cậu ấy không có tên trong danh sách. Nếu cậu ấy có thể đạt 100% về thể lực, cậu ấy có thể góp mặt ở ĐT Brazil. Neymar có thể dự World Cup. Neymar cần tiếp tục tập luyện, thi đấu, thể hiện phẩm chất và duy trì thể trạng tốt".

Lần triệu tập của Ancelotti lần này cũng đánh dấu lần đầu Endrick được gọi lên ĐTQG kể từ khi ông tiếp quản ghế nóng ĐT Brazil từ Dorival Junior. Tiền đạo trẻ này đang gây ấn tượng mạnh trong màu áo Lyon từ khi tới đây theo dạng cho mượn.

Endrick đã ghi 6 bàn sau 12 lần ra sân trên mọi đấu trường, chỉ xếp sau Corentin Tolisso (11 bàn) và Pavel Sulc (13 bàn) trong danh sách top ghi bàn cho Lyon mùa 2025/26. 

Tiền đạo Igor Thiago của Brentford nhận lần đầu khoác áo ĐT Brazil sau màn trình diễn ấn tượng dưới thời HLV Keith Andrew tại Brenford. Trong khi đó, tài năng trẻ Estevao bị loại.

Danh sách triệu tập của ĐT Brazil chuẩn bị cho các trận gặp Pháp và Croatia

Neymar lập công rồi báo hại đội nhà, CLB Santos gần nhóm xuống hạng
Neymar làm người hùng để rồi mắc sai lầm khiến Santos rơi xuống gần nhóm xuống hạng tại giải Brazil.

