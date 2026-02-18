World Cup 2026: Cao bồi Mỹ cảnh báo tới hooligan Anh, "ngoan ngoãn hoặc ăn đạn"

🔫 Bối cảnh nóng tại "Thành phố súng đạn"

Đội trưởng Harry Kane và đội tuyển Anh dự kiến sẽ đối đầu với Croatia trong trận mở màn của giải đấu vào năm sau tại sân vận động AT&T (Arlington), nơi có sức chứa 80.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, Texas nổi tiếng là bang có luật lệ về súng đạn rất cởi mở, nơi việc mang theo súng là hợp pháp.

Harry Kane và các đồng đội sẽ đối đầu Croatia ở sân vận động AT&T (Arlington), bang Texas

Văn hóa súng đạn ăn sâu vào đời sống tại Dallas. Thống kê cho thấy: Hơn 1 triệu người dân Texas có giấy phép mang súng. Có khoảng 11 triệu khẩu súng ngắn và súng trường thuộc sở hữu tư nhân trên toàn tiểu bang. Hầu hết công dân Mỹ có thể bước vào các siêu thị súng và bước ra với một khẩu súng trường tấn công chỉ sau khoảng 20 phút kiểm tra lý lịch.

Cửa hàng súng và trường bắn "Texas Gun Experience" ở Grapevine, gần Dallas, gần đây còn chào bán một kho vũ khí khổng lồ bao gồm 200 súng máy và cả súng phun lửa. Bryan Rastok, người phát ngôn của cửa hàng, cảnh báo thẳng thắn: "Những kẻ gây rối ít có khả năng làm loạn ở đây hơn vì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu bạn đe dọa người khác ở đây, rất có thể bạn sẽ bị bắn".

Sở hữu súng là văn hoá và phong cách của người dân "Miền Viễn Tây" và người Mỹ nói chung

⚠️ Lời cảnh báo từ cộng đồng người Anh tại Mỹ

Paul Limpitlaw, một cổ động viên của Aston Villa đến từ Birmingham (Anh) và đã chuyển đến Mỹ từ năm 1998, là ví dụ điển hình cho việc người Anh hòa nhập vào văn hóa súng đạn tại Texas.

Paul sở hữu một bộ sưu tập vũ khí công nghệ cao trị giá tới 75.000 bảng Anh, bao gồm súng lục Glock và Sig, súng trường tấn công, một khẩu AK-47 Kalashnikov và hàng ngàn viên đạn. Tất cả được cất giữ sau những cánh cửa thép gia cố mở bằng vân tay tại dinh thự của ông.

Luôn mang theo một khẩu súng lục Sig P365 bên người, Paul nhắn nhủ: "Đây sẽ là một bữa tiệc bóng đá tuyệt vời, nhưng bất cứ ai có ý định đến gây rối thì nên suy nghĩ lại". "Tôi là một trong số hàng nghìn người được cấp phép mang súng ở đây và người dân địa phương hoàn toàn có quyền tự vệ nếu bị những kẻ gây rối đe dọa".

Ông chia sẻ lý do cho việc vũ trang tận răng này xuất phát từ một sự cố 15 năm trước khi ông suýt bị cướp xe bởi hai kẻ có súng. "Tôi đã tự nhủ rằng nếu tôi chết trong một vụ cướp, tôi sẽ không chết trong tư thế không có khả năng tự vệ", Paul nói.

Mỹ là quốc gia có tỷ lệ người dân sở hữu súng cao nhất thế giới

💸 An ninh và nỗi lo chi phí

Hàng chục ngàn cổ động viên Anh dự kiến sẽ đổ về Dallas. Mặc dù hành vi của người hâm mộ Anh đã được cải thiện trong những năm gần đây sau các sự cố tại France 98 hay Euro 2020, người dân địa phương vẫn cảnh báo họ cần cẩn trọng vì nhiều người ở Dallas mang vũ khí giấu kín hoặc để trong xe hơi.

CĐV Anh nổi tiếng về những vụ ẩu đả sau các trận bóng

Bên cạnh vấn đề an ninh, giá vé cũng là một cú sốc: Darren Byrne, một fan Aston Villa sống tại Mỹ, gọi mức giá là "kinh hoàng" nhưng vẫn sẵn sàng trả 1.000 USD cho một tấm vé.

Simon Hartley, một fan của Blackburn Rovers, cho biết những ghế ngồi ở vị trí rất xa (nosebleed seats) tại sân AT&T đang được bán với giá từ 1.000 USD đến 2.700 USD.

Ashley Scharnweber, một fan cuồng nhiệt của tuyển Anh, chỉ trích cơ chế định giá động của FIFA là "lừa đảo" nhưng khẳng định sẽ tham gia bằng mọi giá, dù phải trả tới 2.000 USD.

Những quán rượu đã được mở thêm để chuẩn bị chào đón người hâm mộ bóng đá

👮 Cam kết từ phía cảnh sát

Trước những lo ngại về an ninh, trợ lý cảnh sát trưởng Dallas, Mark Villarreal, khẳng định lực lượng chức năng đã sẵn sàng. "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ có các đội phản ứng nhanh túc trực," ông nói. "Người hâm mộ Anh sẽ không có gì phải sợ và sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời, miễn là họ cư xử đúng mực và thể hiện sự tôn trọng".

Barry Tate, một ông chủ quán rượu người Anh sở hữu chuỗi pub "Londoner" tại Dallas, cũng đang mở thêm chi nhánh thứ tư để đón đầu World Cup 2026. Ông hy vọng vào một mùa hè bận rộn nhất từ trước đến nay và dự kiến sẽ tăng cường an ninh để đảm bảo mọi người cùng tham gia bữa tiệc bóng đá một cách an toàn.