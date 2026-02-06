Ronaldo nguy cơ mất suất World Cup, CLB Argentina được kêu gọi giải cứu CR7

Ronaldo đối diện tương lai bất định

Cristiano Ronaldo đã từ chối ra sân trong trận đấu gần nhất của Al Nassr để bày tỏ sự phản đối với Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF). Siêu sao 41 tuổi cho rằng PIF thiếu công bằng trong việc đầu tư lực lượng cho Al Nassr khi đặt cạnh các đội bóng thuộc quyền sở hữu của tổ chức này như Al Hilal, Al Ittihad, Al Ahli.

Ronaldo có nguy cơ mất suất dự World Cup 2026 nếu không được ra sân

Hệ quả tất yếu, những đồn đoán về khả năng Ronaldo rời Al Nassr cũng dấy lên. Trong hợp đồng ký vào mùa hè năm ngoái, có thời hạn đến tháng 6/2027, tồn tại điều khoản cho phép anh chấm dứt hợp đồng sớm. Theo đó, Ronaldo có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng vào mùa hè, với phí giải phóng 50 triệu euro.

Giữa đồn đoán, Ronaldo đăng tải hình ảnh tập luyện cùng Al Nassr trên Instagram cá nhân nhằm trấn an dư luận. Dù vậy, khả năng anh ra sân trong trận gặp Al Ittihad thuộc khuôn khổ vòng 21 Saudi Pro League (0h30, 7/2) còn bỏ ngỏ.

Nguy cơ không được tham dự World Cup

Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), vụ lùm xùm này sẽ tác động tiêu cực đến quá trình chuẩn bị của Ronaldo cho World Cup 2026 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Tờ báo này cho rằng, việc CR7 thể hiện thái độ bất hợp tác có thể phải trả giá đắt, trong bối cảnh anh vắng mặt ở các trận đấu của Al Nassr và có nguy cơ bị kỷ luật, thậm chí tiếp tục bị loại khỏi đội hình ở mùa giải này.

Báo chí Tây Ban Nha nhận định, nếu tình trạng kéo dài, thể lực lẫn phong độ của Ronaldo sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là khi World Cup chỉ còn khoảng 4 tháng. Hệ quả tất yếu, khả năng CR7 góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên không chắc chắn.

Fan River Plate kêu gọi đội bóng chiêu mộ Ronaldo

Ronaldo trở thành chủ đề "hot” tại Argentina

Ngay khi thông tin về sự bất mãn của Ronaldo lan rộng, người hâm mộ CLB River Plate (Argentina) đã nhanh chóng lên tiếng kêu gọi đội bóng chiêu mộ siêu sao người Bồ Đào Nha. Từ khóa “CR7-River” xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội và nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách các chủ đề được quan tâm nhiều nhất tại Argentina.

Không chờ đợi động thái từ ban lãnh đạo, người hâm mộ River Plate còn "chế" hàng loạt hình ảnh Ronaldo trong màu áo đội bóng bằng trí tuệ nhân tạo, thậm chí gán cho anh băng đội trưởng và chiếc áo số 7. Ngoài ra, còn xuất hiện những phát ngôn được cho là của Ronaldo về mong muốn thi đấu tại Argentina, cùng hình ảnh anh bắt tay Marcelo Gallardo – cựu HLV trưởng Al Ittihad và hiện dẫn dắt River Plate.