Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: Xử thua ĐT Việt Nam chưa đủ, phải loại khỏi vòng loại Asian Cup?

Sự kiện: Asian Cup 2027
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Với trường hợp vi phạm của Malaysia, đã từng có trường hợp dùng cầu thủ nhập tịch trái phép bị FIFA xử bằng án phạt đuổi khỏi giải chính thức đối với đội tuyển vi phạm.

Những tiền lệ xử án của FIFA

LĐBĐ Malaysia (FAM) đã kháng cáo sau khi họ bị FIFA xử phạt xoay quanh vụ sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép trong trận thắng ĐT Việt Nam hồi tháng 6 ở vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng nếu kháng cáo thất bại, FAM cùng với 7 cầu thủ có hồ sơ nhập tịch gian lận sẽ đối mặt án phạt rất nặng.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA kết luận không đủ điều kiện do giấy tờ giả mạo

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA kết luận không đủ điều kiện do giấy tờ giả mạo

Lúc này cả 7 cầu thủ kia đều đã bị đình chỉ vô thời hạn với các hoạt động bóng đá. Nhưng điều được quan tâm nhất là kết quả của trận thắng 4-0 kia sẽ được xử lý ra sao, và nhiều hơn nữa là vị thế của ĐT Malaysia ở vòng loại Asian Cup.

FIFA đã xử lý nhiều vụ sử dụng cầu thủ trái phép trong quá khứ và mỗi vụ có đặc thù khác nhau, dẫn đến những án phạt khác nhau. Dưới đây là những ví dụ.

1) Tháng 8/2011, FIFA đuổi ĐT Syria khỏi vòng loại World Cup 2014 do họ sử dụng cầu thủ George Mourad trong trận gặp Tajikistan. Mourad trước khi đá cho ĐT Syria đã khoác áo Thụy Điển trong các trận giao hữu, nhưng khi chuyển sang Syria cầu thủ này lại chưa được FIFA chấp nhận thay đổi liên đoàn bóng đá (mặc dù đã đổi quốc tịch). Kết quả là ĐT Syria bị đuổi hẳn khỏi vòng loại.

2) Tại môn bóng đá nam Đại hội thể thao Thái Bình Dương 2015 (kiêm luôn vòng loại cho Olympic 2016), New Zealand đá trận bán kết gặp Vanuatu với cầu thủ Deklan Wynne trong đội hình và thắng 3-0. Wynne khi đó 20 tuổi và sinh ra tại Nam Phi trước khi chuyển tới New Zealand năm 14 tuổi.

Phía Vanuatu cho rằng không thể nào Wynne lại đủ điều kiện để đổi liên đoàn thi đấu, bởi Wynne phải sống 5 năm sau 18 tuổi để được công nhận, và LĐBĐ châu Đại dương đồng ý với lập luận đó. New Zealand bị xử thua và Vanuatu đoạt vé vào đá chung kết.

3) ĐT Bolivia sử dụng cầu thủ Nelson David Cabrera trong 2 trận đấu gặp Peru và Chile ở vòng loại World Cup 2018. Cabrera đá 1 trận giao hữu cho ĐT Paraguay, nơi anh sinh ra, trước khi chuyển sang tuyển Bolivia vào năm 2016. Tuy nhiên FIFA kiểm tra thì Cabrera mới sống 4 năm ở Bolivia, chưa đủ 5 năm, do đó không đủ điều kiện chuyển liên đoàn. Bolivia bị xử thua cả 2 trận với cùng tỷ số 0-3.

Mức án nặng nhất

Trong khi trường hợp của Cabrera là do phía Bolivia sai sót trong tính ngày nhưng không cố ý, LĐBĐ Syria chưa có được sự chấp thuận của FIFA về trường hợp của Mourad nhưng đã cho vào sân. Quyết định của FIFA với Syria khi đó đã bị đánh giá là quá nặng tay, nhưng mấu chốt vẫn là LĐBĐ Syria tự ý đưa Mourad vào thi đấu mà không kiểm tra với FIFA.

Malaysia đang có số trường hợp nhập tịch trái phép lớn nhất trong một vụ xử của FIFA

Malaysia đang có số trường hợp nhập tịch trái phép lớn nhất trong một vụ xử của FIFA

Malaysia còn nặng hơn khi họ làm thủ tục với FIFA nhưng bằng giấy tờ giả mạo, và tất cả 7 cầu thủ nhập tịch kia đều không phải cầu thủ đã có 5 năm sinh sống ở Malaysia để được nhập tịch và chuyển liên đoàn theo cách thông thường. Do vậy đây là Malaysia lừa FIFA, và mức phạt xử thua trận gặp Việt Nam là chưa đủ khi trường hợp của Syria lỗi nhẹ hơn nhưng lại bị phạt nặng hơn.

Thế nên nếu Malaysia kháng cáo không thành, và thậm chí FIFA phát hiện ra thêm những sai phạm nữa trong quá trình làm thủ tục cho 7 cầu thủ kia của FAM, ĐT Malaysia nên bị cấm dự vòng loại Asian Cup 2027.

27/09/2025 09:17 AM (GMT+7)
Asian Cup 2027
