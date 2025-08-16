Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Nam Định công bố ngoại binh Tau "triệu euro", từng đối đầu Modric, Casemiro, De Bruyne

V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

CLB Thép Xanh Nam Định tiếp tục khiến thị trường chuyển nhượng dậy sóng khi công bố chiêu mộ thành công Percy Muzi Tau, ngôi sao sáng giá của bóng đá Nam Phi, từng có giá trị lên tới 4 triệu euro.

   

🌍 Ngoại binh “triệu euro” cập bến thành Nam

Sáng ngày 16/8, CLB Thép Xanh Nam Định đã chính thức công bố tân binh Percy Muzi Tau, cầu thủ tấn công sinh năm 1994 đến từ Nam Phi. Theo Transfermarkt, Percy Tau hiện được định giá khoảng 1 triệu euro, nhưng từng đạt đỉnh tới 4 triệu euro khi thi đấu thăng hoa tại Al Ahly và châu Âu.

Percy Muzi Tau chính thức cập bến CLB Thép Xanh Nam Định.

Percy Muzi Tau chính thức cập bến CLB Thép Xanh Nam Định.

Đây là mức giá trị chuyển nhượng hiếm có trong lịch sử V-League, giúp Percy Muzi Tau ngay lập tức trở thành cái tên gây sốt khi đặt chân đến sân Thiên Trường. Percy Tau sinh năm 1994 tại Witbank (Nam Phi), chơi ở vị trí tiền đạo cánh với lối đi bóng lắt léo, kỹ thuật như “ảo thuật gia”. Anh khởi nghiệp tại Mamelodi Sundowns, nơi cùng CLB vô địch Nam Phi và đặc biệt là CAF Champions League 2016.

Mùa 2017/18, Tau giành cú hat-trick danh hiệu cá nhân: Vua phá lưới, Cầu thủ hay nhất mùa, Cầu thủ được đồng nghiệp bầu chọn. Năm 2018, Tau gia nhập Brighton & Hove Albion (Ngoại hạng Anh) rồi lần lượt khoác áo Union SG, Club Brugge, Anderlecht tại Bỉ, nơi anh giành nhiều danh hiệu và được mệnh danh là “ngòi nổ châu Phi”.

Sau đó, Tau chuyển đến Al Ahly (Ai Cập), giành thêm 2 chức vô địch CAF Champions League, vô địch giải VĐQG Ai Cập và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất CLB châu Phi 2023. Trước khi đến Nam Định, anh thi đấu cho Qatar SC. Ở cấp ĐTQG, Percy Tau là trụ cột của tuyển Nam Phi với 52 trận, 16 bàn thắng, góp mặt tại nhiều kỳ CAN Cup và vòng loại World Cup.

Tau từng đối đầu với dàn siêu sao lừng lẫy của Real Madrid khi còn khoác áo Brugge dự cúp C1 châu Âu

Tau từng đối đầu với dàn siêu sao lừng lẫy của Real Madrid khi còn khoác áo Brugge dự cúp C1 châu Âu

🏆 Thép Xanh Nam Định tăng lực lượng, mơ kỷ lục vô địch 3 mùa liên tiếp

Mùa giải 2025/26, Thép Xanh Nam Định đặt mục tiêu lớn: bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League. Trận mở màn mùa giải sẽ diễn ra lúc 18h ngày 16/8, khi Nam Định tiếp đón Hải Phòng trên sân Thiên Trường. Nếu lên ngôi vương thêm một lần nữa, đội bóng thành Nam sẽ trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử vô địch V-League 3 mùa liên tiếp.

Đáng chú ý, Percy Tau chính là ngoại binh thứ 9 được Thép Xanh Nam Định công bố chuẩn bị cho mùa giải này. Đây cũng là lời khẳng định đội bóng chủ sân Thiên Trường quyết đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại 2-3 trước Công an Hà Nội trong trận Siêu Cúp Quốc gia 2025 hôm 9/8.

🌏 Thử thách châu lục: Đụng độ Gamba Osaka tại AFC Champions League Two

Không chỉ dừng lại ở sân chơi quốc nội, Thép Xanh Nam Định còn mang tham vọng lớn trên đấu trường châu lục. Theo kết quả bốc thăm chiều 15/8, đội bóng thành Nam nằm tại bảng F – AFC Champions League Two cùng các đối thủ: Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi (Thái Lan), Eastern (Hồng Kông, Trung Quốc).

Với sự bổ sung bom tấn Percy Tau, người hâm mộ thành Nam kỳ vọng đội nhà sẽ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ mạnh trong khu vực, tiếp tục viết nên hành trình đáng nhớ tại đấu trường quốc tế. Từ cầu thủ từng chơi bóng ở Ngoại hạng Anh, vô địch châu Phi cho đến ngôi sao triệu euro tại V-League, Percy Tau được kỳ vọng sẽ trở thành “lá bài tẩy” giúp Thép Xanh Nam Định tiếp tục duy trì vị thế ông lớn mới của bóng đá Việt Nam.

Với một ngoại binh từng đạt giá trị 4 triệu euro, CLB thành Nam đang chứng minh họ hoàn toàn đủ tham vọng để bảo vệ ngai vàng trong nước và tạo dấu ấn mạnh mẽ tại châu lục.

Nam Định công bố ngoại binh Tau "triệu euro", từng đối đầu Modric, Casemiro, De Bruyne - 3

Tau từng khoác áo Brighton và đọ tài với các ngôi sao nổi tiếng tại Ngoại hạng Anh

Tau từng khoác áo Brighton và đọ tài với các ngôi sao nổi tiếng tại Ngoại hạng Anh

Theo Đăng Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2025 10:07 AM (GMT+7)
