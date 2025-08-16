Đông Á Thanh Hoá mơ ngôi cao với Rimario và Quế Ngọc Hải

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Đông Á Thanh Hoá mơ ngôi cao với Rimario và Quế Ngọc Hải

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Thanh Hóa
TPO - Đội bóng xứ Thanh đặt mục tiêu cao ở LPbank V-League 2025/26 dưới sự dẫn dắt của cựu trợ lý HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik, ông Choi Won-kwon.

Đông Á Thanh Hoá mơ ngôi cao với Rimario và Quế Ngọc Hải - 1

Ông Choi từng đồng hành cùng HLV Kim Sang-sik trong hành trình giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam. Các mùa giải trước, Đông Á Thanh Hoá chơi thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov.

Mùa giải năm nay, đội bóng xứ Thanh có sự tăng cường đáng kể về lực lượng. Bên cạnh việc giữ chân các trụ cột quen như Lê Văn Thắng, Ngọc Tân, Thái Sơn, Ribamar...họ cũng chiêu mộ thêm trung vệ Quế Ngọc Hải, Lục Xuân Hưng, ngoại binh Mamadou, Odilzhon và đặc biệt có sự trở lại của tiền đạo Rimario.

Đông Á Thanh Hoá mơ ngôi cao với Rimario và Quế Ngọc Hải - 2

Cựu tiền đạo HAGL có lối chơi máu lửa, sở hữu tốc độ, thể lực và khả năng càn quét mạnh. Choi Won-kwon cho rằng Thanh Hoá sở hữu đội hình chất lượng, đặc biệt là hàng tấn công.

Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hoá, ông Cao Tiến Đoancho biết Đông Á Thanh Hoá phấn đấu mục tiêu cao ở LPbank V-League 2025/26. Thành công của đội bóng sẽ góp phần lan toả hình ảnh của địa phương.

Ở trận ra quân, Đông Á Thanh Hoá sẽ tiếp SHB Đà Nẵng trên sân nhà vào ngày 17/8.

Theo Tiểu Phùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/08/2025 21:09 PM (GMT+7)
