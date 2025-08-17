Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Công an TP.HCM thắng nghẹt thở Hà Nội FC, HLV Huỳnh Đức hết lời khen Tiến Linh

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Linh
HLV trưởng Lê Huỳnh Đức có những chia sẻ cảm xúc sau khi giúp CLB Công an TP.HCM đánh bại Hà Nội FC, trong khuôn khổ vòng 1 của V-League 2025/26.

   

✨ Chiến thắng lịch sử sau gần 10 năm chờ đợi

Tối ngày 16/8, CLB Công an TP.HCM đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại Hà Nội FC 2-1 trên sân Thống Nhất ở vòng 1 V-League 2025/26. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng ngành công an trước Hà Nội sau khoảng thời gian gần 10 năm chờ đợi.

HLV Huỳnh Đức động viên Tiến Linh sau khi tiền đạo này được thay ra ở hiệp hai.

HLV Huỳnh Đức động viên Tiến Linh sau khi tiền đạo này được thay ra ở hiệp hai.

Trong suốt 19 lần chạm trán trước đó, Công an TP.HCM (tiền thân là CLB bóng đá TP.HCM) chỉ biết hòa (3 trận) và thua (16 trận) trước Hà Nội FC. Tuy nhiên, với sự tỏa sáng của Tiến Linh và Huy Toàn, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã lật ngược thế cờ, giành chiến thắng kịch tính 2-1 trong ngày ra quân ở đấu trường V-League 2025/26.

💬 HLV Lê Huỳnh Đức khen ngợi Tiến Linh và Quang Hùng

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức không giấu được sự xúc động trong ngày tái xuất trên băng ghế huấn luyện: “Trước hết, tôi cảm ơn lãnh đạo và tập thể CLB Công an TP.HCM đã tạo điều kiện để tôi trở lại. Dù mới tập luyện 20 ngày, nền tảng thể lực còn hạn chế nhưng các cầu thủ đã chiến đấu hết mình, thể hiện tinh thần máu lửa và đoàn kết.

Tôi luôn mong các học trò chơi bóng quyết liệt nhưng phải đẹp, phải fair-play”. Nhà cầm quân kỳ cựu cũng thừa nhận việc phải sử dụng sơ đồ 5-3-2 không phải sở trường: “Tôi thích tấn công hơn, nhưng hiện tại đội hình còn chắp vá, nhiều ngoại binh mới chỉ tập vài ngày. Vì vậy, chiến thuật phải xoay quanh con người hiện có”.

Ông đặc biệt khen ngợi hai điểm sáng trong chiến thắng nghẹt thở của đội chủ nhà: “Quang Hùng đã chiến đấu 120%, còn Tiến Linh chơi xông xáo, hiệu quả. Nếu được hỗ trợ nhiều hơn, cậu ấy sẽ còn bùng nổ”.

HLV người Nhật Bản thất vọng khi Hà Nội FC để thua Công an TP.HCM.

HLV người Nhật Bản thất vọng khi Hà Nội FC để thua Công an TP.HCM.

😞 HLV Teguramori Makoto: “Hà Nội thua sớm, tâm lý bị ảnh hưởng nặng”

Ở phía đối diện, HLV Teguramori Makoto thừa nhận Hà Nội FC đã có khởi đầu không như ý trong mùa giải kỷ niệm 20 năm thành lập CLB. “Chúng tôi để thủng lưới ngay phút thứ 2, điều đó ảnh hưởng lớn đến tâm lý.

Sau đó toàn đội đã nỗ lực dâng lên tìm bàn gỡ, nhưng lại nhận thêm bàn thua thứ hai. Đây là một kết quả đáng tiếc, đặc biệt khi chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận mở màn trên sân khách”. Chiến lược gia người Nhật cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế của đội bóng Thủ đô: “Chúng tôi cần cải thiện khả năng kiểm soát thế trận, nhất là khi bị dẫn bàn. Cầu thủ phải chơi ổn định hơn trong những tình huống ngặt nghèo”.

Video bóng đá Công an TP HCM - Hà Nội: Tiến Linh tỏa sáng, "địa chấn" vòng mở màn (V-League)

Công an TP HCM tiếp Hà Nội trên sân nhà với quyết tâm cao độ. Cả hai đội bóng đều cho thấy tham vọng lớn ở V-League mùa giải 2025/26.

Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2025 22:53 PM (GMT+7)
