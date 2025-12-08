Kết quả bóng đá Fulham - Crystal Palace: Rượt đuổi kịch tính, đánh chiếm top 4 (Ngoại hạng Anh)

Crystal Palace vượt qua sức ép từ những tình huống cố định của Fulham ở giai đoạn đầu trận và mở tỷ số ở phút 20, khi Eddie Nketiah tận dụng tốt cơ hội trong lần đá chính đầu tiên tại Premier League mùa này, tung cú sút chìm hiểm hóc. “Những chú Đại bàng” sau đó có tình huống đòi phạt đền khi Andersen va chạm với Clyne ngay sát mép vòng cấm, nhưng cả trọng tài lẫn tổ VAR đều nói không.

Đội trưởng Guehi tỏa sáng mang về chiến thắng kịch tính cho Crystal Palace

Ở phía bên kia sân, thủ môn Dean Henderson có pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm của Smith Rowe, nhưng anh không thể làm gì trước siêu phẩm gỡ hòa của Harry Wilson. Tiền vệ người xứ Wales tung cú chích bóng điệu nghệ bằng má ngoài sau pha phối hợp mượt mà với Alex Iwobi và Raul Jimenez.

Sau bàn gỡ, Fulham dồn lên mạnh mẽ và tưởng như đã hoàn tất màn lội ngược dòng khi Smith Rowe sút bồi thành công sau khi Iwobi đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc. Tuy nhiên, VAR xác định Chukwueze đã việt vị một cách rất sít sao trong pha bóng trước đó, và bàn thắng bị từ chối. Trước đó, Smith Rowe cũng bị thủ môn Henderson xuất sắc cản phá trong pha đối mặt.

Sau màn rượt đuổi tỷ số điên rồ 4-5 với Man City hồi giữa tuần, các CĐV Fulham lại được chứng kiến thêm trận cầu mãn nhãn tại Craven Cottage. Nhưng thêm lần nữa, kết cục lại không đứng về phía Fulham khi Crystal Palace tiếp tục tạo ra bước ngoặt cuối trận. Marc Guehi bật cao hơn tất cả để đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng đầy kịch tính cho “Những chú Đại bàng”.

Fulham đã không thắng Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh từ tháng 1/2005. Và họ rời trận đấu này với cảm giác bỏ lỡ cơ hội chấm dứt chuỗi ngày dài đó. Fulham vẫn dậm chân ở vị trí thứ 15, còn Crystal Palace vươn lên vị trí thứ tư.

Tỷ số chung cuộc: Fulham 2-1 Crystal Palace (Hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Fulham: Wilson (38', Jimenez)

Crystal Palace: Nketiah (20', Wharton), Guehi (87', Pino)

Đội hình xuất phát

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Castagne; Berge, Iwobi; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez.

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell; Nketiah, Pino; Mateta.

Thống kê trận đấu

Fulham Crystal Palace Sút khung thành 12 (4) 11 (5) Thời gian kiểm soát bóng 63% 37% Phạm lỗi 5 8 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 4 2 Phạt góc 6 4 Cứu thua 3 3

Chấm điểm cầu thủ