Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Kết quả bóng đá Fulham - Crystal Palace: Rượt đuổi kịch tính, đánh chiếm top 4 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26

(Vòng 15) Trận derby London giữa Fulham và Crystal Palace tại Craven Cottage đã diễn ra đầy hấp dẫn và kịch tính.

   

Crystal Palace vượt qua sức ép từ những tình huống cố định của Fulham ở giai đoạn đầu trận và mở tỷ số ở phút 20, khi Eddie Nketiah tận dụng tốt cơ hội trong lần đá chính đầu tiên tại Premier League mùa này, tung cú sút chìm hiểm hóc. “Những chú Đại bàng” sau đó có tình huống đòi phạt đền khi Andersen va chạm với Clyne ngay sát mép vòng cấm, nhưng cả trọng tài lẫn tổ VAR đều nói không.

Đội trưởng Guehi tỏa sáng&nbsp;mang về chiến thắng kịch tính&nbsp;cho Crystal Palace

Đội trưởng Guehi tỏa sáng mang về chiến thắng kịch tính cho Crystal Palace

Ở phía bên kia sân, thủ môn Dean Henderson có pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm của Smith Rowe, nhưng anh không thể làm gì trước siêu phẩm gỡ hòa của Harry Wilson. Tiền vệ người xứ Wales tung cú chích bóng điệu nghệ bằng má ngoài sau pha phối hợp mượt mà với Alex Iwobi và Raul Jimenez.

Sau bàn gỡ, Fulham dồn lên mạnh mẽ và tưởng như đã hoàn tất màn lội ngược dòng khi Smith Rowe sút bồi thành công sau khi Iwobi đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc. Tuy nhiên, VAR xác định Chukwueze đã việt vị một cách rất sít sao trong pha bóng trước đó, và bàn thắng bị từ chối. Trước đó, Smith Rowe cũng bị thủ môn Henderson xuất sắc cản phá trong pha đối mặt.

Sau màn rượt đuổi tỷ số điên rồ 4-5 với Man City hồi giữa tuần, các CĐV Fulham lại được chứng kiến thêm trận cầu mãn nhãn tại Craven Cottage. Nhưng thêm lần nữa, kết cục lại không đứng về phía Fulham khi Crystal Palace tiếp tục tạo ra bước ngoặt cuối trận. Marc Guehi bật cao hơn tất cả để đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng đầy kịch tính cho “Những chú Đại bàng”.

Fulham đã không thắng Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh từ tháng 1/2005. Và họ rời trận đấu này với cảm giác bỏ lỡ cơ hội chấm dứt chuỗi ngày dài đó. Fulham vẫn dậm chân ở vị trí thứ 15, còn Crystal Palace vươn lên vị trí thứ tư.

Tỷ số chung cuộc: Fulham 2-1 Crystal Palace (Hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Fulham: Wilson (38', Jimenez)

Crystal Palace: Nketiah (20', Wharton), Guehi (87', Pino)

Đội hình xuất phát

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Castagne; Berge, Iwobi; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez.

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell; Nketiah, Pino; Mateta.

Thống kê trận đấu

Thống kê trận đấu

Sút khung thành
12 (4)
11 (5)
Thời gian kiểm soát bóng
63%
37%
Phạm lỗi
5
8
Thẻ vàng
0
0
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
4
2
Phạt góc
6
4
Cứu thua
3
3

Chấm điểm cầu thủ

Fulham Kết quả bóng đá Fulham - Crystal Palace: Rượt đuổi kịch tính, đánh chiếm top 4 (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Fulham - Crystal Palace: Rượt đuổi kịch tính, đánh chiếm top 4 (Ngoại hạng Anh) - 5 Crystal Palace

Điểm

Leno 6.3

Tete 7.3

Andersen 7.1

Bassey 6.7

Castagne 6.2

Berge 6.5

Iwobi 6.5

Ghi bàn Wilson 7.6

Smith Rowe 6.6

Chukwueze 6.7

Kiến tạo Jimenez 6.8

Điểm

7.3Henderson

7.5Richards

7.1Lacroix

8.0Guehi Ghi bàn

7.3Clyne

8.4Wharton Kiến tạo

7.1Kamada

7.6Mitchell

7.4Nketiah Ghi bàn

8.1Pino Kiến tạo

6.5Mateta

Thay người

Kevin 6.1

Joshua King 6.1

Lukic 6.3

Cairney

Traore

Thay người

6.5Lerma

6.3Uche

5.8Canvot

Devenny

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

08/12/2025 00:23 AM (GMT+7)
Premier League 2025-26
