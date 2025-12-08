Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Crystal Palace vào Top 4, MU xuống thứ 12

Brighton lỡ cơ hội sánh ngang với Chelsea

Trong ngày Chủ nhật (7/12, giờ địa phương), Ngoại hạng Anh chỉ diễn ra 2 trận đấu nhưng vẫn có ảnh hưởng cực lớn trên bảng xếp hạng. Đầu tiên là cuộc đối đầu giữa West Ham – đội bóng đang vùng vẫy để trụ hạng – và Brighton, CLB đang tranh đoạt vé dự cúp châu Âu.

Brighton bị West Ham cầm chân

Trận đấu diễn ra khá cân bằng trong hiệp một và Brighton chơi áp đảo trong hiệp hai. Tuy nhiên, West Ham mới là đội có bàn thắng trước khi Bowen dứt điểm chuẩn xác ở phút 73. Chủ nhà Brighton phải đợi đến phút 90+1 mới có được bàn gỡ hòa do công của Rutter.

"Toát mồ hôi hột" mới hòa được West Ham, Brighton bỏ lỡ cơ hội san bằng điểm số với Chelsea – đội đang thứ 4 trên bảng xếp hạng ở thời điểm đó. Mặc dù vậy, 1 điểm quý giá giúp "Chim mòng biển" đòi lại vị trí thứ 7 với 23 điểm.

Trong khi đó, West Ham cũng chưa cải thiện được vị trí thứ 18 nhưng khoảng cách với Nottingham Forest – đội đang xếp thứ 17 – chỉ còn 2 điểm.

Crystal Palace tiến vào Top 4

Ở trận đấu sau đó, Crystal Palace cũng gặp cực nhiều khó khăn trước Fulham trong cuộc đối đầu tại Craven Cottage. Nketiah mở tỉ số cho đội khách nhưng Wilson đã kịp thời gỡ hòa ngay trong hiệp một. Thậm chí, Fulham suýt vượt lên dẫn trước trong hiệp hai nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Guehi mang về bàn thắng quyết định cho Palace

Phải tới tận phút 87, đội trưởng Marc Guehi mới đem về chiến thắng cho Crystal Palace với pha dứt điểm chuẩn xác sau đường chuyền của Pino. Với 3 điểm có được, thầy trò HLV Glasner đã nhảy lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, đẩy Chelsea xuống 1 bậc với 26 điểm/15 trận. Trong khi đó, Fulham vẫn giữ nguyên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng.

Một điểm đáng chú ý của Ngoại hạng Anh lúc này là từ vị trí thứ 13 của Bournemouth (20 điểm) tới vị trí thứ 7 của Brighton chỉ cách nhau đúng 3 điểm, bằng một trận thắng. Bởi vậy, bảng xếp hạng sẽ có sự thay đổi cực lớn chỉ sau 1 vòng đấu.

MU rớt xuống vị trí thứ 12

Do đá muộn nhất vòng đấu này (3h ngày 9/12), Man United đã tạm thời tụt xuống vị trí thứ 12 với 22 điểm/14 trận. Nếu giành chiến thắng trước Wolves – đội mới kiếm được vỏn vẹn 2 điểm kể từ đầu mùa giải – thầy trò HLV Amorim sẽ vươn lên vị trí thứ 6, bằng điểm Chelsea nhưng kém hơn về hiệu số.

Trong trường hợp chỉ có được 1 điểm, MU sẽ đòi lại vị trí thứ 9 từ tay Liverpool, cũng bằng điểm nhưng hơn về hiệu số. Còn nếu "Quỷ đỏ" thua Wolves, họ sẽ ở lại luôn nửa sau của bảng xếp hạng sau vòng 15.