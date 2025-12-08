Nhận định bóng đá Wolves - MU: Cờ lại đến tay, "Quỷ đỏ" phất nổi không? (Ngoại hạng Anh)

Tình thế ngặt nghèo cho Man United

Man United chỉ thua 1/5 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh nhưng họ cũng chỉ thắng được 1 trận trong chuỗi trận này, còn lại là 3 trận hòa. Vòng trước, họ bị West Ham, đội đang trong nhóm "cầm đèn đỏ" cầm hòa với tỉ số 1-1 và bỏ lỡ cơ hội áp sát Top 4.

Man United liên tục bỏ lỡ cơ hội vươn lên trên bảng xếp hạng

Chưa dừng lại ở đó, việc tiếp tục phải chơi trận đấu cuối cùng của vòng khiến Man United lại gặp áp lực cực lớn. Hiện tại, họ đã rớt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng do những đội bóng cạnh tranh trực tiếp đã đạt được kết quả có lợi.

Một điểm khá hài hước là Man United đang tự quăng đi những lợi thế của mình. Họ nắm trong tay quyền tự quyết khi được thi đấu cuối cùng và gặp đội bị đánh giá yếu hơn. Có vẻ như "Quỷ đỏ" rất ngại khung 3 giờ sáng (theo giờ Việt Nam) khi thua 1 và hòa 1 trong 2 lần gần nhất.

Nếu thắng trước Everton và West Ham, MU đang ngồi trong Top 4 chứ không phải vị trí thứ 12 như hiện tại. Nhiều người lo ngại thầy trò Amorim sẽ tiếp tục "tấu hài" vòng 15 khi họ tiếp tục phải đá khung 3h sáng và gặp đội bóng bị coi là yếu nhất giải đấu, Wolves.

Wolves đang rơi cơn "bĩ cực"

Wolves đang có một trong những chuỗi trận tệ nhất trong lịch sử đội bóng tại Ngoại hạng Anh. Sau 14 vòng, họ mới chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 điểm và chưa biết thắng là gì. Lần gần nhất họ rời sân có điểm đã cách đây 2 tháng với chuỗi 8 trận thua liên tiếp, trong đó 7 trận tại Ngoại hạng Anh.

Rob Edwards được trao vào tay nhiệm vụ nặng nề

Thành tích Wolves tệ đến nỗi họ còn không ghi nổi bàn nào trong 6/7 trận ấy. Hai vòng gần nhất, họ chỉ để thủng lưới 1 bàn/trận trước Nottingham Forest và Aston Villa. Điều đó cho thấy Wolves đang rất nỗ lực để trụ hạng nhưng chừng đó là chưa đủ nếu như họ không ghi bàn.

Rob Edwards được ban lãnh đạo Wolves đặt niềm tin để vực dậy đội bóng nhưng tình hình chưa được cải thiện. Nhiều người đánh giá đây là quyết định mạo hiểm của đội chủ sân Molineux bởi ông thầy người xứ Wales có khá ít kinh nghiệm dẫn dắt tại Ngoại hạng Anh.

Rob Edwards đang thường xuyên sử dụng đội hình 5-3-2 để gia tăng khả năng phòng ngự. Số bàn thua được giảm xuống đáng kể nhưng khả năng tấn công cũng vì thế mà yếu đi trông thấy. Đối đầu với Man United, mục tiêu của Wolves sẽ là có điểm nên nhiều khả năng chiến thuật này sẽ tiếp tục được áp dụng.

Tình hình lực lượng của hai đội

Wolves rơi vào cảnh khốn khổ hiện tại một phần nguyên nhân bởi họ có khá nhiều ca chấn thương. Lopez, Munetsi, Gomes, Chiwome, Bentley không thể ra sân vì lý do này. Krejci cũng bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Không những vậy, họ còn mất tiền vệ Joao Gomes do đã nhận đủ 5 thẻ vàng.

Ở phía đối diện, Man United chỉ còn 2 bệnh binh là Harry Maguire và Benjamin Sesko. Cả hai đều đang trong quá trình hồi phục nên chắc chắn không thi đấu. Điều này đồng nghĩa với việc Ruben Amorim nhiều khả năng tiếp tục để Joshua Zirkzee đá chính.

So về sức mạnh đội hình, Man United rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn. Phong độ của Wolves cũng đang tệ hơn rất nhiều. Đoàn quân của Rob Edwards có 2 điểm tựa là sân Molineux và thành tích thắng trong 2 lần đối đầu gần nhất với "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, kết quả nhiều khả năng sẽ khác đi trong lần đối đầu này.

Dự đoán tỉ số: Wolves 0-2 Man United

Đội hình dự kiến

Wolves: Johnstone; Mosquera, Toti, Agbadou; Doherty, Andre, Bellegarde, Wolfe; Arias, Hwang; Larsen

Man United: Lammens; Mazraoui, De Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Zirkzee