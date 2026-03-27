Video bóng đá Đan Mạch - Bắc Macedonia: Hiệp 2 bùng nổ, đại thắng 4 sao (play-off World Cup)

Tại Parken, Đan Mạch kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ đầu. Dù thủ môn Stole Dimitrievski liên tục trổ tài trước các pha dứt điểm của Joakim Maehle hay Pierre-Emile Hojbjerg, đội chủ nhà vẫn bế tắc trong hiệp một. Bên kia chiến tuyến, Darko Churlinov từng khiến khán giả thót tim với cú đá phạt nguy hiểm, buộc Mads Hermansen phải cứu thua xuất sắc.

Đan Mạch (áo đỏ) thi đấu ấn tượng

Thế cân bằng bị phá vỡ ngay đầu hiệp hai. Mikkel Damsgaard mở tỷ số từ pha đá bồi ở phút 49, trước khi kiến tạo để Gustav Isaksen nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm gọn gàng. Chỉ ít phút sau, Isaksen hoàn tất cú đúp, gần như định đoạt trận đấu trước giờ thi đấu thứ 60.

Trong phần còn lại, Đan Mạch tiếp tục áp đảo. Rasmus Hojlund bỏ lỡ cơ hội ghi tên mình lên bảng tỷ số, nhưng Christian Norgaard kịp ấn định chiến thắng 4-0 bằng cú đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Christian Eriksen.

Kết quả này đánh dấu chiến thắng thứ 17 trong 21 trận sân nhà gần nhất của Đan Mạch, đồng thời chấm dứt giấc mơ lần đầu dự World Cup của Bắc Macedonia. “Những chú Sư tử” hoàn toàn bị khuất phục trước sức mạnh của đội chủ nhà.

Tỷ số chung cuộc: Đan Mạch 4-0 Bắc Macedonia (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Đan Mạch: Damsgaard 49', Isaksen 58' (Damsgaard) - 59', Norgaard 75' (Eriksen)

Đội hình xuất phát

Đan Mạch: Hermansen, Bah, Norgaard, Nelsson, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Isaksen, Froholdt, Damsgaard, Hojlund

Bắc Macedonia: Dimitrievski, Stojcevski, Zajkov, Musliu, Herrera, Atanasov, Elmas, Qamili, Bardhi, Churlinov, Rastoder