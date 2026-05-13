World Cup 2026 sẽ thay đổi thế nào nhờ công nghệ AI?

Cuộc cách mạng số hóa

Điểm khác biệt lớn nhất khiến World Cup 2026 đi vào lịch sử chính là việc đây là Cúp thế giới đầu tiên mà trí tuệ nhân tạo được tích hợp sâu rộng vào mọi khía cạnh của giải đấu. Sự hợp tác chiến lược giữa FIFA và các tập đoàn công nghệ hàng đầu đã hiện thực hóa những điều vốn chỉ nằm trong phim viễn tưởng trước kia.

Một trong những bước đột phá mạnh mẽ nhất chính là việc tạo ra "bản sao kỹ thuật số 3D" cho 1.200 cầu thủ tham dự (48 đội mỗi đội tuyển đăng ký tối đa 25 người). Công nghệ sẽ quét cơ thể với độ phân giải siêu cao và từ đó tái hiện một thế giới bóng đá song song trên không gian số, nơi mọi cử động nhỏ nhất của cầu thủ đều được số hóa với tỷ lệ chính xác tuyệt đối so với thực tế trên sân cỏ.

Cách làm này không chỉ phục vụ mục đích giải trí hay bản quyền hình ảnh, mà quan trọng hơn, nó là nền tảng cho phiên bản nâng cấp của hệ thống Bắt việt vị Bán tự động được sử dụng ở World Cup 2026.

Khác với những tranh cãi về các đường kẻ việt vị trước đây, AI giờ đây có khả năng tính toán và đưa ra quyết định việt vị chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây thay vì trọng tài nhìn bằng mắt thường. Những mô hình 3D cho phép trọng tài video (VAR) nhìn thấu những tình huống lộn xộn nhất, nơi mắt người hoặc các góc máy truyền thống thường bị che khuất.

Điều này hứa hẹn sẽ mang lại sự công bằng tối đa và đặc biệt là không làm gián đoạn dòng chảy cảm xúc của trận đấu - thứ vốn bị coi là "nạn nhân" của công nghệ trong những năm qua.

Các cầu thủ sẽ được quét hình 3D

AI xuất hiện trên sa bàn

AI cũng có thể thay đổi cách tiếp cận trận đấu của các HLV. Nền tảng Football AI Pro mà FIFA triển khai chính là minh chứng cho sự đột phá này. Với những phân tích mang tính hỗ trợ từ nền tảng này mà lần đầu tiên, các đội bóng nhỏ như Curacao hay Cape Verde… có thể tiếp cận những phân tích chuyên sâu vốn trước đây chỉ thuộc về cường quốc bóng đá có tiềm lực hùng hậu.

AI giúp phân tích hàng triệu điểm dữ liệu từ các trận đấu để gợi ý các phương án thay người, điều chỉnh sơ đồ đội hình hoặc dự báo rủi ro chấn thương cho cầu thủ theo thời gian thực. Điều này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về trình độ, tạo nên một kỳ World Cup khó lường và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Nhìn về tương lai, World Cup 2026 xem ra sẽ là "phòng thí nghiệm" khổng lồ để AI tái định nghĩa bóng đá thế giới. Khi AI trở nên hoàn thiện, vai trò của con người trong bóng đá - từ trọng tài đến HLV - sẽ chuyển dịch từ việc thực thi sang việc giám sát và ra quyết định dựa trên các gợi ý thông minh.

AI giúp cải thiện trải nghiệm của người xem

Trải nghiệm của khán giả cũng sẽ bước sang một chương mới với góc nhìn "Referee View" đã qua xử lý AI. "Referee View" sử dụng camera gắn trên người trọng tài chính để ghi lại hình ảnh trực tiếp từ góc nhìn của họ trên sân cỏ. Khi xem từ góc nhìn trọng tài, NHM sẽ có cảm giác như mình đang chơi một trò chơi điện tử nhập vai.

Góc nhìn từ trọng tài có thể là trái nghiệm hấp dẫn với người xem

Ngoại hạng Anh mùa 2025/26 thực tế đã áp dụng Referee View. Nhưng tại World Cup 2026, NHM có thể xem chúng một cách dễ chịu hơn vì AI can dự. Trí tuệ nhân tạo sẽ xử lý những cảnh rung lắc (do trọng tài di chuyển) để tạo cảm giác dễ chịu, đỡ tức mắt hơn cho người xem.

Chương trình này cho phép khán giả thấy chính xác những gì trọng tài chính đang thấy trên sân với hình ảnh ổn định, mượt mà nhất. Nhờ AI, NHM có thể tiếp cận trải nghiệm mà camera truyền thống khó có thể tái hiện được.

Kỳ World Cup 2026 tại Bắc Mỹ năm nay không gói gọn trong cuộc chiến giành cúp vàng. Nó còn là cuộc chiến của sự thích nghi trước làn sóng công nghệ. Bóng đá, vốn luôn được coi là môn thể thao của cảm xúc và những sai số rất con người, đang dần chuyển mình để trở thành một thực thể chính xác và khoa học hơn dưới sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

World Cup 2026 sẽ là giải đấu tiên phong trong kế hoạch đó. Với sự hiện diện của AI, liệu con người và máy tính sẽ cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc huyền thoại trên sân cỏ hay sẽ bị chỉ trích vì các quyết định được đưa ra một cách quá máy móc, khô khan? Giải đấu trong tháng 6-7 sẽ đưa ra câu trả lời.