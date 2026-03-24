Trận đấu nổi bật

Việt Nam vs Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Italy vs Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Slovakia vs Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Colombia vs Croatia
Iran vs Nigeria
Chile vs Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Nga vs Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Anh vs Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
New Zealand vs Chile
Đức vs Ghana
Iran vs Costa Rica
Cameroon vs Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Na Uy vs Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Mexico vs Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Southampton vs Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
Bí ẩn chấn thương của Mbappe, nỗi lo với ĐT Pháp trước thềm World Cup

World Cup 2026 Kylian Mbappe Đội tuyển Pháp

Tiền đạo Kylian Mbappe lên tiếng bác bỏ những thông tin không chính xác xoay quanh chấn thương đầu gối, khẳng định tình trạng của anh đang tiến triển tích cực sau thời gian vắng mặt trong màu áo Real Madrid.

  

Phản ứng trước làn sóng đồn đoán

Kylian Mbappe mới đây đã công khai lên tiếng về những nghi vấn liên quan đến chấn thương đầu gối. Đây vốn là nguyên nhân khiến anh bị hạn chế thời gian thi đấu cho Real Madrid trong vài tuần gần đây.

Đầu gối của Mbappe có vấn đề

Chân sút người Pháp cho biết đã xuất hiện “nhiều thông tin sai lệch” về tình trạng của mình. Sau quãng nghỉ khoảng ba tuần rưỡi vì bong gân đầu gối trái, Mbappe chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong hai trận gần nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, bao gồm chiến thắng ngược dòng trước Atlético Madrid.

Điều đáng lo là chấn thương này đã đeo bám Mbappe từ suốt cuối năm ngoái đến nay. Do vậy, đã có những thông tin sai lệch cũng như dấy lên mối lo ngại về khả năng đóng góp của siêu sao người Pháp trong chặng nước rút cho Real Madrid.

Hơn thế, vòng chung kết World Cup 2026 đã ở rất gần, việc Mbappe thi đấu với thể trạng không đảm bảo rõ ràng là nỗi lo lớn. Bởi lẽ, Mbappe là một trong những ngôi sao được chú ý nhất giải, còn tuyển Pháp là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

“Đầu gối của tôi ổn, mọi thứ đang tốt lên”

Trong một sự kiện quảng bá tại Pháp, Mbappe khẳng định với báo chí rằng tình trạng của anh không đáng lo ngại như những gì truyền thông thổi phồng.

Mbappe đang cố gắng trở lại sau chấn thương

“Đầu gối của tôi ổn. Mọi thứ đang tiến triển tốt. Tôi biết có rất nhiều suy đoán, và một số điều được nói ra là không đúng sự thật", Mbappe chia sẻ.

Ngôi sao sinh năm 1998 cũng nhấn mạnh đây là điều quen thuộc trong cuộc sống của một vận động viên đỉnh cao: luôn phải đối mặt với những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc thiếu cơ sở.

Real Madrid thận trọng, Mbappe sẵn sàng trở lại

Trước đó, khi xác nhận Mbappe tái phát chấn thương hồi đầu tháng 3, Real Madrid cho biết họ lựa chọn phương án điều trị thận trọng nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho tiền đạo chủ lực.

Mbappe có vai trò quan trọng với ĐT Pháp

Dù vậy, nhà vô địch World Cup 2018 vẫn góp mặt trong danh sách triệu tập của đội tuyển Pháp cho loạt trận giao hữu tại Mỹ cuối tháng 3, lần lượt gặp Brazil (26/3) và Colombia (29/3).

Ở cấp CLB, chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid giúp đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa tiếp tục bám đuổi Barcelona với khoảng cách 4 điểm tại La Liga. Đồng thời, Real Madrid cũng đang hướng tới trận tứ kết Champions League đầy thử thách với Bayern Munich trong những tuần tới.

Real Madrid đại chiến Atletico: Arbeloa báo tin vui về Mbappe - Bellingham
Real Madrid đại chiến Atletico: Arbeloa báo tin vui về Mbappe - Bellingham

HLV Alvaro Arbeloa đã có những chia sẻ với truyền thông trong buổi họp báo trước thềm trận derby giữa Real Madrid và Atletico Madrid ở vòng 29 La...

Bấm xem >>

Theo Tiến Sơn

24/03/2026 17:50 PM (GMT+7)
