Video bóng đá nữ Real Madrid - Barcelona: Hủy diệt "set tennis" (Cúp C1)

Barcelona sớm định đoạt cục diện trận tứ kết lượt đi Champions League nữ khi chỉ mất 6 phút để mở tỷ số. Patri Guijarro thực hiện đường chọc khe tinh tế vượt tuyến phòng ngự Real Madrid, trước khi Alexia Putellas kiến tạo dọn cỗ để Ewa Pajor dễ dàng ghi bàn sau pha phối hợp mẫu mực.

Barcelona tiếp tục thể hiện sự vượt trội trước Real Madrid

Hướng tới mùa thứ tám liên tiếp góp mặt ở bán kết, Barcelona nhanh chóng nhân đôi cách biệt chỉ 7 phút sau. Từ quả tạt của Vicky Lopez, Esmee Brugts đánh đầu, và dù thủ môn Misa Rodriguez chạm được tay vào bóng, cô chỉ có thể đẩy bóng vào lưới nhà.

Sau khi Pajor bỏ lỡ cơ hội đối mặt để nâng tỷ số lên 3-0, Real Madrid rút ngắn cách biệt ở phút 30 nhờ công của Linda Caicedo, người vượt qua thủ môn Cata Coll trước khi dứt điểm thành công.

Tuy nhiên, Barcelona chỉ mất 2 phút để tái lập khoảng cách hai bàn khi Irene Paredes bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc bên cánh phải của Claudia Pina.

Phút 57, Pajor hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 4-1 với pha dứt điểm một chạm sau đường kiến tạo của Clara Serrajordi. Chỉ 7 phút sau, Vicky Lopez ghi thêm bàn thắng thứ năm cho Barcelona.

Dù Caicedo tiếp tục tỏa sáng với pha lập công cá nhân đẳng cấp ở phút 66, cú sút đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, Real Madrid vẫn không thể ngăn cản sức mạnh của Barcelona. Đến phút 89, Alexia Putellas ấn định chiến thắng 6-2 trên chấm phạt đền, sau khi Graham Hansen bị phạm lỗi.

Kết quả này giúp Barcelona nâng thành tích đối đầu trước Real Madrid lên 22 chiến thắng sau 23 lần chạm trán.

Trận lượt về sẽ diễn ra tại Nou Camp vào ngày 2/4, nơi Barcelona được kỳ vọng sẽ hoàn tất tấm vé vào bán kết để đối đầu MU hoặc Bayern Munich. Barcelona từng đăng quang Cúp C1 nữ các mùa 2021, 2023 và 2024, nhưng đã để thua Arsenal ở trận chung kết mùa trước.

Bên cạnh việc đang hướng tới vinh quang châu Âu, Barcelona còn đang băng băng về đích tại giải quốc nội khi dẫn đầu với khoảng cách 10 điểm so với Real Madrid, thắng 22/23 trận, ghi tới 103 bàn và chỉ thủng lưới 6 lần. Hai đội sẽ tái đấu vào cuối tuần ở giải VĐQG nữ Tây Ban Nha, trước khi bước vào trận lượt về Champions League nữ.

Tỷ số chung cuộc: Real Madrid 2-6 Barcelona (Hiệp 1: 1-3)

Ghi bàn (kiến tạo)

Real Madrid: Caicedo (30', Del Castillo) (66')

Barcelona: Pajor (6', Putellas) (57', Serrajordi), Brugts (13', Lopez), Paredes (32', Pina), Lopez (64', Graham Hansen), Putellas (89' phạt đền)

Đội hình xuất phát

Real Madrid: Misa; Navarro, Mendez, Lakrar, Holmgaard; Weir, Angeldahl, Dabritz; Del Castillo, Caicedo, Feller

Barcelona: Cata Coll; Battle, Paredes, Camara, Brugts; Serrajordi, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Pina, Vicky Lopez