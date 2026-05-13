Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: "Gái hư" siêu vòng 1 khiến Bellingham mê mẩn

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester City vs Crystal Palace
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Lens vs Paris Saint-Germain
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Alavés vs Barcelona
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Madrid vs Real Oviedo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: "Gái hư" siêu vòng 1 khiến Bellingham mê mẩn

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Anh Jude Bellingham

Jude Bellingham sẽ đến World Cup với sự cổ vũ của cô bạn gái người Mỹ Ashlyn Castro, nhưng Castro có nhiều điều tiếng về tình trường trong quá khứ.

   

Kỳ World Cup 2026 đang được người hâm mộ chờ đón không chỉ bởi các ngôi sao trên sân cỏ, mà còn bởi những mỹ nhân quyến rũ gợi cảm. Họ có thể là những nàng Wags (vợ & bạn gái cầu thủ), hoặc cũng có thể là những diễn viên, MC, hoặc những fan girl trung thành của các đội tuyển. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những mỹ nhân đình đám hứa hẹn khuấy đảo ngày hội World Cup, vào sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần, bắt đầu từ 13/5!

Jude Bellingham năm ngoái đã gây chú ý khi bắt đầu hẹn hò với một người mẫu hơn mình 6 tuổi mang tên Ashley Castro. Cô người mẫu 28 tuổi này đến theo dõi Real Madrid thi đấu thường xuyên và trong một trận đấu cô này còn đi cùng mẹ của tiền vệ người Anh.

Bellingham và người mẫu Ashlyn Castro

Bellingham và người mẫu Ashlyn Castro

Gần đây Bellingham lại cùng Castro xuất hiện ở nơi công cộng khi họ đến xem giải tennis Madrid Open, cũng với mẹ ruột Bellingham kè kè bên cạnh. Mặc dù mẹ ruột Bellingham, và Denise, từng được đồn là có sự nghi ngại về thân thế của cô bồ của con trai, nhưng các nguồn tin đều cho biết họ có sự hòa thuận với nhau.

Tuy nhiên đằng sau vẻ ngoài quyến rũ, Castro bị không ít người đàm tiếu rằng cô này chỉ đeo bám những người nổi tiếng. Ashlyn Castro trước đó đã có mối quan hệ tình ái với diễn viên Michael B. Jordan và khi nam diễn viên này chia tay để hẹn hò với Lori Harvey, tin đồn showbiz tiết lộ rằng Jordan vẫn giữ liên hệ với Castro.

Ashlyn Castro từng đi lại với nam diễn viên Michael B. Jordan

Ashlyn Castro từng đi lại với nam diễn viên Michael B. Jordan

Cô Castro sau đó có thời gian đi lại với hai cầu thủ bóng rổ LaMelo Ball và Terance Mann. Năm ngoái thậm chí có tin cô này đã tìm cách xóa một số thông tin trên Instagram của mình, trong đó có việc Neymar và Jamie Foox đã theo dõi cô này từ lâu. Gần như mọi cuộc phiêu lưu tình ái của cô này là với những người da đen nổi tiếng và giàu có.

Các fan đã xì xào rằng Bellingham là mục tiêu tiếp theo của cô Castro và bà Denise hiện diện chính là để bảo đảm cho con trai không vướng vào rắc rối. Tuy nhiên thực tế có vẻ nhà Bellingham thừa biết những xì xào xoay quanh cô Castro và đã nhờ đến những người quen trong giới truyền thông để “tẩy trắng”, thậm chí cả câu chuyện cô Castro từng có xích mích với bạn bè vì quỵt tiền thuê nhà.

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: "Gái hư" siêu vòng 1 khiến Bellingham mê mẩn - 3

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: "Gái hư" siêu vòng 1 khiến Bellingham mê mẩn - 4

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: "Gái hư" siêu vòng 1 khiến Bellingham mê mẩn - 5

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: "Gái hư" siêu vòng 1 khiến Bellingham mê mẩn - 6

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: "Gái hư" siêu vòng 1 khiến Bellingham mê mẩn - 7

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: "Gái hư" siêu vòng 1 khiến Bellingham mê mẩn - 8

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: "Gái hư" siêu vòng 1 khiến Bellingham mê mẩn - 9

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: "Gái hư" siêu vòng 1 khiến Bellingham mê mẩn - 10

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: "Gái hư" siêu vòng 1 khiến Bellingham mê mẩn - 11

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: "Gái hư" siêu vòng 1 khiến Bellingham mê mẩn - 12

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo về nàng thơ của Cole Palmer, một trong những nàng Wags đẹp nhất xứ sương mù, vào sáng thứ Sáu 15/5!

Real có biến cực căng: Mbappe mâu thuẫn Bellingham, phòng thay đồ dậy sóng
Real có biến cực căng: Mbappe mâu thuẫn Bellingham, phòng thay đồ dậy sóng

Phòng thay đồ của Real Madrid đang rối như tơ vò khi Mbappe và Bellingham mâu thuẫn thẳng mặt.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/05/2026 08:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN