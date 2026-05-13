Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: "Gái hư" siêu vòng 1 khiến Bellingham mê mẩn

Kỳ World Cup 2026 đang được người hâm mộ chờ đón không chỉ bởi các ngôi sao trên sân cỏ, mà còn bởi những mỹ nhân quyến rũ gợi cảm. Họ có thể là những nàng Wags (vợ & bạn gái cầu thủ), hoặc cũng có thể là những diễn viên, MC, hoặc những fan girl trung thành của các đội tuyển. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những mỹ nhân đình đám hứa hẹn khuấy đảo ngày hội World Cup, vào sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần, bắt đầu từ 13/5!

Jude Bellingham năm ngoái đã gây chú ý khi bắt đầu hẹn hò với một người mẫu hơn mình 6 tuổi mang tên Ashley Castro. Cô người mẫu 28 tuổi này đến theo dõi Real Madrid thi đấu thường xuyên và trong một trận đấu cô này còn đi cùng mẹ của tiền vệ người Anh.

Bellingham và người mẫu Ashlyn Castro

Gần đây Bellingham lại cùng Castro xuất hiện ở nơi công cộng khi họ đến xem giải tennis Madrid Open, cũng với mẹ ruột Bellingham kè kè bên cạnh. Mặc dù mẹ ruột Bellingham, và Denise, từng được đồn là có sự nghi ngại về thân thế của cô bồ của con trai, nhưng các nguồn tin đều cho biết họ có sự hòa thuận với nhau.

Tuy nhiên đằng sau vẻ ngoài quyến rũ, Castro bị không ít người đàm tiếu rằng cô này chỉ đeo bám những người nổi tiếng. Ashlyn Castro trước đó đã có mối quan hệ tình ái với diễn viên Michael B. Jordan và khi nam diễn viên này chia tay để hẹn hò với Lori Harvey, tin đồn showbiz tiết lộ rằng Jordan vẫn giữ liên hệ với Castro.

Ashlyn Castro từng đi lại với nam diễn viên Michael B. Jordan

Cô Castro sau đó có thời gian đi lại với hai cầu thủ bóng rổ LaMelo Ball và Terance Mann. Năm ngoái thậm chí có tin cô này đã tìm cách xóa một số thông tin trên Instagram của mình, trong đó có việc Neymar và Jamie Foox đã theo dõi cô này từ lâu. Gần như mọi cuộc phiêu lưu tình ái của cô này là với những người da đen nổi tiếng và giàu có.

Các fan đã xì xào rằng Bellingham là mục tiêu tiếp theo của cô Castro và bà Denise hiện diện chính là để bảo đảm cho con trai không vướng vào rắc rối. Tuy nhiên thực tế có vẻ nhà Bellingham thừa biết những xì xào xoay quanh cô Castro và đã nhờ đến những người quen trong giới truyền thông để “tẩy trắng”, thậm chí cả câu chuyện cô Castro từng có xích mích với bạn bè vì quỵt tiền thuê nhà.

