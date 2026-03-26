Video bóng đá nữ MU - Bayern Munich: Rượt đuổi cực hấp dẫn (Cúp C1)

ĐT nữ của MU tiếp đón Bayern Munich trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết của Champions League nữ 2025/26. Đội khách nhập cuộc rất tốt và sớm có được bàn mở tỉ số. Người lập công của là Harder sau đường chuyền của Caruso.

MU và Bayern Munich tạo ra thế trận hấp dẫn

Nhận bàn thua sớm nhưng MU không hề nao núng. Các nữ "Quỷ đỏ" dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ và có được thành quả ở phút 24. Người lập công là Le Tissier sau pha đá phạt đền thành công ở phút 24.

Sau đó, đôi bên đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng không bên nào ghi thêm được bàn thắng trong hiệp một. Bước sang hiệp hai, thế trận đôi công hấp dẫn vẫn tiếp tục được triển khai.

Bayern Munich lại vượt lên dẫn trước ở phút 71. Người ghi bàn tiếp tục là Harder sau đường chuyền của Tanikawa. Tới lúc này, Man United đưa ra 2 sự thay đổi người và có thành quả ngay lập tức.

Le Tissier sắm vai kiến tạo và Lundkvist dứt điểm thành bàn ở phút 76. Đáng tiếc, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài được lâu. Phút 84, Tanikawa làm tung lưới đối thủ giúp Bayern Munich vượt lên lần thứ ba. Thời gian còn lại là quá ít và Man United đành chấp nhận thua sát nút ngay trên sân nhà.

Tỉ số chung cuộc: Nữ MU 1-1 Nữ Bayern Munich

Ghi bàn

Nữ MU: Le Tissier 24' (phạt đền), Lundkvist 76'

Nữ Bayern Munich: Harder 2' 71', Tanikawa 84'

Đội hình xuất phát

Nữ MU: Tullis Joyce, Lundkvist, Le Tissier, Turner, Rolfo, Zigiotti Olme, Miyazawa, Naalsund, Park, Schuller, Malard

Nữ Bayern Munich: Mahmutovic, Gwinn, Viggosdottir, Gilles, Simon, Amani, Stanway, Dallmann, Caruso, Kett, Harder