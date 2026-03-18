Video bóng đá Arsenal - Bayer Leverkusen: 2 bàn thắng quý giá, an tâm vào tứ kết (Cúp C1)

Hòa 1-1 trên đất Đức, Arsenal trận này nhập cuộc quyết tâm hơn do được trở về Emirates. Gabriel bỏ lỡ một cú đánh đầu ở phút thứ 9 trước khi Trossard bỏ lỡ thời cơ ở phút 16, và sau đó Rice còn có cú đá phạt bị thủ môn cản phá, lẫn Gabriel bỏ lỡ thêm lần nữa.

Eze cụ thể hóa hưu thế lối chơi của Arsenal trong hiệp 1

2 lần liên tiếp Trossard bị thủ môn Blaswich từ chối bàn thắng, nhưng ở phút 36 Eze đã ghi bàn. Ngôi sao của tuyển Anh đã tận dụng đường bóng từ Trossard để tung một cú vô-lê trái phá, mang lại tổng tỷ số 2-1 sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, Arsenal vẫn duy trì sức ép để gia tăng cách biệt tránh rủi ro. Bàn thắng đã đến ở phút 64, Leverkusen phản công nhưng Rice đã dập nó ngay trước khi chính anh tung cú sút xa rất khó nâng tỷ số lên 2-0. Kai Havertz tưởng như cũng có một bàn nữa ở phút 71 nhưng đã bị VAR bắt lỗi để bóng chạm tay.

Tỷ số trận đấu: Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen.

Ghi bàn (kiến tạo): Eze 36' (Trossard), Rice 64'

Tổng tỷ số: Arsenal 3-1 Bayer Leverkusen.

Đội hình xuất phát:

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard.

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Garcia, Palacios, Maza, Grimaldo; Kofane, Terrier.