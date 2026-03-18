Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Video bóng đá Arsenal - Bayer Leverkusen: 2 bàn thắng quý giá, an tâm vào tứ kết (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Arsenal Bayer Leverkusen

(Lượt về vòng 1/8 Champions League) 2 bàn thắng chia đều cho mỗi hiệp đã làm an bài cục diện cặp đấu.

  

Hòa 1-1 trên đất Đức, Arsenal trận này nhập cuộc quyết tâm hơn do được trở về Emirates. Gabriel bỏ lỡ một cú đánh đầu ở phút thứ 9 trước khi Trossard bỏ lỡ thời cơ ở phút 16, và sau đó Rice còn có cú đá phạt bị thủ môn cản phá, lẫn Gabriel bỏ lỡ thêm lần nữa.

Eze cụ thể hóa hưu thế lối chơi của Arsenal trong hiệp 1

2 lần liên tiếp Trossard bị thủ môn Blaswich từ chối bàn thắng, nhưng ở phút 36 Eze đã ghi bàn. Ngôi sao của tuyển Anh đã tận dụng đường bóng từ Trossard để tung một cú vô-lê trái phá, mang lại tổng tỷ số 2-1 sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, Arsenal vẫn duy trì sức ép để gia tăng cách biệt tránh rủi ro. Bàn thắng đã đến ở phút 64, Leverkusen phản công nhưng Rice đã dập nó ngay trước khi chính anh tung cú sút xa rất khó nâng tỷ số lên 2-0. Kai Havertz tưởng như cũng có một bàn nữa ở phút 71 nhưng đã bị VAR bắt lỗi để bóng chạm tay.

 Tỷ số trận đấu: Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen.

Ghi bàn (kiến tạo): Eze 36' (Trossard), Rice 64'

Tổng tỷ số: Arsenal 3-1 Bayer Leverkusen.

Đội hình xuất phát: 

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard.

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Garcia, Palacios, Maza, Grimaldo; Kofane, Terrier.

Trực tiếp bóng đá Man City - Real Madrid: Vinicius ghi cú đúp phút bù giờ (Cúp C1) (Hết giờ)
