Tỷ lệ Liverpool sa thải Slot tăng đột biến, bổ nhiệm Gerrard làm tạm quyền?

Liverpool tiếp tục gây thất vọng trước Tottenham

Trận hòa 1-1 với Tottenham khiến Liverpool chỉ giành được 1 điểm trong hai vòng gần nhất tại Premier League. Trước đó, đội bóng của HLV Arne Slot thua đau 1-2 trên sân của Wolves ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Richarlison khiến Liverpool mất điểm

Đội chủ sân Anfield mở tỷ số nhờ cú đá phạt của Dominik Szoboszlai, trong tình huống mà thủ môn Guglielmo Vicario bên phía Tottenham lẽ ra có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên, Liverpool lại không thể ấn định tỷ số trong hiệp 2.

Khi thế trận trở nên cân bằng ở những phút cuối, Richarlison đã ghi bàn gỡ hòa muộn cho Tottenham, khiến Liverpool đánh rơi chiến thắng ngay tại Anfield.

Dù trận hòa này giúp Liverpool tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi Chelsea thất bại, kết quả đó vẫn khiến tương lai của HLV Slot bị đặt dấu hỏi lớn.

Hiện tại, Slot là HLV có nguy cơ bị sa thải cao thứ ba tại Premier League với tỷ lệ 11/4. Chỉ có 2 HLV Scott Parker (6/4, hiện dẫn Burnley) và Oliver Glasner (6/4, đã chốt rời Crystal Palace vào cuối mùa) là có nguy cơ cao hơn nhà cầm quân người Hà Lan.

Steven Gerrard sẵn sàng trở lại Anfield

Theo nguồn tin của Daily Express, huyền thoại Steven Gerrard đang “ngồi chờ điện thoại” từ Liverpool.

Nguồn tin này khẳng định cựu đội trưởng huyền thoại của "The Reds" sẵn sàng gác lại mọi công việc để trở lại dẫn dắt đội bóng thời thơ ấu nếu ban lãnh đạo quyết định sa thải HLV Slot.

Huyền thoại Gerrard (bên trái) có thể thay thế Slot

Sức ép với Slot có thể còn lớn hơn nếu Liverpool không thể lật ngược tình thế trước Galatasaray ở trận lượt về vòng knock-out UEFA Champions League sắp tới (3h ngày 19/3, giờ Hà Nội), sau khi đã thua 0-1 ở lượt đi.

Mới đây, kỳ phùng địch thủ MU đã quyết định sa thải Ruben Amorim, sau đó bổ nhiệm Michael Carrick làm tạm quyền. Quyết định này phát huy tối đa hiệu quả khi "Quỷ đỏ" thi đấu ấn tượng và giờ sáng cửa đoạt vé dự Champions League mùa tới. Nhìn từ thành công của MU, Liverpool sẽ vững tâm hơn một khi trao cơ hội cho huyền thoại Gerrard.

Arne Slot thừa nhận Liverpool bỏ lỡ cơ hội

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Arne Slot thừa nhận Liverpool đã không tận dụng được thời điểm kiểm soát trận đấu.

Ông cho biết khi đội bóng chơi tốt hơn đối thủ, Liverpool lẽ ra phải ghi bàn thứ hai để kết liễu trận đấu. Dù có nhiều tình huống phản công thuận lợi như 4 đấu 3 hay 3 đấu 2, các học trò của ông vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Liverpool để thua Galatasaray ở lượt đi vòng 1/8 Champions League

“Toàn đội có nhiều cơ hội để ghi bàn thứ hai nhưng không làm được. Và rồi ở phút cuối cùng, chúng tôi lại để thủng lưới, khi đó không còn đủ thời gian để sửa sai”, Slot nói.

Nhà cầm quân người Hà Lan cũng cho rằng phản ứng la ó của khán giả là điều có thể hiểu được: “Người hâm mộ thất vọng là điều dễ hiểu. Họ đã nhiều lần chứng kiến đội nhà đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là biến sự thất vọng đó thành động lực cho trận đấu tới”.

Liverpool sẽ bước vào trận đấu then chốt tại Champions League giữa tuần với áp lực cực lớn. Và kết quả của trận đấu này có thể quyết định trực tiếp tương lai của Slot trên băng ghế huấn luyện.