Tỷ lệ Liverpool sa thải Slot tăng đột biến, bổ nhiệm Gerrard làm tạm quyền?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tỷ lệ Liverpool sa thải Slot tăng đột biến, bổ nhiệm Gerrard làm tạm quyền?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United HLV Arne Slot

Sau trận hòa thất vọng trước Tottenham, chiếc ghế của HLV Arne Slot tại Liverpool lung lay dữ dội. Trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn, huyền thoại Steven Gerrard được cho là đang sẵn sàng trở lại Anfield trong vai trò “HLV chữa cháy” đến hết mùa giải.

   

Liverpool tiếp tục gây thất vọng trước Tottenham

Trận hòa 1-1 với Tottenham khiến Liverpool chỉ giành được 1 điểm trong hai vòng gần nhất tại Premier League. Trước đó, đội bóng của HLV Arne Slot thua đau 1-2 trên sân của Wolves ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Richarlison khiến Liverpool mất điểm

Đội chủ sân Anfield mở tỷ số nhờ cú đá phạt của Dominik Szoboszlai, trong tình huống mà thủ môn Guglielmo Vicario bên phía Tottenham lẽ ra có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên, Liverpool lại không thể ấn định tỷ số trong hiệp 2.

Khi thế trận trở nên cân bằng ở những phút cuối, Richarlison đã ghi bàn gỡ hòa muộn cho Tottenham, khiến Liverpool đánh rơi chiến thắng ngay tại Anfield.

Dù trận hòa này giúp Liverpool tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi Chelsea thất bại, kết quả đó vẫn khiến tương lai của HLV Slot bị đặt dấu hỏi lớn.

Hiện tại, Slot là HLV có nguy cơ bị sa thải cao thứ ba tại Premier League với tỷ lệ 11/4. Chỉ có 2 HLV Scott Parker (6/4, hiện dẫn Burnley) và Oliver Glasner (6/4, đã chốt rời Crystal Palace vào cuối mùa) là có nguy cơ cao hơn nhà cầm quân người Hà Lan.

Steven Gerrard sẵn sàng trở lại Anfield

Theo nguồn tin của Daily Express, huyền thoại Steven Gerrard đang “ngồi chờ điện thoại” từ Liverpool.

Nguồn tin này khẳng định cựu đội trưởng huyền thoại của "The Reds" sẵn sàng gác lại mọi công việc để trở lại dẫn dắt đội bóng thời thơ ấu nếu ban lãnh đạo quyết định sa thải HLV Slot.

Huyền thoại Gerrard (bên trái) có thể thay thế Slot

Sức ép với Slot có thể còn lớn hơn nếu Liverpool không thể lật ngược tình thế trước Galatasaray ở trận lượt về vòng knock-out UEFA Champions League sắp tới (3h ngày 19/3, giờ Hà Nội), sau khi đã thua 0-1 ở lượt đi.

Mới đây, kỳ phùng địch thủ MU đã quyết định sa thải Ruben Amorim, sau đó bổ nhiệm Michael Carrick làm tạm quyền. Quyết định này phát huy tối đa hiệu quả khi "Quỷ đỏ" thi đấu ấn tượng và giờ sáng cửa đoạt vé dự Champions League mùa tới. Nhìn từ thành công của MU, Liverpool sẽ vững tâm hơn một khi trao cơ hội cho huyền thoại Gerrard.

Arne Slot thừa nhận Liverpool bỏ lỡ cơ hội

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Arne Slot thừa nhận Liverpool đã không tận dụng được thời điểm kiểm soát trận đấu.

Ông cho biết khi đội bóng chơi tốt hơn đối thủ, Liverpool lẽ ra phải ghi bàn thứ hai để kết liễu trận đấu. Dù có nhiều tình huống phản công thuận lợi như 4 đấu 3 hay 3 đấu 2, các học trò của ông vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Liverpool để thua Galatasaray ở lượt đi vòng 1/8 Champions League

“Toàn đội có nhiều cơ hội để ghi bàn thứ hai nhưng không làm được. Và rồi ở phút cuối cùng, chúng tôi lại để thủng lưới, khi đó không còn đủ thời gian để sửa sai”, Slot nói.

Nhà cầm quân người Hà Lan cũng cho rằng phản ứng la ó của khán giả là điều có thể hiểu được: “Người hâm mộ thất vọng là điều dễ hiểu. Họ đã nhiều lần chứng kiến đội nhà đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là biến sự thất vọng đó thành động lực cho trận đấu tới”.

Liverpool sẽ bước vào trận đấu then chốt tại Champions League giữa tuần với áp lực cực lớn. Và kết quả của trận đấu này có thể quyết định trực tiếp tương lai của Slot trên băng ghế huấn luyện.

MU sáng cửa đoạt vé Cúp C1: Lịch 5 trận tới ra sao so với Liverpool - Chelsea?
Chiến thắng 3-1 trước Aston Villa giúp Manchester United tiếp tục củng cố vị trí trong cuộc đua giành vé dự UEFA Champions League mùa tới.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/03/2026 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN