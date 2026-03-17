Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Trực tiếp bóng đá Chelsea - PSG: Thách thức cực đại ở "Xứ sương mù" (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Chelsea Cup C1 - Champions League 2025/26

(3h, 18/3, lượt về vòng 1/8) Mọi thống kê đề không ủng hộ Chelsea tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục bậc nhất lịch sử Champions League.

  

C1 - Champions League | 3h, 18/3 | SVĐ Stamford Bridge

Chelsea
Trực tiếp bóng đá Chelsea - PSG: Thách thức cực đại ở "Xứ sương mù" (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Chelsea - PSG: Thách thức cực đại ở "Xứ sương mù" (Cúp C1) - 1
PSG
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Chelsea - PSG: Thách thức cực đại ở "Xứ sương mù" (Cúp C1) - 1
Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Fernández, Palmer, Neto, Pedro
Trực tiếp bóng đá Chelsea - PSG: Thách thức cực đại ở "Xứ sương mù" (Cúp C1) - 1
Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Zaire-Emery, Dembele, Kvaratskhelia, Doue

Thách thức cực đại cho Chelsea

Chelsea cần đến một cuộc lội ngược dòng gần như không tưởng nếu muốn xóa bỏ cách biệt thua 2-5 ở lượt đi trước nhà đương kim vô địch PSG trong cặp đấu vòng 1/8 UEFA Champions League.

Cần biết trong lịch sử Champions League, chỉ có 1 lần một đội bóng lội ngược dòng sau khi thua cách biệt 3 bàn ở lượt đi trước nhà đương kim vô địch tại vòng knock-out. Thống kê từ Opta cho thấy, khả năng đi tiếp của Chelsea chỉ vỏn vẹn 7%.

Thống kê không ủng hộ "The Blues"

Chuỗi 3 trận thua liên tiếp tại vòng knock-out Champions League cũng là tín hiệu đáng lo với đội bóng Tây London. Và việc tránh thất bại thứ 4 liên tiếp ở giai đoạn này có lẽ đã là mục tiêu thực tế nhất cho thầy trò HLV Liam Rosenior.

Trong bối cảnh cần một chiến thắng thuyết phục để nuôi hy vọng đi tiếp, phong độ sa sút của Chelsea rõ ràng đến không đúng thời điểm. "The Blues" chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất tính trong 90 phút (hòa 2, thua 3), sau khi nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Newcastle vào cuối tuần.

Thống kê đối đầu càng khiến nhiệm vụ của Chelsea thêm phần khó khăn. Đại diện nước Anh không thắng trong 5 lần chạm trán gần nhất với PSG tại Champions League (hòa 2, thua 3). 

PSG nắm quá nhiều ưu thế

Phong độ sân khách của PSG cũng khá ấn tượng với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ông lớn bóng đá Pháp đang đứng trước cơ hội loại một đại diện nước Anh ở vòng knock-out Champions League lần thứ tư liên tiếp.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, PSG tỏ ra rất bản lĩnh tại các trận đấu loại trực tiếp, khi thắng 10 trong tổng số 15 trận knock-out Champions League kể từ khi ông nắm quyền. Đội bóng thủ đô Paris cũng đang hướng đến mục tiêu trở thành CLB đầu tiên kể từ Real Madrid mùa giải 2017/18 bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Thông tin lực lượng

Chelsea: Vắng Levi Colwill, Estevao, Jamie Gittens vì chấn thương. Mykhaylo Mudryk vẫn lãnh án treo giò.

PSG: Fabian Ruiz và Quentin Ndjantou chấn thương.

