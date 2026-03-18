Dự đoán tỷ số Cúp C1: Barcelona dè chừng "địa chấn" ở Nou Camp, Liverpool phải tránh thảm họa lần 3

Barcelona - Newcastle (0h45, 19/3): Liệu có "địa chấn" ở Nou Camp

Barcelona đã trải qua 90 phút "hú vía" trước Newcastle ở lượt đi trên sân St James’ Park, thậm chí phải nhờ đến quả phạt đền vào phút 96 của Lamine Yamal mới có thể ra về với kết quả hòa 1-1. HLV trưởng Hansi Flick thừa nhận rằng Barcelona “đã không có một trận đấu tốt”, đồng thời kêu gọi các học trò phải thi đấu tốt hơn nếu muốn lọt vào tứ kết Champions League mùa thứ 3 liên tiếp.

Barca cần thể hiện đẳng cấp trước Newcastle khi được chơi trên Nou Camp

Gã khổng lồ xứ Catalunya có cơ sở để tự tin, khi họ chỉ có đúng 1 trận "tịt ngòi" trong 29 trận gần nhất tại Champions League – thất bại 0-3 trên sân khách trước Chelsea ở lượt trận thứ 5 vòng bảng mùa này. Tuy nhiên, hàng thủ của họ lại không thực sự chắc chắn khi không giữ sạch lưới 12 trận liên tiếp.

Cần biết, Barcelona sở hữu thành tích rất ấn tượng ở các vòng knock-out, thắng 23/29 cặp đấu hai lượt sau khi hòa lượt đi trên sân khách, trong đó có 11/14 lần khi lượt đi kết thúc với tỷ số 1-1.

Họ cũng toàn thắng trong 5 lần gần nhất gặp các đội bóng Anh tại vòng 1/8 Champions League và chỉ để thua 2 trong 37 trận sân nhà trước các đại diện "Xứ sở sương mù" ở cúp châu Âu (thắng 22, hòa 13). Hiện tại, nhà vô địch La Liga đang có chuỗi 14 trận bất bại kể từ khi thua 1-2 trước Liverpool ở lượt đi vòng 1/8 mùa 2006/07.

Tất cả những thống kê trên mang lại tín hiệu tích cực cho Barca, khi họ bước vào trận đấu này với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 5-2 trước Sevilla tại La Liga hôm Chủ nhật.

Phía đối diện, Newcastle cũng tràn đầy hưng phấn nhờ chiến thắng 1-0 trước Chelsea tại Ngoại hạng Anh – chiến thắng thứ 4/5 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường. Cần biết tại Champions League mùa này, Newcastle mới thua 2/11 trận (thắng 6, hòa 3).

Dù chưa từng vượt qua vòng 1/8 trong lịch sử Champions League, “Chích chòe” bước vào trận đấu trên Nou Camp với sự tự tin khi chỉ thua 1/10 trận lượt về gần nhất tại các cặp đấu hai lượt của UEFA (thắng 7, hòa 2). Tuy nhiên, họ đã để thua 4 trong 5 chuyến làm khách gần nhất trước các đội bóng Tây Ban Nha.

Dự đoán tỷ số: Barcelona 2-1 Newcastle Đội hình dự kiến: Barcelona: J. Garcia; Cancelo, Araujo, Cubarsi, Martin; Bernal, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes Thông tin lực lượng: Barcelona: Vắng Kounde, De Jong, Balde, Christensen (chấn thương). Newcastle: Vắng Guimaraes, Miley, Schar, Krafth (chấn thương).

Liverpool - Galatasaray (3h, 19/3): "Lữ đoàn đỏ" gỡ lại thể diện trên đất Anh

6 tháng sau thất bại 0-1 tại Istanbul ở vòng bảng, Liverpool tiếp tục ôm hận trước Galatasaray với tỷ số tương tự tại chính sân đấu ở lượt đi vòng 1/8. Càng cay đắng hơn, đó cũng là trận đấu thứ 100 dẫn dắt Liverpool của HLV Arne Slot.

Liverpool quyết không để Galatasaray gieo sầu lần thứ 3

Dưới thời Slot, "Lữ đoàn đỏ" đã bị loại ở vòng 1/8 mùa trước bởi PSG và nếu kịch bản này tiếp diễn, áp lực dành cho ông sẽ càng gia tăng. Cần biết, đội bóng chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 1, thua 2), đồng thời bị lung lay tham vọng cạnh tranh top 4 Ngoại hạng Anh vì trận hòa tai hại Tottenham.

Giờ đây, Liverpool phải nhanh chóng lấy lại tinh thần cho màn tái đấu Galatasaray tại Anfield – nơi họ đã thắng 15/19 trận gần nhất ở cúp châu Âu. Liverpool cũng thắng 5/6 trận sân nhà gần nhất trước các đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ (hòa 1), đồng thời giữ sạch lưới tới 5 trận.

Liverpool có thể phần nào tự tin khi đã đi tiếp ở 9/13 lần tại cúp châu Âu sau khi thua lượt đi 0-1. Tuy nhiên, thống kê tổng thể lại không mấy tích cực, khi họ bị loại ở 11/16 cặp đấu knock-out UEFA gần nhất sau khi thua lượt đi trên sân khách.